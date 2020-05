HS:n tietojen mukaan Syyrian al-Holin leirillä olleita suomalaisia saapuu Suomeen sunnuntaina. Suomeen on saapumassa ainakin useita lapsia sekä myös joitain leirillä olleita aikuisia naisia.

Viranomaiset järjestävät ison operaation saapuvien suomalaisten vastaanottamiseksi.

HS:n tietojen mukaan kyse ei ole ollut Suomen valtion aktiivisesta kotiutusoperaatiosta, vaan osa leirillä olijoista on päässyt omin avuin pois toiseen maahan Suomen konsulaattiin.

Perustuslain mukaan Suomen kansalaista ei voi estää saapumasta maahan. Jos leirillä oleva pääsee konsulaattiin, Suomen viranomaiset myöntävät tälle matkustusasiakirjat. Viime syksynä ulkoministeriö lähetti virkamiehiä Irakin Kurdistanissa sijaitsevaan Erbiliin muun muassa siltä varalta, että leiriltä pääsisi suomalaisia pois itsenäisesti.

HS:n tiedossa ei ole, miten saapuvat suomalaiset ovat päässeet leiriltä pois. Hallitus on keskustellut asiasta ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle on kerrottu leirillä olevien saapumisesta.

Alaikäisiä suojellakseen HS ei julkaise tarkkoja tietoja lapsista tai heidän saapumisestaan.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kabinetista ei kommentoitu asiaa HS:lle. Ulkoministeriön viestinnästä kerrotaan, että ministeriö tiedottaa asiasta myöhemmin.

Al-Holin leirillä on ollut yksitoista naista ja kolmisenkymmentä lasta. Heidän palaamisensa Suomeen on ollut merkittävä politiikkaa, perusoikeuksia ja kansallista turvallisuutta koskeva kysymys.

Leirillä on vaikeassa asemassa olevia lapsia.

Leirin naisilla on ollut tiiviit yhteydet terroristijärjestö Isisiin ja Suojelupoliisi pitää naisia turvallisuusuhkana.

Naiset ja lapset ovat olleet al-Holin leirillä runsaan vuoden.

Vankileirillä on yhteensä noin 50 000 lasta ja 20 000 aikuista naista. Nämä ihmiset pakenivat Isisin viimeisestä tukikohdasta Baghouzista.

Viranomaiset ovat valmistautuneet leirillä olevien saapumiseen jo pitkään.

Tulijoiden saavuttua sosiaali- ja terveysviranomaiset huolehtivat lapsista. Lapsista on tehty lastensuojeluilmoitukset. Leirillä on kaikenikäisiä suomalaislapsia, vauvoista teini-ikäisiin. Suomeen saapuvia lapsia ja naisia voidaan laittaa deradikalisaatio-ohjelmiin, joiden on tarkoitus on irrottaa ihmisiä ääri-ideologiasta.

Jos Suomeen saapuu naisia, turvallisuusviranomaiset haluavat kuulla heitä siitä, mitä he ovat alueella tehneet. HS kertoi joulukuussa, että poliisi ei ole ainakaan vielä aloittanut esitutkintoja leirillä olevista naisista. Jos heitä saapuu Suomeen, poliisi käynnistää esiselvityksen siitä, onko heitä syytä epäillä rikoksesta. Tämän jälkeen poliisi voi kuulustella palaajia tapahtumista alueella.

Poliisi ei voi ottaa ketään kiinni, pidättää heitä tai vaatia heitä vangittavaksi ilman, että henkilöä epäillään jostain konkreettisesta rikoksesta.

Al-Holin leirillä on Isisin viimeisestä linnakkeesta paenneita. Kuva: Sami Kero / HS

Saapuessaan naiset olisivat Suojelupoliisin tarkkailussa. Supo on todennut, että Suomeen palatessaan ”naiset todennäköisesti tulevat jatkamaan terroristista toimintaa”. Supon mukaan uhka ei liity vain siihen, että naiset itse toimisivat väkivaltaisesti. Supo pitää todennäköisenä, että palaavat naiset verkostoituvat keskenään, jatkavat aatteen levittämistä, ”ja heistä tulee osa Suomeen jo muodostunutta jihadistista alamaailmaa”. Terroristijärjestö Isis antoi naisten tehtäväksi kasvattaa lapsista uusi jihadistisukupolvi.

Supon arvion mukaan alueelta palaavat lapset tarvitsevat todennäköisesti laaja-alaista tukea vuosien ajan.

”Jos integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ei onnistu, on mahdollista, että myös heistä muodostuu ajan oloon turvallisuusuhkaa”, Supon viestinnästä kerrottiin HS:lle viime vuonna.

Kyse ei ole ensimmäisestä kerrasta, kun Suomeen saapuu al-Holin leirillä olleita. Viime joulukuussa Suomi kotiutti kaksi orpolasta leiriltä.

Al-Holin tilanteesta käytiin poliittista kiistaa viime vuoden lopulla, kun ulkoministeriössä valmisteltu leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisoperaatio nousi julkisuuteen.

Tapaukseen liittyvien ministeriön sisäisten tapahtumien seurauksena ulkoministeri Haavisto on nyt keskusrikospoliisin rikostutkinnan kohteena.

Poliittisen väännön jälkeen pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus linjasi 16. joulukuuta, että hallitus pyrkii kotiuttamaan lapset al-Holin leiriltä heti kuin se on mahdollista. Hallituksen mukaan aikuisten palauttamiseen ei ole velvoitetta.

”Lapset kotiutetaan leiriltä niin pian kuin mahdollista”, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.

Pian tämän jälkeen Suomi kotiutti leiriltä kaksi orpolasta. Viranomaisten mukaan orpolapset kotiutettiin, koska heidän turvallisuustilanteensa oli heikentynyt nopeasti.

Olosuhteet al-Holin leirillä ovat rankat. Kuva: Goran Tomasevic / Reuters

Al-Holin leiristä vastaava kurdihallinto ei ole antanut erottaa leirillä olevia naisia ja lapsia toisistaan. Maat, joiden kansalaisia leirillä on, ovat siis käytännössä joutuneet päättämään yrittävätkö ne kotiuttaa sekä naiset että lapset vai jättävätkö he myös lapset leirille, koska naisia pidetään liian suurena turvauhkana.

Lue tästä HS:n toimittajien Sami Sillanpään ja Sami Keron laaja reportaasi al-Holin leiriltä: ”Lapsista emme luovu”

Suomen osalta tällaisen harkinnan tekee ulkoministeriön asettama erityisedustaja, joka on panttivankitilanteista kokemusta omaava diplomaatti. Käytännössä erityisedustaja punnitsee lapsen etua ja naisiin liittyvää turvallisuusuhkaa.

Ylin laillisuusvalvoja oikeuskansleri Tuomas Pöysti arvioi asiaa viime vuonna. Pöysti päätyi vastauksessa tarkastelemaan tilannetta etenkin lasten edun kannalta. Lapset ovat syyttömiä tilanteeseensa ja lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa Suomea.

Pöystin vastauksessa todetaan, että perustuslaki ja lapsen oikeuksien yleissopimus “puoltavat sitä”, että hallitus pyrkii “konsulipalvelulain mukaisten toimivaltuuksiensa nojalla ja puitteissa kotiuttamaan ainakin suomalaiset ja heihin rinnastuvat lapset”.

Pöysti otti sen sijaan torjuvamman kannan naisten tuomiseen.

“Minusta sellainen ajattelu on vähän suoraviivaista, että meidän pitäisi pyrkiä tuomaan kaikki, koska lapsia ei voisi erottaa vanhemmistaan. Heidät pitää erottaa vanhemmistaan, jotta suomalaisten turvallisuus ei vaarannu liikaa. Näin on aina silloin, kun vanhempi on itse mennyt mukaan Isisin toimintaan. Se vaatii toki yksilötasolla tehdyn päätöksen”, Pöysti muotoili HS:lle.

Lue tästä juttu siitä, miten Suomi käytännössä pyrkii saamaan lapsia pois leiriltä

Naisiin liittyvän turvallisuusuhan takia asia on ollut poliittisesti tulenarka.

Suomessa esimerkiksi hallituspuolue keskustan kansanedustajat ovat vastustaneet naisten tuomista.

Norjassa kansalliskonservatiivinen ja populistinen edistyspuolue erosi tammikuussa hallituksesta vastalauseena sille, että Norja toi al-Holin leiriltä paitsi vakavasti sairaan pojan ja pojan sisaruksen myös lasten äidin.

Koronapandemia on vaikeuttanut tilannetta al-Holin leirillä entisestään. Pelastakaa Lapset vaati toukokuussa lasten pikaista evakuointia leiriltä, koska mahdollista koronavirusepidemiaa ei pystyttäisi leirillä hallitsemaan.

Ulkoministeri Haavisto sanoi Ilta-Sanomille perjantaina julkaistussa haastattelussa, että alueella on toistaiseksi todettu vasta joitakin koronatapauksia, ja että Punaisella ristillä on koronavalmius olemassa.

Haavisto sanoi myös, että ”meillä ei ole nyt mitään nopeaa keinoa auttaa leirillä olevia”.

”Totta kai pyrimme koko ajan seuraamaan tilannetta ja erityisedustaja jatkaa työtään. Tilanne pysyy vaikeasti ennakoitavana”, Haavisto kertoi Ilta-Sanomille.

Haaviston mukaan hän tapasi alkuvuodesta Koillis-Syyrian itsehallintoalueen ulkoasiainhallinnon johtajan Abdulkarim Omarin ja kävi tämän kanssa keskusteluja al-Holin tilanteesta.

Omarin mukaan naisia ja lapsia ei tällä hetkellä päästetä poistumaan leiriltä, sillä suunnitteilla on paikallisen oikeustuomioistuimen perustaminen, jossa mahdollisiin rikoksiin syyllistyneiden asiat käsiteltäisiin.

Pelastakaa Lapset on vaatinut lasten evakuoimista al-Holin leiriltä. Kuva: Goran Tomasevic / Reuters

”Meillä on oikeastaan se valitettava tilanne, että he eivät tämän takia päästä aikuisia tai lapsia poistumaan. Nyt päälle tuli koronakriisi, joten tässä on tällainen jumitus”, Haavisto kertoi Ilta-Sanomille.

Suomalaiset ovat maahanmuuttajien osassa al-Holin telttaleiriä. Tässä osassa on noin 10 000 ihmistä kymmenistä eri valtioista.

Leirillä ei ole suomalaisia miehiä.

Osa naisista on lähtenyt alueelle aikanaan jo ennen kuin siellä oli Isisiä, osa lähti liittyäkseen Isisiin. Joidenkin naisten puolisot ovat kuolleet sodassa. Kaikki naiset eivät ole sanoneet haluavansa palata, vaan osa on kertonut haluavansa jäädä Syyriaan.

Useimpien leirillä olevien suomalaisnaisten miehet ovat kuolleet Syyriassa, joko taistellessaan Isisin riveissä tai aiemmin. Useimmat naiset matkustivat Syyriaan vuosina 2012–2013, ennen kuin Isis oli vallannut alueen.

Lue tästä HS:n toimittajan Sami Sillanpään laaja juttu leirillä olevista naisista ja heidän lapsistaan: ”11 naista ja heidän lapsensa”

HS kertoi viime vuonna, että Suomesta matkusti Syyrian ja Irakin sota-alueelle vähintään 80 henkilöä, mahdollisesti yli sata. Kaikki eivät menneet sotimaan, eivätkä kaikki liittyneet Isisiin. Kaikki Suomesta lähteneet eivät olleet muslimeita, eivätkä kaikki olleet Suomen kansalaisia.

Näistä ihmisistä ainakin 20 on kuollut, ja yli 30 on palannut, mukaan lukien muutama Isisin alueelta. Jotkut palaajista ovat irtautuneet radikaalipiireistä. Jotkut eivät. Suojelupoliisi tarkkailee heitä kaikkia.