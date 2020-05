Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan viranomaisten olisi pitänyt kertoa etukäteen avoimesti, että Suomeen saapuu sunnuntaina al-Holin leirillä olleita suomalaisia.

Lue lisää: HS:n tiedot: Al-Holin leirillä olleita suomalaisia naisia ja lapsia saapuu Suomeen sunnuntaina, tulijat ovat päässeet leiriltä pois omin avuin

”Tämä on merkityksellinen tapahtuma suomalaisten turvallisuuden kannalta. Ei lisää luottamusta viranomaisten ja ministeriön toimintaan, että tällaisia operaatioita tehdään salaa. Syksyllähän kävi ilmi, että oli olemassa operaatio ja suunnitelma näiden kaikkien ihmisten tuomiseksi Suomeen, ja se epäilemättä kariutui juuri siihen, että se tuli julkisuuteen.”

Suurimman oppositiopuolueen puheenjohtaja Halla-aho kertoo kuulleensa asiasta epävirallisia kanavia pitkin jo toissa päivänä. Hänellä on ollut tiedossaan, että palaajien joukossa on lasten lisäksi aikuisia.

Perussuomalaisten linjana al-Holin leirillä olevien suomalaisten suhteen on Halla-ahon mukaan ollut se, että jos pieniä lapsia voidaan tuoda ilman aikuisia, silloin heitä pitää auttaa tulemaan. Aikuisia ei Halla-ahon mukaan pitäisi missään olosuhteissa auttaa tulemaan Suomeen.

Tässä tapauksessa kyse ei ole ollut Suomen valtion aktiivisesta kotiutusoperaatiosta, vaan osa leirillä olijoista on päässyt omin avuin pois toiseen maahan Suomen konsulaattiin. Suomen kansalaista ei voi estää palaamasta Suomeen.

Perussuomalaiset haluavat Halla-ahon mukaan tiedot siitä, millaisia ihmisiä Suomeen on tulossa ja millaisiin toimiin viranomaiset aikovat ryhtyä heidän suhteensa ja sen edistämiseksi, ettei tulijoista koidu vaaraa ympäristölle eikä omille lapsilleen.

”Pidän suurimpana ongelmana sitä, että nämä ihmiset saavat jatkaa myrkynkylvöään täällä rauhassa ja radikalisoida omia lapsiaan.”

Halla-ahon arvion mukaan al-Holin leirillä olleet aikuiset ovat hyvin verkostoituneita ja pystyvät levittämään radikaalia islamismia Suomessa.

”He omalta osaltaan edistävät sellaisen ideologian leviämistä ja juurtumista Suomeen, joka ei millään tavoin edesauta tänne tulevien ja täällä olevien ihmisten integroitumista suomalaiseen elämänmenoon. Pidän sitä erittäin vahingollisena, ja erityisen tuhoisaa tuollainen ideologia on lapsille. Minusta tuollaisten ideologioiden kannattamisen pitäisi olla peruste ottaa lapset huostaan, mutta epäilen suuresti, meneekö tässä lapsen etu niin sanotun suvaitsevaisuuden edelle.”

Halla-ahon mukaan suomalaisilla on väärä mielikuva siitä, mitä turvallisuusviranomaiset voivat tehdä.

”Siinä tulevat ihan resurssit vastaan. Supolla on ymmärtääkseni useita satoja ihmisiä seurannassa radikaalin islamismin yhteyksien takia, mutta ei mistään löydy sellaista määrää henkilökuntaa, että näiden ihmisten jokaista askelta voitaisiin seurata. Ja vaikka voitaisiinkin, vapaassa maassa ihmisten menemisiin ja verkostoitumisiin on erittäin vaikea puuttua.”

Halla-ahon mukaan on myös täysin mahdotonta selvittää, ovatko leirin aikuiset osallistuneet terroristiseen toimintaan.

”Tästä on ennakkotapauksia, esimerkiksi irakilaisten veljesten oikeudenkäynti Suomessa. On äärimmäisen vaikea näyttää toteen, kuka on osallistunut mihinkin. Eikä sillä minun mielestäni ole merkitystä, mitä nämä naiset ovat konkreettisesti tehneet Syyriassa. He ovat lähteneet sinne kannattamaan väkivaltaista totalitarismia eikä ole merkkejä, että he olisivat muuttaneet näkemystään.”

Koko oppositio teki hallitukselle joulukuussa välikysymyksen al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten ja Suomesta sinne päätyneiden tilanteesta.