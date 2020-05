Sisäministeriön poliisiosaston ylijohtaja Tero Kurenmaa sanoo, että päävastuu al-Holista saapuvien perheiden vastaanottamisesta kuuluu sosiaali- ja terveysviranomaisille.

”Johtovastuu on heillä, ja poliisi antaa heille virka-apua. Supo on katsonut omat arvionsa mahdollisista uhista, ja poliisi on suunnitellut miten virka-apua annetaan”, Kurenmaa sanoo.

Syyrian al-Holin leirillä olleita suomalaisia saapui Suomeen sunnuntaina iltapäivällä. Naisia on kolme ja lapsia yhdeksän. Lapset ovat iältään alle kymmenvuotiaita.

Poliisi ei voi ottaa ketään palaajaa kiinni, pidättää tai vaatia vangittavaksi ilman, että häntä epäillään jostain konkreettisesta rikoksesta.

Kurenmaan mukaan poliisi aloittaa esitutkinnan siinä tapauksessa, että löytyy suoraan jotain, jonka mukaan kyseistä henkilöä on syytä epäillä rikoksesta.

”Jos ei löydy, niin silloin katsotaan esiselvitysten kautta, onko joku mahdollisesti syyllistynyt johonkin tai onko joku lapsi ollut mahdollisesti uhrina”, Kurenmaa sanoo.

Esiselvitysten yhteydessä poliisi voi kuulla kyseisiä ihmisiä. Tämän perusteella poliisi arvioi, ylittyykö syytä epäillä -kynnys ja onko tarvetta edetä varsinaiseen esitutkintaan ja kuulusteluihin.

Esitutkinnan aloittamisesta päättää näytön perusteella tässä tapauksessa syyttäjä, jos rikoksen epäillään tapahtuneen ulkomailla. Jos kyse on epäillystä terrorismirikoksesta, silloin tutkinnan aloittamisesta päättää aina valtakunnansyyttäjä.

”Jos mitään ei ole, silloin se pysyy puhtaasti sosiaali- ja terveysviranomaisten ja kouluviranomaisten puolella, miten heidän elämänsä jatkuu täällä”, Kurenmaa sanoo.

HS kertoi joulukuussa, että keskusrikospoliisi on tiennyt jo pitempään, keitä suomalaisia leirillä on oleskellut. Heistä on hankittu tietoja mahdollisten rikosten selvittämiseksi, mutta tuolloin rikostutkintoja ei ollut aloitettu. Poliisilla on toistaiseksi ollut niukasti tietoja naisten toiminnasta alueella.