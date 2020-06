Suomen viranomaiset auttoivat al-Holin leiriltä Suomeen tulleita suomalaisia naisia ja lapsia Turkin rajan ylityksessä ja normaalien matkustusdokumenttien tekemisessä, kertoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) toimittajille Säätytalolla maanantaina.

Haavisto kertoi saaneensa jo useita viikkoja sitten tiedon, että leiristä on lähtenyt ihmisiä.

”Mutta tieto siitä, että kaikki ovat päässeet [Turkin] rajan yli tuli perjantaina kello 21.28.”

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps) on kertonut, että hän sai tiedon leiriltä saapuvista jo torstaina. Haavisto sanoi, että tällöin oli tiedossa, että suomalaisia pyrki rajan yli, mutta viimeistenkin pääsy Turkiin varmistui perjantaina.

Ilta-Sanomien haastattelussa torstaina Haavisto kertoi, että hallitus on joutunut muun muassa koronaviruspandemian vuoksi panemaan jäihin valmistelut ja suunnitelmat lasten kotiuttamiseksi Al-Holin leiriltä. Häneltä kysyttiin, miksei hän tuolloin puhunut mitään siitä, että suomalaisia on tulossa leiriltä kohti Suomea.

”Siellä on suomalaisia lapsia sotatoimialueella. Heitä koettavat viranomaiset auttaa, että he pääsisivät turvallisesti Tukin puolelle. Ei ole mitään mahdollisuutta viranomaistoimintaa ministerinä kuvata tai ennakoida silloin, kun lasten turvallisuus on kyseessä”, hän selitti.

Suomeen saapui sunnuntaina al-Holin leiriltä kolme naista ja yhdeksän lasta, jotka ovat iältään alle kymmenvuotiaita. Haavisto sanoi, ettei hänellä ole tarkkaa tietoa siitä, miten perheet lähtivät leiristä.

”Se on ollut hyvin vaarallinen matka ilmeisesti, siellä on tultu sotatoimialueen läpi.”

Haaviston mukaan kaikki kolme perhettä tulivat omia reittejään. Myös muiden maiden kansalaisia on päässyt päässyt lähtemään leiristä, hän kertoi.

Haavisto sanoi, ettei hän tiedä, ovatko suomalaiset käyttäneet ihmissalakuljettajien apua. Suomalaiset viranomaiset ovat hänen mukaansa suositelleet, ettei kukaan lähde leiristä.

Haavisto sanoi, ettei hänen tiedossaan ole nyt muita suomalaisia, jotka olisivat lähteneet leiriltä pyrkimään kohti Suomea.

Perustuslain mukaan Suomen kansalaista ei voi estää saapumasta maahan. Jos leirillä oleva pääsee konsulaattiin, Suomen viranomaiset auttavat konsulilainsäädännön nojalla ja myöntävät matkustusasiakirjat.

Haavisto ei halunnut kommentoida sitä, missä määrin nyt al-Holista palanneet aikuiset muodostavat turvallisuusuhan Suomelle. Hän painotti sitä, että lapset olisi saatava integroitua yhteiskuntaan.

”Kaikkein tärkeintä on, että lapset sopeutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan ja toivottavasti pääsevät kouluun ja normaaliin elämään.”

Suojelupoliisi on arvioinut aiemmin, että yleisesti ottaen Irakin ja Syyrian konfliktialueelta palaavat henkilöt todennäköisesti lisäävät Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa.

Haaviston mukaan leiriltä saapuneet ovat tällä hetkellä viranomaisten hoteissa. Esimerkiksi lasten mahdollista huostaanottoa hän ei halunnut kommentoida.

Tulijoiden kunto on Haaviston mukaan olosuhteisiin nähden hyvä.

Al-Holin leiri sijaitsee Syyrian pohjoisosassa. Sen alueella asuu noin 70 000 ihmistä, noin 50 000 lasta ja 20 000 aikuista.

Hallitus linjasi 16. joulukuuta, että se pyrkii kotiuttamaan lapset Al-Holin leiriltä heti kun se on mahdollista. Hallituksen mukaan aikuisten palauttamiseen ei kuitenkaan ole velvoitetta.

Suomi on aiemmin kotiuttanut leiriltä kaksi orpolasta. Viranomaisten mukaan orpolapset kotiutettiin, koska heidän turvallisuustilanteensa oli heikentynyt nopeasti.