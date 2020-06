Hallitus esittää kustannustukea yrityksille, joiden liikevaihto putosi koronakriisin seurauksena vähintään 30 prosenttia. Lisäksi yrityksen koko toimialan myynnin tulisi olla pudonnut vähintään 10 prosenttia, jotta tukea voidaan jakaa.

Vertailu tehtäisiin huhti–kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Yritysten tilannetta vertailtaisiin huhti–toukokuun 2020 osalta ja koko toimialan tilannetta pelkästään huhtikuulta 2020. Liikevaihdon lasku on tarkoitus todeta Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.

Prosenttirajan tarkentumisesta huolimatta moni asia kustannustuessa odottaa yhä sopimista. Tukeen oikeutetut toimialat on tarkoitus määritellä valtioneuvoston asetuksessa kesäkuussa.

”Valmistelun aikana on käynyt selväksi, että tarvitaan tarkemmat toimialarajaukset, jotta tuki kohdistuu mahdollisimman hyvin juuri koronasta kärsineisiin yrityksiin”, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoo tiedotteessa.

Avoinna on myös kysymys siitä, kuinka suuri tuki voisi korkeimmillaan olla. Pienin mahdollinen korvaus on 2 000 euroa, ja sitä pienempiä tukisummia ei maksettaisi.

Hallitus on antamassa asiasta lakiesityksen eduskunnalle torstaina. Kustannustuki on yritysten haettavissa Valtiokonttorista sen jälkeen, kun asiaa käsittelevä laki on voimassa.

Kustannustuen myötä Business Finlandin ja ely-keskusten kautta haettavien korona-avustusten haku sulkeutuu ensi maanantaina.

”Tähänastisilla yritystuilla on luotu siltaa yritysten liiketoiminnan kehittämiseen kriisin aikana, mutta nyt tukihaut on perusteltua sulkea kustannustuen myötä”, Lintilä lisää tiedotteessa.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronakriisin aikana. Aiemmat tuet kuitenkin vähennettäisiin kustannustuesta. Business Finlandin ja ely-keskusten myöntämistä kehittämistuista vähennettäisiin 70 prosenttia. Ravintola-alan tuki ja kuntien tuki yksinyrittäjille vähennettäisiin kokonaan.