Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mukaan Suomeen al-Holin leiriltä palaaviin naisiin ja lapsiin liittyvä turvallisuusuhka on otettava vakavasti.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mukaan riski siitä, että Suomeen al-Holin leiriltä palaavat naiset ja lapset ovat turvallisuusuhka, on syytä ottaa vakavasti.

”Suojelupoliisi on esittänyt käsityksensä palaajiin liittyvistä turvariskeistä ja turvatoimista. Ne on syytä ottaa vakavasti”, Niinistö kommentoi HS:lle sähköpostitse maanantai-iltana.

Sunnuntaina iltapäivällä Suomeen saapui kolme naista ja yhdeksän lasta. Al-Holin leirillä on yhä noin kaksikymmentä suomalaista lasta ja alle kymmenen äitiä. Niinistön mukaan tilanne alueella on edelleen sekava ja hyvin ongelmallinen. ”Olen myös jo aiemmin todennut, että Suomella on velvollisuus auttaa lapsia.”

Huoli Suomeen palaavien vierastaistelijoiden ja näiden perheenjäsenten mahdollisesta turvallisuusriskistä sai Niinistön viime joulun alla ehdottomaan palaajiin liittyvien turvallisuuskysymysten selvittämistä. Pääministeri Sanna Marin (sd) käynnisti tuolloin oikeusministeriössä selvitystyön Suomen terrorismilainsäädännön mahdollisista puutteista.

Selvitystyöryhmän työ päättyi viime perjantaina, ja työryhmä antaa lakiesityksen muotoon kirjoitetun mietintönsä oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r) kesäkuun puolivälissä.

”Olen nostanut kysymyksen rangaistussäännöksistä esiin aikanaan ja mielestäni se on yhä ajankohtainen”, Niinistö sanoo.

Erityisesti työryhmä on pohtinut sitä, miten ja millaisen tekemisen tai osallistumisen kautta terroristiryhmään tai -järjestöön kuuluminen ja terroristijärjestön toimintaan osallistuminen voidaan määritellä mahdollisimman täsmällisesti. Ongelmana rikostutkinnassa on tähän asti ollut se, miten osallistuminen ja järjestöön tai ryhmään kuuluminen todella ilmenee ja todistetaan ja millaista toimintaa voidaan pitää aktiivisena osallistumisena terroristijärjestön toimintaan.

Myös sillä, toimiiko jonkin terroristijärjestön ytimessä vai onko järjestön kannattaja, on selvä ero, joka lainsäädännössä olisi pystyttävä huomioimaan.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) pitää tärkeänä, että terrorismilainsäädäntöä täsmennetään ja terroristijärjestöön kuuluminen tehdään rangaistavaksi.

”Minusta se ajatus, että myös terrorijärjestön aktiivinen tuki tai jäsenyys olisi rangaistavaa, olisi varmasti tärkeä uudistus lainsäädännössä.”

Haavisto nostaa ongelmaksi sen, mitä järjestöjä missäkin maassa luokitellaan terroristijärjestöiksi.

”Näissä tapauksissa varmasti pitäisi olla itsenäinen harkintavalta, kun ihmiset ovat ehkä hakeneet jopa suojaa Suomesta. Mutta tämä on sellainen detaljoitu keskustelu, joka olisi hyvä käydä”, Haavisto sanoi maanantaina.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kannattaa terrorijärjestön aktiivisen tukemisen tai jäsenyyden kriminalisointia.

Hallitus saa pian myös oikeusministeriön valmisteleman esityksen siitä, että yksittäisen terroristin rahoittaminen tehtäisiin rangaistavaksi. Tämän lakimuutoksen jälkeen terrorismin rahoittamiseen liittyvä lainsäädäntö olisi varsin kattavaa.

Suomen laissa rangaistavaa on terrorismirikoksen ja terroristiryhmän rahoittaminen. Tilannetta, jossa joku tai jotkin antavat varoja yksittäiselle henkilölle, joka aikoo tehdä tehdä terrorismirikoksen, ei ole kuitenkaan erikseen määritelty rangaistavaksi.

Tästä puutteesta Suomea ovat jo kahdesti huomauttaneet OECD:n yhteydessä toimiva rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen toimintaryhmä FATF (Financial Action Task Force) ja YK:n turvallisuusneuvoston terrorismin vastaisen komitean sihteeristö CTED (Counter-Terrorism Committee Executive Directorate).

Kaiken kaikkiaan terrorismirikokset on Suomessa säädetty jo laajasti rangaistaviksi. Rangaistavaa on muun muassa terroristiryhmän toiminnan edistäminen, terroristiryhmän johtaminen, terroristiryhmän rahoittaminen, terrorismiin värvääminen ja kouluttaminen ja myös koulutuksen saaminen sekä terrorismin valmistelu ja edistäminen.

Vaikka Suomessa ei ole rikos matkustaa esimerkiksi Syyrian sota-alueille, matkustaminen pois Suomesta tai palaaminen Suomeen terrorismirikoksen tekemistä varten on rangaistavaa.

Terrorististen tekojen rangaistavuutta laajennettiin viimeksi vuonna 2018. Silloin pantiin täytäntöön EU:n direktiivi terrorismirikosten torjunnan tehostamisesta, ja rangaistaviksi tuli esimerkiksi itseopiskelu terrorismirikoksen tekemistä varten.

Oppositiopuolue kokoomus on pitkin kevättä arvostellut hallitusta hidastelusta terrorismilakien tiukentamisessa. Kokoomus haluaisi esimerkiksi poistaa Suomen kansalaisuuden vierastaistelijoiksi lähteneiltä kaksoiskansalaisilta.

Joulun alla kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma ja Heikki Vestman jättivät lakialoitteen terroristijärjestön toimintaan osallistumisen kriminalisoinnista.

”Hallituksella on ollut jo yli puoli vuotta aikaa reagoida kasvavaan turvallisuusuhkaan tehokkaan rikosvastuun toteutumiseksi”, Vestman sanoo maanantaina tiedotteessaan.

Mahdollinen uusi lainsäädäntö ei koske nyt Suomeen al-Holin leiriltä tai muualta palanneita vierastaistelijoita tai heidän perheenjäseniään, sillä lakeja ei voi laatia takautuvasti.