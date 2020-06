Valtiontalous

Hallituksessa on neuvoteltu kipakoin sanankääntein viime viikonlopusta lähtien siitä, millä keinoin hallitus sitoutuu tervehdyttämään koronakriisin akuutin vaiheen jälkeen hurjaa vauhtia velkaantuvaa valtiontaloutta.

Erityisesti keskusta on vaatinut, että tällä viikolla eduskunnan käsittelyyn menevän lisätalousarvion yhteydessä hallitus sitoutuu toimiin, jotka pitemmällä tähtäyksellä parantavat työllisyyttä ja lisäävät valtion tuloja.

Hallitus neuvottelee lisätalousarviosta tänään tiistaina kello 12 alkaen.

Sanna Marinin (sd) hallituksen ohjelmassa on edelleen kirjaus, että julkinen talous on tasapainossa hallituskauden lopussa. Hallituksessa on yhteinen näkemys siitä, ettei tavoitteeseen ole mitään mahdollisuuksia päästä.

Keskusta haluaisi, että hallitusohjelman henki tasapainoon pyrkimisestä jäisi henkiin nyt tehtävillä kirjauksilla.

Vasemmistopuolueissa ei ole ollut samanlaista intoa tässä vaiheessa sitoutua työllisyystoimiin tai muihin julkista taloutta tervehdyttäviin toimenpiteisiin tai niiden aikatauluun.

Vasemmistopuolueissa pidetään keskustan vaatimuksia tulevista toimista epäselvinä.

Kyse ei ole vielä konkreettisten työllisyys- tai muidenkaan toimenpiteiden päättämisestä vaan yleisistä periaatteista. Päätösten aika tulee ensi elo- tai syyskuussa, kun hallitus neuvottelee ensi vuoden budjetista.

Ministereiden avustajakunta neuvotteli kirjauksista vielä maanantai-iltana ja tiistaiaamuna, jotta hallitus saisi tiistain neuvotteluissaan päätettyä lisätalousarviosta.

Lisätalousarviosta tulee vielä suurempi kuin edellisestä, ennätyksellisestä 3,6 miljardin euron lisäbudjetista.

”Kyse on valtavan suuresta kokonaisuudesta”, sanotaan hallituslähteistä.

Suurin menoerä on kuntien yli miljardin euron tuki. Lähelle miljardia euroa nousevat myös uudet yritystuet, joista keskeisin on uusi kustannustuki. Satoja miljoonia euroja kohdistetaan syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille.

Lisäksi budjetissa on iso joukko erilaisia elvytystoimia. Satoja miljoonia kohdistetaan väylien kunnostamiseen, mutta mukana on myös suuria pääomapanostuksia eri aloille.

Vasemmistoliitto on vaatinut, että heikoimmassa asemassa olevien toimeentulotukea korotettaisiin määräaikaisesti kymmenillä euroilla.

HS:n lähteiden mukaan neuvotteluissa on esitetty useita rahoitusehdotuksia kohteisiin, jotka eivät varsinaisesti liity koronakriisiin ja sen takia tarvittavaan elvytykseen.

Hallituksen nykyinen ohjelma perustuu osin siihen, että työllisyys paranee ainakin 60 000 henkilöllä. Koronakriisin takia on vaara, että työllisyys on vielä hallituskauden lopulla heikompi kuin se oli ennen koronakriisiä.

Hallituksen pitäisi hallitusohjelman mukaan päättää loppukesän budjettiriihessä toimista, jotka lisäävät työllisten määrää 30 000 henkilöllä. Tämä kirjaus on edelleen hallitusohjelmassa. Monet hallituksessa eivät sen toteutumiseen usko, mutta valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) vaati kirjauksen noudattamista viikonloppuna julkaisemassaan blogikirjoituksessa.