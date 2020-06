Hallitus neuvottelee tänään keskiviikkona mahdollisesta maskilinjauksesta ja rajakysymyksistä.

Neuvottelut alkavat kello 12.30 Säätytalolla. HS näyttää ministerien saapumisen suorassa lähetyksessä tässä uutisessa.

Hallituksen on määrä pohtia sitä, suositteleeko se maskien käyttöä koronaviruksen torjumisessa vai ei. Hallitus on saamassa myös tilannekatsauksen siitä, miten kasvosuojukset on rahoitettu eri Euroopan maissa.

Perjantaina julkistettu sosiaali- ja terveysministeriön selvitys päätyi siihen, että kasvosuojusten hyödyt koronaviruksen ehkäisyssä ovat vähäiset tai olemattomat. Johtopäätös perustui asiasta julkaistujen kansainvälisten tutkimusten yhteenvetoon.

Hallituksen asettama tiedepaneeli oli eri linjoilla: Se kannatti raportissaan tiedepaneeli kasvomaskien käyttämistä julkisilla paikoilla ja julkisessa liikenteessä.

Rajojen suhteen hallitus pohtinee matkustamiseen liittyviä suosituksia ja rajoituksia.

Nyt kaikkea vapaa-ajan matkustamista ulkomaille suositellaan vältettäväksi.

Sunnuntaina ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi STT:lle, että lomasuunnitelmat kannattaa rakentaa kotimaan matkailun varaan.

”Kun kansalaiset kysyvät selkeää ohjetta loman suunnitteluun, oma vastaus on ollut vielä, että kannattaa rakentaa suunnitelmansa tässä vaiheessa kotimaan mökkiloman tai kotimaan matkailun varaan. Muuta varmaa tässä vaiheessa en osaa vielä sanoa”, Haavisto sanoi.

