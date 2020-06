Sdp on vankistanut asemaansa Suomen suosituimpana puolueena, kertoo Ylen tuore gallup. Pääministeripuolueen kannatus on kasvanut 1,1 prosenttiyksikköä edelliskuusta ja on nyt 23,2 prosentissa.

Sdp:n etumatka perussuomalaisiin on jo peräti 5,1 prosenttiyksikköä. Asetelmat ovat vaihtuneet todella nopeasti, sillä tammikuussa perussuomalaiset oli Ylen gallupissa 9,4 prosenttiyksikköä Sdp:n edellä, ja vielä maaliskuussakin ero oli 5,8 prosenttiyksikköä.

Perussuomalaisten kevään raju kannatuslasku on kuitenkin pysähtynyt. Puolueen kannatuksessa oli hienoista nousua, ja se nousi kakkoseksi ohi toisen oppositiopuolueen kokoomuksen, jonka kannatus putosi 17,5 prosenttiin.

Keskustan kannatus romahti peräti 1,5 prosenttiyksikköä 10,7 prosenttiin. Vihreiden kannatus kasvoi 0,5 prosenttiyksiköllä, ja se nousi hallituskumppani keskustan ohi neljänneksi suosituimmaksi puolueeksi 11,9 prosenttiin.

Koronakevät on näkynyt gallupeissa etenkin Sdp:n ja perussuomalaisten kannatuksessa. Poikkeustilanteessa valtaapitävän puolueen suosio on useimpien muiden Euroopan maiden piristynyt roimasti, kun taas opposition perussuomalaiset on menettänyt nostetta. Muiden puolueiden kannatuksessa ei ole tapahtunut yhtä dramaattista muutosta.

Pienempien puolueiden kannatus on suurin piirtein ennallaan. Vasemmistoliitto on 7,8 prosentissa, Rkp 3,9 prosentissa, kristillisdemokraatit 3,5 prosentissa ja Nyt-liike 2,3 prosentissa.

Gallupin toteutti Taloustutkimus, joka haastatteli 11. toukokuuta–2. kesäkuuta yli 2 400 ihmistä. Virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Sdp oli suosituin puolue myös HS:n huhti-toukokuussa teettämässä kannatusmittauksessa. 20. toukokuuta julkaistussa gallupissa Sdp:tä kannatti 22,1 prosenttia suomalaisista. Tammikuuhun verrattuna puolueen kannatus nousi seitsemällä prosenttiyksiköllä.

Toisena oli perussuomalaiset, jonka kannatus oli tuolloin 18,1 prosenttia. Kolmantena oli kokoomus 17 prosentin kannatuksella.

HS teetti puoluekannatusmittauksen Kantar TNS oy:llä. Sen aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin 20. huhtikuuta ja 14. toukokuuta välisenä aikana. Otoksen koko oli 2 214 henkilöä. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 2,1 prosenttiyksikköä suurimpien puolueiden kohdalla.