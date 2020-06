Jenni Pitko on jatkossa vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajana toimii jatkossa Jenni Pitko. Nykyinen ryhmänjohtaja Emma Kari jää äitiyslomalle, mutta jatkaa ryhmän toisen varapuheenjohtajan paikalla. Aiemmin toisena puheenjohtajana toimi nyt puheenjohtajaksi vaihtava Pitko. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö jatkaa tehtävässään.

Pitko, 33, on ensimmäisen kauden kansanedustaja. Hänet valittiin eduskuntaan viime vuonna Oulun vaalipiiristä.

”Koronakriisin myötä eduskunnalla on suuri vastuu. Meillä on edessämme vielä monia valintoja sen suhteen, miten Suomi nostetaan takaisin jaloilleen niin, että yhteiskuntamme on ympäristölle ja ihmisille kestävä”, Pitko sanoo vihreiden verkkosivuilla.

Vihreiden eduskuntaryhmässä on 20 jäsentä.