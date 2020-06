Terassit ovat jälleen auki! Väki­valtaisiksi yltyneet mielen­osoitukset yltyvät Yhdys­valloissa. Syyrian al-Holin leiriltä on päässyt Suomeen kolme äitiä ja heidän yhdeksän lastaan.

Politiikan syksy voi revetä rähinäksi. Kohta alkaa olla muutakin uutisen ja ajattelemisen aihetta kuin ainainen korona.

En liene ainoa, joka on lopen kyllästynyt koronajauhantaan. Televisiouutisissa ja ajankohtaisohjelmissa ei ole noin kolmeen kuukauteen muuta aihetta ollutkaan, sanomalehdessä sentään vähän enemmän. Totta kai pandemiasta on täytynyt kertoa. Se on asia, joka on koskettanut sekä koko maailmaa että jokaista ihmistä.

Mutta rajansa kaikella. Kun informaatiota yhdestä ja samasta asiasta tulvii kaikista ovista ja ikkunoista kuukausitolkulla, harva jaksaa enää ottaa sitä vastaan, oli se kuinka tärkeää tahansa.

Maailmassa olisi varmaankin ollut näidenkin kuukausien ajan muutakin uutisoinnin arvoista. Korona ei ole vienyt vain ihmisiltä kyvyn hengittää, vaan myös medialta.

Terassien avautuminen oli epäilemättä kaiken hehkutuksen arvoinen uutinen. Siinä humussa unohtui sekin, että Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 Suomessa kuoli alkoholimyrkytykseen ja alkoholiperäisiin sairauksiin 1 683 ihmistä.

Maanantaina, jolloin terassit aukenivat, koronaan oli kuollut 318 suomalaista.

Luvuista voisi päätellä, että se, mikä sai kansan ja toimittajat ratkeamaan riemusta, on monin verroin vaarallisempaa kuin korona. En halua alkaa ilon pilaajaksi, vaikka en itse ole käynyt terasseilla vuosiin. Virratkoon ilojuoma niille, joille se ei ole vielä surujuomaksi koitunut!

Yksi katastrofi hallitsee uutisointia ja ajatuksiamme niin kauan, kunnes tulee toinen katastrofi. Yhdysvaltain yhä pahenevat levottomuudet ovat yksi iso asia, joka on nyt syrjäyttämässä koronauutisointia.

Presidentti Donald Trump on valinnut jälleen erehtymättä tyhmimmän ja vaarallisimman tavan reagoida. Sen sijaan, että pyrkisi ymmärtämään tapahtumien syitä ja rauhoittelemaan tilannetta, hän lietsoo lisää sekasortoa ja väkivaltaa.

Tämä johtanee uuteen katastrofiin, joka peittää alleen sen, mistä kaikki alkoi: Yhdysvalloissa sitkeästi elävästä rasismista ja mustan miehen kuolemasta Minneapolisissa poliisin polven alla. Amerikkalaiset saattavat tästä huolimatta äänestää Trumpin marraskuun vaaleissa vielä toisellekin kaudelle. Se vasta katastrofi olisikin!

Kolme al-Holin leiriltä paennutta äitiä ja heidän yhdeksän lastaan pääsivät livahtamaan Suomeen. Yhtä varmasti kuin käki kukkuu alkukesän heleässä illassa, oppositio aloitti heti laulunsa, kuinka hallitus ja etenkin ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ovat tehneet taas kaiken väärin.

Perussuomalaisten mielestä kolmea Isis-äitiä ja heidän alle 10-vuotiaita lapsiaan on syytä pelätä monin verroin enemmän kuin koronaa ja kaikkia suomalaisia väkivaltarikollisia yhteensä.

Suomeen al-Holista palanneet ovat Suomen kansalaisia. Perustuslaki takaa jokaiselle suomalaiselle oikeuden lähteä maasta ja palata maahan. Jokainen suomalainen on yhdenvertainen lain edessä. Ketään ei voida vangita tai tuomita tutkimatta – tai lähettää takaisin aavikkoleirille.

Hallitus ja viranomaiset ovat toimineet juuri niin kuin lait vaativat. Perussuomalaisten mielestä näin ei olisi saanut tehdä. Samaan suuntaan näyttävät käyvän ajatukset myös entisessä laillisuuspuolueessa kokoomuksessa.

Hallituksen yhtenäisyys ja päättäväisyys ovat kestäneet ihailtavan hyvin läpi koronakriisin. Nyt näkyy jo pieniä säröjä, pinnan alla ehkä suurempiakin.

Kriisin hoitaminen on ollut erittäin vaativa tehtävä. On se toisaalta ollut helppoakin: uutta velkaa on otettu surutta ja rahaa on jaettu reippaasti. Niin on epäilemättä pitänytkin tehdä.

Vaikeaa tulee vasta sitten, kun pitää päättää, millä velat maksetaan. Siitä saa kehitetyksi isonkin riidan hallituksessa. Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) esiintymiskoulutukset – niin tarpeellisia kuin ovatkin – eivät paljoa auta, jos keskusta vaatii leikkauksia ja työmarkkinoiden pelisääntöjen remonttia ja vasemmistopuolueet niitä vastustavat.

Jos hyvin tai hyvin huonosti käy, jo syksyllä on päällä sellainen rähinä, ettei kukaan enää muistakaan, että keväällä oli vain yksi uutisaihe.

Kirjoittaja on kokenut politiikan toimittaja, joka on työskennellyt sanoma- ja aikakauslehdissä.