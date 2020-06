Politiikka | HS-analyysi

Hallitus on istunut nyt tasan vuoden, ja Kulmunin ero näyttää, missä sen keskeinen ongelma on

Hallitus on istunut nyt vuoden, ja kyyti on ollut kuoppaista. Syy siihen on keskustan sielussa oleva railo, kirjoittaa HS:n talouden ja politiikan toimituksen esimies Jussi Pullinen.