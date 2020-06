Valtiovarainministerin tehtävästä perjantaina eronnut keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni haluaa jatkaa puoluejohtajan tehtävässään vielä syyskuun puoluekokouksen jälkeen, kertoo Iltalehti.

Kulmuni on lehden mukaan kertonut asiasta puoluehallitukselle lauantaina järjestetyssä etäkokouksessa.

Keskustan puoluekokous järjestetään syyskuun alussa Oulussa. Kokous piti alun perin järjestää tänä viikonloppuna Vantaalla, mutta se siirtyi koronaviruksen vuoksi.

Kulmuni erosi valtiovarainministerin tehtävästään sen jälkeen, kun hänen esiintymisvalmennuksiensa kustannuksista ja oli noussut laajaa keskustelua.

Hän ei ottanut perjantaina julkisesti kantaa jatkohaluihinsa syyskuussa.

Kulmuni on toiminut keskustan johdossa viime syksystä alkaen. Hänen kaudellaan keskustan kannatus on junnannut historiallisen alhaisissa lukemissa, mikä on pitänyt yllä keskustelua hänen asemastaan puoluejohdossa.

Kuluneella viikolla Ylen mielipidemittaus osoitti kannatuksen heikentyneen jälleen 1,5 prosenttiyksikköä 10,7 prosenttiin.

Keskustan on määrä valita uusi ehdokkaansa valtiovarainministeriksi sunnuntaina kello 16 alkavassa puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja keskustan europarlamentaarikkojen yhteiskokouksessa.