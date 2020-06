Keskustan kansanedustaja Annika Saarikko otti sunnuntai-iltana kantaa puolueensa tilanteeseen Facebook-päivityksessä.

Saarikon mukaan keskustan tulee jatkaa hallituksessa ja ”sitoutua sen työhön täysimittaisesti”. Saarikko aloitti viime vuonna Rinteen hallituksen tiede- ja kulttuuriministerinä, kunnes jäi perhevapaalle elokuussa.

”Tavoittelen sitä, että voisin aiemmin sovitulla tavalla palata tiede- ja kulttuuriministerin tehtävään perhevapaan jälkeen elokuun ensimmäisellä viikolla”, hän kirjoittaa.

Saarikko ei siis tähtää valtiovarainministeriksi keskustan maanantaina järjestämässä valintakokouksessa.

Sen sijaan Saarikko jättää oven auki puheenjohtajakisaan lähtemiseen syyskuun puoluekokouksessa. Saarikko ilmoitti keväällä 2019, ettei tavoittele keskustan puheenjohtajuutta.

”Viime päivien aikana olen joutunut ja saanut palata tämän puheenjohtajuusehdokkuuden äärelle uudelleen. Luottamusta ja painetta, semmoista on ollut ilmoilla. Mikään ei pohdinnoissani ole toistaiseksi muuttunut aiemmasta. Siihen on kaksi syytä. Ensiksikin, tarvitsen aikaa ja ajattelun tilaa merkittävien ja omaan elämääni suuresti vaikuttavien ratkaisujen tekemiseen. Syksyyn on vielä pitkä matka”, Saarikko kirjoittaa.

Nykyinen puheenjohtaja Katri Kulmuni erosi valtiovarainministerin tehtävästä perjantaina. Lauantaina Kulmuni ilmoitti, että tavoittelee jatkoa puheenjohtajana.

Saarikko katsoo päivityksensä perusteella, että puheenjohtajakisan virittäminen on vielä liian aikaista.

”Myöskään keskusta ei kaipaa näihin päiviin lisäkierroksia, vaan vakautta. Toisekseen, minusta nyt on hyvä muistaa vanha, ja aika hyväksi havaittu poliittinen, kolmen solmun ohjenuora – tässä järjestyksessä. Isänmaan etu, puolueen etu, oma etu”, Saarikko päättää.