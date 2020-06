Keskustan puoluehallitus, eduskuntaryhmä ja europarlamentaarikot kokoontuvat maanantaiaamuna päättämään puolueen ehdokkaasta valtiovarainministerin tehtävään.

Salkku vapautui, kun puheenjohtaja Katri Kulmuni erosi ministerin paikalta perjantaina esiintymiskoulutuksien kustannuksista syntyneen laajan keskustelun seurauksena.

Keskustan kokous alkaa kello yhdeksän hotelli Presidentissä Helsingissä. HS näyttää suoraa lähetystä ennen kokouksen alkua noin kello 8.30 alkaen ja seuraa päivää tiiviisti.

Kokouksen kestosta ei ennalta ole tietoa. Keskusta on luvannut tiedottaa tuloksista heti kokouksen päätyttyä.

Kokous oli tarkoitus alun perin järjestää jo sunnuntaina, mutta lauantai-iltana keskusta viestitti sen siirtyvän maanantaille. Viikonlopun aikana keskustan tilasta käytiin vilkasta keskustelua muun muassa kokouksen siirtymisen takia.

Moni keskustalainen on sanonut toivovansa, että valtiovarainministerin paikalle nostettaisiin hyvin kokenut poliitikko.

HS:n tietojen mukaan keskustalaiset taivuttelivat viikonloppuna eduskunnan puhemiestä Matti Vanhasta suostumaan tehtävään.

Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen kieltäytyi pestistä sunnuntaina. Myös puolustusministeri Antti Kaikkonen ja kansanedustaja Annika Saarikko kertoivat, etteivät he tähtää valtiovarainministeriksi.

Kaikkonen sanoi, ettei hän pyri liioin puolueen puheenjohtajaksi. Saarikko jätti tämän mahdollisuuden auki.

Katri Kulmuni ilmoitti lauantaina, että hän pyrkii jatkokaudelle puheenjohtajana syyskuun puoluekokouksessa.

Valtiovarainministeriksi mahdollisena on pidetty myös entistä pääministeriä Juha Sipilää ja jo kertaalleen salkkua kantanutta Mika Lintilää. Lintilä on nyt elinkeinoministeri. Lintilä on ilmaissut halukkuutensa tehtävään.

Jos Lintilä valittaisiin, tämä avaisi myös elinkeinoministerin tehtävän. Tähän tarjolla voisivat olla esimerkiksi kansanedustajat Markus Lohi ja Eeva Kalli.