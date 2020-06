Hallitus on neuvotellut tiistaina aamupäivällä siitä, miten koronavirusepidemian seuraavia toimia voidaan panna toimeen normaaliolojen lainsäädännössä.

Neuvottelut kestävät noin puoleenpäivään. HS näyttää ISTV:n suoran lähetyksen Säätytalolta noin kello 11.30 alkaen.

Käytännössä neuvotteluissa kyse on siitä, että hallitus valmistautuu poikkeusolojen lopettamiseen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan tavoitteena on, että poikkeusoloista päästäisiin yli heti kun välttämättömyyden edellytykset eivät enää täyty.

”Tätä tarkastelua tullaan kesäkuun aikana käymään. Arvioisin, että kesäkuun puolivälissä voimme tätä arviota tehdä, kun näemme, miten uusimpien rajoitusten purku on epidemiatilanteeseen vaikuttanut”, Marin sanoi Säätytalolle mennessään.

”Ilman muuta on selvää, että pyrimme pääsemään eroon niin valmiuslain käytöstä kuin poikkeusoloista”, Marin sanoi.

”Toivon, että pystymme poistamaan niitä niin pian kuin mahdollista”, sanoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Säätytalon portailla valmiuslain mukaisten rajoitusten purkamisesta.

”Tämä keskustelu, joka tänään käydään, on varmasti hyvin tarpeellinen. Herkällä korvalla tulen kuuntelemaan, mitä meidän terveydenhuoltoviranomaiset kertovat. Tilastot näyttävät, että meillä on yhä vähemmän potilaita teho-osastoilla.”

Hallitus ei siis välttämättä tee asiasta päätöksiä tänään.

Hallitus aikoo myöhemmin tällä viikolla palata myös matkustusrajoituksiin ja vapaa-ajan liikenteeseen.

Tulevat toimet koronaviruksen torjunnassa on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman pitkälle normaalin lainsäädännön turvin ilman poikkeusolojen toteamista ja valmiuslain käyttöönottoa. Epidemia näyttää nyt laantuvan, mutta syksyllä voi olla edessä toinen aalto, johon hallitus haluaa varautua.

Hallitus saa tiistain kokouksessa virkamiesarvion siitä, missä määrin on enää tarvetta käyttää valmiuslain mukaisia menettelyitä viruksen mahdolliseen toiseen aaltoon. Arviossa katsotaan, onko eri alojen lainsäädännössä riittäviä valtuuksia, joilla voidaan toimia mahdollisimman tehokkaasti.

Eduskunnassa on esimerkiksi jo nyt käsittelyssä lääkelain muutos, jolla on tarkoitus turvata lääkkeiden saatavuutta ja riittävyyttä pandemian kaltaisessa tilanteessa. Muutoksen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö voisi määräaikaisesti esimerkiksi rajoittaa lääkkeiden jakelua ja myyntiä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus totesi 16. maaliskuuta yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat valmiuslaissa tarkoitetut poikkeusolot.

Päätös on voimassa toistaiseksi, ja sen pohjalta hallitus on antanut käyttöönottoasetuksia ja soveltamisasetuksia, joiden perusteella se on saanut lisätoimivaltuuksia muun muassa terveydenhuollon ohjaamiseen.

Epidemian alkuvaiheessa pelkona oli terveydenhuollon ylikuormittuminen, jonka varalta asetukset annettiin.

Koronavirusepidemian torjuntaan on käytetty valmiuslain mahdollistamia järeitä keinoja, mutta niiden rinnalla on jo otettu käyttöön tartuntatautilain mahdollistamia keinoja. Lisäksi hallitus on antanut erilaisia suosituksia ja muuttanut joitakin lakeja.

Käyttöönottoasetukset ovat voimassa aina pelkästään määräajaksi. Jos ennen määräajan päättymistä todetaan, että poikkeusolot ovat päättyneet, asetus pitää kumota heti. Näin tapahtui esimerkiksi Uudenmaan rajojen sulkemisen suhteen, kun raja avattiin ennen asetuksen sallimaa takarajaa.

Tällä hetkellä voimassa on vielä useita käyttöönottoasetuksia, joiden pohjalta on annettu soveltamisasetuksia. Nyt voimassa olevien asetusten voimassaolo päättyy 30. kesäkuuta, joten niiden mahdollisesta jatkosta on päätettävä pian.

”Toivon, ettei jatkoasetuksia tarvitsisi antaa”, Sanna Marin sanoi Säätytalolle mennessään.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on toistuvasti kertonut hallitukselle, että sen pitäisi mahdollisimman pian siirtyä kohti normaalia lainsäädäntöä. Valiokunta on tähdentänyt, että valmiuslain toimivaltuuksia ei saa ottaa käyttöön kevein perustein.

Tällä hetkellä hallituksella on valmiuslain pohjalta valta ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden toimintaa.

Valmiuslain pohjalta kunnat ovat voineet luopua terveydenhuoltolain mukaisista kiireettömän hoidon määräajoista eli hoitotakuusta.

Lisäksi terveydenhuoltoalalla on mahdollisuus poiketa työsuhteen ehdoista, lähinnä lepoaikoja ja ylityötä koskevista säännöksistä sekä vuosiloman antamista koskevista säännöksistä terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa.

Terveydenhuollossa on valmiuslain perusteella lisäksi rajoitettu irtisanomisoikeutta. Käytännössä terveydenhuollon, sosiaalitoimen, pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan työntekijän, virkamiehen ja kunnallisen viranhaltijan irtisanomisaikaa on pidennetty.

Lisäksi valmiuslain pohjalta on yhä voimassa lääkkeiden saatavuutta koskevia rajoituksia. Tätä ollaan jo korvaamassa tavallisella lainsäädännöllä.

Hoitoalan järjestöt Tehy ja Super ovat arvostelleet sitä, että hallitus on epidemian hidastuttuakin pitänyt voimassa työaikaa, vuosilomaa ja irtisanomisaikaa koskevat poikkeukset. Tehyn mukaan työpaikoilla lain väärinkäyttötilanteita on ollut paljon.

Myös perustuslakivaliokunta painotti, ettei poikkeusvaltuuksia ole sallittua käyttää tavallisista sairauspoissaoloista tai liian pienestä henkilöstömitoituksesta johtuvan henkilöstövajeen paikkaamiseen.

Terveydenhuoltoalalla oli voimassa valmiuslain pohjalta myös työvelvoite, mutta se päättyi 13. toukokuuta.