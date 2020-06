Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) näyttää nousevan merkittävämpään asemaan hallituksen keskinäisessä työssä kuin vielä maanantaina kerrottiin.

Vanhasesta tulee hallituksen johtoviisikon jäsen, ja hän on pääministerin sijainen. Samalla valtiovarainministerin paikalta eronneen Katri Kulmunin (kesk) asema pienenee.

Vielä eilen Kulmuni kertoi olevansa itse viisikon jäsen. Säätytalon editse tiistaina aamupäivällä kävellyt Kulmuni sanoi, että asia on ollut kuitenkin koko ajan selvää.

”Matti Vanhanen johtaa keskustan ministereitä hallituksessa. Niiltä osin kun viisikko tekee hallituksen valmistelutyötä, siellä on tietenkin Matti Vanhanen silloin meidän osaltamme keskustan ministereitä johtamassa”, selittää Kulmuni.

Viisikko on hallitusryhmien vetäjien epävirallinen johtoryhmä. Sillä ei ole muodollista asemaa, mutta se tekee linjauksia ja valmistelee hallituksen päätöksiä. Yleensä kyse on hallituspuolueiden puheenjohtajista, jotka samalla ovat puolueidensa ykkösministereitä. Tosin esimerkiksi Sdp:ssä Sanna Marin on nyt viisikon jäsen, vaikka hän ei ole tällä hetkellä Sdp:n puheenjohtaja.

Hallituspuolueet olivat aamupäivän koolla Säätytalossa keskustelemassa siitä, miten normaalilainsäädäntöä pitäisi muuttaa, jotta valmiuslakia ei niin herkästi tarvittaisi epidemian hallitsemiseen. Kulmuni ei neuvotteluun enää osallistunut.

Kulmunin mukaan on selvää, että valtioneuvoston työhön tai sen valmisteluun eivät voi osallistua muut kuin sen jäsenet.

Vanhanen kertoi aamulla tiedotustilaisuudessa, että häneen oli vedottu pääministerin sijaisuuden ottamisen puolesta.

”Porukka vetosi virkaikääni, ja sinänsä pääministerin sijaisuus on pitkälti muodollisuus. Kun pääministeri ei ole paikalla, johdan puhetta valtioneuvoston yleisistunnossa. Siinä tein myönnytyksen”, Vanhanen sanoi.

Vanhanen sanoi vielä eilen, että keskittyisi pelkästään valtiovarainministerin rooliin, eikä sijaista pääministeriä.

Vanhasen mukaan keskustan ministeriryhmä järjestäytyi tiistaina aamulla ja teki päätöksiä työn organisoimisesta.

”Hallituksen puhtaassa sisäisessä valmistelutyössä edustan keskustan ministeriryhmää. Silloin, kun on kyse hallituspuolueiden välisistä keskusteluista eikä hallituksen valmistelusta, puheenjohtaja Katri Kulmuni edustaa puoluetta”, Vanhanen sanoi.

Vanhanen korostaa, että asioiden valmistelussa pitää edetä niiden valmisteluvastuiden perusteella, jotka ovat olemassa.

”Asioita valmistelevien ministerien täytyy olla valmistelussa aina keskeisesti mukana. Tämä koskee myös hallituksen neuvotteluja. Mitä selkeämpi on valmisteluvastuu”, sitä vähemmän ongelmia syntyy.

Pääministeri Marin kertoi Twitterissä saaneensa hallituksen neuvottelujen alussa tiedon siitä, että Vanhanen edustaa keskustaa viisikossa hallituksen asioissa. Hänen mukaansa tämä selkeyttää tilannetta.

Aiemmin Marin oli sanonut medialle toivoneensa myös, että Vanhanen sijaistaa pääministeriä ja pyytäneensä häntä harkitsemaan asiaa.

”Itse olen pohtinut, että hallituksen iltakoulu, jossa on läsnä niin eduskuntaryhmien puheenjohtajat kuin myös puolueiden puheenjohtajat, voisi olla luonteva areena, missä näkisimme kaikkien puolueiden kantoja”, Marin sanoi medialle Säätytalon portailla.

Marinin mukaan tärkeää on käydä läpi pelisääntökysymykset kaikkien puolueiden kanssa.

”Pitää olla tarkka rajanveto siinä, että kun valmistellaan hallituksen asioita, valtioneuvoston jäsenet ovat ne henkilöt, jotka palavereihin osallistuvat”, Marin sanoi.

Marinin mielestä syksyn budjettiriihi ei ole paikka keskustella sopeutustoimista.

”Nyt on aika ensinnäkin selvitä tästä kriisistä mahdollisimman pienin vaurioin. On aika elvyttää, tehdä elvyttäviä toimia, joilla voimme vahvistaa talouden kasvua ja vahvistaa työllisyyttä”, Marin sanoi matkalla hallituksen neuvotteluihin.

Marinin mukaan rakenteellisia kysymyksiä budjettiriihessä käydään läpi. Hän ei ottanut vielä kantaa siihen, mitä uusia rakennetoimia hallitus voisi edistää tai voisiko esimerkiksi eläkeputken poisto edetä.

Kulmuni puhui maanantaina eläkeiän nostosta. Tiistaina hän sanoi olevan tärkeää, että ihmiset jaksaisivat töissä pidempään.

Vanhasen mielestä hänen päähuolenaiheensa uudessa tehtävässä on, miten Suomi selviää koronakriisin jälkilaskusta. Tämän haasteen pohtiminen menee hänen mukaansa päällekkäin koronaepidemiasta selviämisen ja talouden elvytystoimien kanssa

”Pitää löytää tie, jolla selviämme siitä suuresta laskusta, joka vääjäämättä koronan aiheuttamasta kriisistä aiheutuu. Se on koko kansan yhteinen murhe, hallituksen, eduskunnan ja kansalaisjärjestöjen yhteinen murhe.”

Vanhasen mukaan hallitusohjelman perustavoite siitä, että taloushuolet selätetään ennen kaikkea työllisyyttä ja toimeliaisuutta lisäämällä, on yhä olemassa.

”Tavoitetaso ja toimenpiteet pitää vaan muuttaa”, hän sanoi.

Kaikki lähtee työllisyyden parantamisesta ja siinä eläkkeelle siirtyvien määrällä on vaikutusta, Vanhanen sanoi, mutta ei vielä ryhtynyt avaamaan toimia. Hän muistutti olleensa valtiovarainministeri vasta vähän aikaa, eikä esimerkiksi tiedä, millaista valmistelua ja taustatyötä on jo tehty.

”Taustatyöllä on hyvin paljon vaikutusta siihen, minkä tyyppiset asiat saattaisivat olla kypsiä minkä asteiseen päätöksentekoon budjettiriihessä ja mitkä eivät.”

Vanhanen ennakoi, että toimet ovat äärimmäisen vaikeita ratkaistavia sekä sisällöllisesti että poliittisesti.