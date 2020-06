Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Anu Vehviläinen, 56, äänestettiin odotetusti tiistaina iltapäivällä eduskunnan uudeksi puhemieheksi.

Puhemiesvaalissa häntä äänesti 167 edustajaa, joten hän tuli valituksi.

Muutamia hajaääniäkin annettiin. Yhden äänen saivat keskustan Mikko Kärnä ja Mikko Savola sekä vasemmistoliiton Markus Mustajärvi.

Tyhjää äänesti kaksi kansanedustajaa.

Poissa äänestyksestä olivat muiden muassa keskustan entinen ja nykyinen puheenjohtaja Juha Sipilä ja Katri Kulmuni. Sen sijaan entinen puhemies Matti Vanhanen ja tuleva puhemies Anu Vehviläinen pudottivat äänestyslippunsa.

Kokenut keskustapoliitikko Joensuusta seuraa tehtävässä Matti Vanhasta, joka ryhtyi valtiovarainministeriksi, kun puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni erosi valtioneuvostosta.

Kulmuni ilmoitti erostaan viime perjantaina ja kertoi syyksi kohun ministeriöitten hänelle ostamasta esiintymiskoulutuksesta.

Keskustan eduskuntaryhmä valitsi puhemiesehdokkaakseen Vehviläisen maanantaina yksimielisesti ja nopeasti.

Ryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan Vehviläisen valinnan puolesta puhuivat tämän pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus politiikasta sekä myös hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

”Olen iloinen ja yllättynyt, että tuli mahdollisuus päästä puhemieheksi, sillä arvostan eduskuntaa kansanvallan ytimenä”, Vehviläinen iloitsi puhemiesehdokkuudestaan maanantaina illalla.

Tosin hän kertoi viihtyneensä erittäin hyvin myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana. Hän on kuulunut myös eduskunnan puhemiesneuvostoon.

Valintansa jälkeen tiistaina pitämässään kiitospuheessa Vehviläinen peräsi edustajilta tasokasta ja arvokasta keskustelukulttuuria..

”Täysistunto on julkisen puhumisen tärkein areena. Kiihkeissäkin väittelyissä on tärkeää kunnioittaa myös vastustajia ja antaa heidän näkemyksilleen tilaa. Jokaisella edustajalla itsellään on vastuu siitä, että salissa keskustelukulttuuri on tasokasta ja arvokasta”, Vehviläinen sanoi.

Vehviläisen mukaan koronaepidemia on nostanut esille myös demokratian huoltovarmuuden.

”Eduskunnan on aina oltava toimintakykyinen. Tämän kevään oppi on, että meidän on syytä jatkaa toimintatapojemme uudistamista siten, että olemme kaikissa oloissa toimiva ja päätöksentekokykyinen talo.”

Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustaja nousi eduskuntaan ensimmäisen kerran jo vuonna 1995 ja istuu kuudetta kauttaan eduskunnassa.

Liikenneministerinä Vehviläinen toimi 2007–2011. Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksessa hän oli kunta- ja uudistusministeri sekä lisäksi tovin liikenneministeri.

Eduskunnan ensimmäisenä varapuhemiehenä jatkaa Sdp:n kansanedustaja ja puheenjohtaja Antti Rinne ja toisena varapuhemiehenä perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola.