Tiedustelu

Suojelupoliisin ja sotilastiedustelun uusia tiedonhankintakeinoja seuraava tiedusteluvalvontavaltuutettu teki ensimmäisenä toimintavuonnaan yhteensä 50 valvontakäyntiä, joilla se tarkasti, että viranomaiset käyttävät viime vuonna saamiaan uusia valtuuksia lain mukaan. Uusien tiedustelukeinojen käytössä ei rikottu lakia, sillä valtuutettu ei määrännyt kertaakaan tiedustelua keskeytettäväksi tai lopetettavaksi.

Se, kuinka monta kertaa viranomaiset käyttivät viime vuonna saamiaan uusia tiedonhankintakeinoja, on kuitenkin salaista tietoa, ilmenee tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakosen tiistaina julkaisemasta Suomen ensimmäisestä tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomuksesta.

Muun muassa valtionrajat ylittävän sähköpostien ja muun verkkoliikenteen seurannan sallivat tiedustelulait tulivat voimaan 2019 kesäkuun alussa. Samalla alkoivat uuden tiedusteluvalvontavaltuutetun työt.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoo Suojelupoliisin, Pääesikunnan tiedusteluosaston ja Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen toimintaa. Tiedusteluvalvontavaltuutetulla on pääsy kaikkiin Supon ja sotilastiedustelun salaisimpiin tietoihin.

Seitsemässä kuukaudessa valtuutettu teki yhteensä 50 varsinaista valvontakäyntiä, joten valvontakäyntejä oli keskimäärin kaksi joka viikkoa lomat ja käynnistysvaihe huomioiden. Valvontakäyntien tarkoituksena oli tarkastaa tiedusteluviranomaisten tiedustelua ja tiedustelun suojaamista koskevat päätökset.

”Tarkoituksella oli tiukka linja lakien valvonnassa alusta asti. Aika lailla tasaisesti kävin viranomaisten luona valvontakäynneillä pitkin vuotta”, Hakonen sanoo Helsingin Sanomille.

Viidenkymmenen valvontakäynnin lisäksi valtuutettu osallistui yhtä lukuun ottamatta kaikkiin Helsingin käräjäoikeuden tiedustelumenetelmiä koskeneisiin istuntoihin. Myös käräjäoikeudessa käsiteltyjen lupa-asioiden lukumäärä on salassa pidettävää tietoa.

”Valtuutetun keskeisin yhteiskunnallinen tehtävä on varmistaa, että siviili- ja sotilastiedustelua kohdistetaan ainoastaan kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaan toimintaan, kuten vieraan valtion sotilaalliseen toimintaan, vieraan valtion tiedustelutoimintaan tai terrorismiin”, Hakonen sanoo tiedotteessa.

Näin myös käytännössä tapahtui.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu Hakonen ei avaa sitäkään, kuinka monta kertaa tiedustelun kohteille on ilmoitettu heihin kohdistuneista operaatioista vuonna 2019. Supon ja sotilastiedustelun on pääsääntöisesti ilmoitettava ei-valtiollisille kohteille, kun tiedustelutoiminta heitä kohtaan on päättynyt.

”Valitettavasti en pysty kertomaan, onko ilmoituksia tehty vai ei. Tällaiset asiat raportoin kyllä eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnalle”, Hakonen sanoo.

Eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja Mika Kari (sd) sanoi vuosi sitten, että kansalaiset ovat saamassa tietoa ainakin vahingossa avattujen viestien määrästä.

”Tietoa vahingossa avattujen ja hävitettyjen viestien lukumäärästä kansalaisille edellytettiin kuitenkin eduskunnassa. Tietoa tällaisten viestien määrästä on siis luvassa, jotta tiedetään tiedusteluseulan tarkkuus”, Kari sanoi vuosi sitten.

Eduskunnan valiokunnat pitivät 2019 tärkeänä, että tiedustelijat pitävät valvojaa varten pöytäkirjaa vahingossa avatuista viesteistä ja niiden hävittämisperusteista.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu avaa ensimmäisen tiedusteluvuoden 2019 tapahtumia sen verran, että lakien soveltamisessa keskeisin linjauskysymys on ollut tiedustelulupien yksityiskohtaisuus.

”Se, millä tarkkuudella tiedustelumenetelmien käytön yleisten ja erityisten edellytysten täyttyminen sekä tiedustelutoiminnan periaatteiden noudattaminen on perusteltava tiedusteluviranomaisten tuomioistuimelle esittämissä lupavaatimuksissa ja tiedusteluviranomaisten omissa päätöksissä”, tiedusteluvalvontavaltuutettu kirjoittaa kertomuksessaan.