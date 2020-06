Työ- ja elinkeinoministeriön on määrä tänään julkistaa selvitykset, jotka se vaati valtiovarainministerin paikalta eronneelta Katri Kulmunilta (kesk) ja viestintäyhtiö Tekiriltä yhtiön konsultoinnin ajankohdista ja sisällöstä.

Ministeriö selvittää myös omaa hankintaprosessiaan.

Kulmuni kertoi viime perjantaina eroavansa valtiovarainministerin tehtävästä. Hän sai Tekiriltä viestintävalmennusta, josta kertynyt 56 000 euron lasku maksatettiin työ- ja elinkeinoministeriöllä sekä valtiovarainministeriöllä. Koulutukset näyttävät tukeneen myös Kulmunin ehdokkuutta puheenjohtajaksi ja sen jälkeen puheenjohtajan tehtävää.

Tekir laskutti työ- ja elinkeinoministeriöltä lähes 30 000 euroa valtiovarainministeriöltä yli 26 000 euroa.

Erostaan ilmoittaessaan Kulmuni kertoi, että koulutuksessa harjoiteltiin myös puoluekokouspuhetta. Hänen mukaansa ministeriöiden maksamissa koulutuksissa ei olisi pitänyt olla osioita, jotka liittyvät puoluejohtajan tehtävään.

Ministeriön selvityksessä tarkastellaan myös vuorovaikutusta viestintätoimisto Tekirin kanssa. Osana tätä on sähköpostiketju Katri Kulmunin entisen erityisavustajan Kari Jääskeläisen ja työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtajan Mikko Koivumaan sekä hallitusneuvos Kari Klemmin välillä.

HS julkaisee sähköpostikirjeenvaihdon, jossa Jääskeläinen vaatii ministeriötä hankkimaan Kulmunille koulutusta nimenomaan Tekiriltä. Viranomaisten sähköpostit ovat julkisia asiakirjoja, jotka HS on saanut tietopyynnöllä. Kirjeenvaihdon on julkaissut aiemmin Iltalehti.

Kari Jääskeläinen 5.8.2019:

Tämän lisäksi haluamme puitesopimuksen Tekirin kanssa, että, kun viestinnällisiä tilanteita tulee, jossa tarvitsemme ulkopuolista sparrausta, niin voisimme käyttää joustavasti Tekirin (Saukkomaa) palveluita. Tämän puitesopimuksen palveluiden käyttö on siis satunnaista, mutta tuon valmennusprojektin toteutamme mahdollisimman pian.

Mikko Koivumaa 6.8.2019:

Tämä voi olla hankintateknisesti mutkikkaampi juttu, sillä ministeriöllä on puolen valtioneuvoston kanssa kilpailutetut kumppanit, joiden kanssa meillä siis jo on puitesopimus.

Kari Jääskeläinen 6.8.2019:

me emme missään nimessä halua Kanoja mitenkään tähän. Kyse on ministerin viestinnästä ja sen kehittämisestä, joten ministerillä lienee oikeus valita haluamansa yhteistyökumppani (luotettava).

Mikko Koivumaa 6.8.2019:

Hankintalaki on kuitenkin monimutkainen kokonaisuus, enkä minä kärkipään kaveri sen tulkitsemissa, joten otan tähän mukaan kaimasi HEHA:sta, joka ymmärtää näitä kenties parhaiten talossa. Kari K. osannee vastata miten tämän kanssa voidaan menetellä.

Kari Klemm 6.8.2019:

Tietysti Emi määrittää tarpeensa. Ja päättää asioista talossa osaltaan. Nämä on tuotava kuitenkin esille, että ei jouduta hankaliin tilanteisiin.

Mikko on siinä oikeassa, että olemme hankintalakiministeriö. Ja olemme nykyään VN yhteisten hankintaohjeiden ja menettelyjen alla. Sieltä tulee mm periaatteet hyödyntää ensisijaisesti voimassaolevia sopimuksia, selvittää Hanselin puittareiden mahdollisuudet muutenkin ja katsoa kilpailutusmahdollisuudet pienemmissäkin kokonaistaloudellisen edullisuuden hyödyntämiseksi jne. Keräämme mm osastoilta vuosittain hankintasuunnitelmat ja toimitamme ne eteenpäin jne. Suunnitelmallisuus on lisääntynyt. Ja tehtyjä hankintoja kyselevät niin vtv kuin media säännöllisesti. Kahta päällekkäistä yleistä sopimusta ei oikein voi olla. Ja noiden rajojen kanssa kannattaa olla tarkkana.

Kari Jääskeläinen 6.8.2019:

Kari Klemm 6.8.2019:

Kari Jääskeläinen 6.8.2019:

Mikko Koivumaa 6.8.2019:

Kari Klemm 6.8.2019:

Kari Klemm 7.8.2019:

ohessa muokattu sopimusluonnos. Jos ok sulle, laitamme Heidin kanssa nimet temmin puolelta.

Kari Jääskeläinen 7.8.2019:

tämä ok. Tämä on siis se sopimus, jolla ostetaan tapauskohtaisesti viestinnän konsultointia?

Kari Klemm 7.8.2019:

Tämä on siihen 13600 tarjouskokonaisuuteen sopimus. Eli varsinaisesti tähän uuden tehtävän haltuunottoon. Ja rajattu Emiin. Tekirin tarjouksessa on lisätilaushinnatkin.

VN:n vähäisen hankinnan raja on 20 t e ja kun ollaan sen alla menettely on helpompi perustella. Talolla on varsinainen puitesopimus sitten muun strategisen ja yleisen viestinnän osalta.