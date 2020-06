Nimitykset

Hallituksen on määrä päättää työ- ja elinkeinoministeriön uuden kansliapäällikön nimittämisestä huomenna torstaina pidettävässä valtioneuvoston yleisistunnossa. Tehtävään on tiettävästi nousemassa Raimo Luoma. Hän on entinen Antti Rinteen (sd) valtiosihteeri ja Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja.

Luoman nimityksestä oli mediatietojen mukaan määrä päättää jo toukokuun lopussa, mutta tuolloin työministeri Tuula Haatainen (sd) veti sen viime tipassa pois listoilta tiettävästi keskustan pyynnöstä.

Uusi kansliapäällikkö aloittaa tehtävässä syksyllä, kun nykyinen kansliapäällikkö Jari Gustafsson lähtee viisivuotiskautensa päätyttyä suurlähettilääksi Ateenaan.