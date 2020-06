Nimitykset

Valtiovarainministeriön nykyinen kansliapäällikkö Martti Hetemäki jatkaa HS:n tietojen mukaan tehtävässään syyskuun loppuun asti. Se tarkoittaa, että uuden kansliapäällikön nimitys siirtyy syksyyn.

Hetemäen piti lähteä ministeriöstä kesäkuun lopussa.

Huhtikuun lopussa valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) kertoi poistaneensa kansliapäällikön nimityksen valtioneuvoston asialistalta keskusteltuaan asian esitelleen virkamiehen kanssa.

”Poistamme kansliapäällikön nimityksen yleisistunnon asialistalta siihen saakka, kunnes perustuslakivaliokunnan selvitys on valmistunut”, sanoi valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja Juha Majanen huhtikuussa.

Valtiovarainministeriön Hetemäen seuraajaksi esittämän alivaltiosihteeri Päivi Nergin nimitystä kansliapäälliköksi on jo kahdesti lykätty viime hetkellä ankarien poliittisten riitojen takia.

Huhtikuussa eduskunnan perustuslakivaliokunta ilmoitti aloittavansa selvityksen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen ratkaisusta. Puumalaisen mielestä valtiovarainministeriö antoi eduskunnalle olennaiset ja merkitykselliset tiedot, kun se käsitteli Juha Sipilän (kesk) hallituksen maakunta- ja sote-uudistusta.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu poikkesi eduskunnan näkemyksestä. Eduskunnan mielestä tietoja jätettiin antamatta, mikä olisi vastoin perustuslakia.

Lisäksi perustuslakivaliokunta painotti, että apulaisoikeuskansleri ei voi määrittää, mitä tietoja eduskunta pitää tarpeellisina. Toisin sanoen valtioneuvoston on toimitettava eduskunnalle kaikki tiedot kyseenalaistamatta niiden merkitystä tai tarpeellisuutta.

Sote-uudistusta johti valtiovarainministeriössä alivaltiosihteeri Nerg.

Nimitysmuistiossa Nergin nimittämistä kansliapäälliköksi perusteltiin sillä, että hän ”nousee esille” tehtävän edellyttämän monipuolisen kokemuksen ja käytännössä osoitetun johtamistaidon ja -kokemuksen näkökulmasta.

”Vaikka Nergin perehtyneisyyden talouspolitiikkaan liittyvistä kysymyksissä voidaan arvioida olevan muita kärkihakijoita kapea-alaisempaa, on hänen erityisenä vahvuutenaan laaja-alainen ja monipuolinen kokemus hallintopolitiikasta ja vaativista johtamistehtävistä.”

Nergin lisäksi kansliapäälliköksi ovat hakeneet Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen, valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala ja kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok).

Hakijoista Kajanoja, Mörttinen, Sovala ja Vartiainen ovat kansantaloustieteestä väitelleitä valtiotieteiden tohtoreita.

Alivaliosihteeri Nerg on maatalous- ja metsätieteiden maisteri, jolla on nimitysmuistion perusteella vahvempaa johtamiskokemusta kuin muilla hakijoilla. Hän on hakijoista ainoa, joka on työskennellyt aikaisemmin kansliapäällikkönä. Nerg oli vuosina 2012–2018 sisäministeriön kansliapäällikkö.

Maaliskuun lopussa valtiovarainministeriö ilmoitti, että nykyinen kansliapäällikkö Hetemäki jatkaa kansliapäällikkönä kesäkuun loppuun saakka.

Alun perin hänen oli tarkoitus siirtyä ministeriöstä helmikuun lopussa työelämäprofessoriksi Helsinki Graduate School of Economicsiin.

Helsinki Graduate School of Economics on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin yhteinen taloustieteen opetus- ja tutkimusyksikkö.