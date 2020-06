Terveysalan ammattijärjestö Tehy on tehnyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun valmiuslain mahdollisesta väärinkäytöstä Turun kaupungin terveysasemilla.

Oikeusasiamiehen tulisi selvittää, onko työnantaja käyttänyt väärin valmiuslain suomaa oikeutta määrätä työntekijöitä ylitöihin ilman heidän suostumustaan.

Kantelun mukaan terveysasemien esimiehet määräsivät 29. toukokuuta keskitetyn ajanvarauksen työntekijät ylitöihin käsittelemään kaikki kasautuneet puhelut.

Esimiehet vetosivat valmiuslakiin, vaikka puheluiden kasaantuminen ei Tehyn mukaan johtunut koronaepidemiasta, vaan pitkään jatkuneesta voimavarojen vajeesta.

Työntekijää ei normaaliaikana voi määrätä ylityöhön vastoin hänen suostumustaan, Tehy huomauttaa. Järjestö muistuttaa, että myös valmiuslaki ja valtioneuvoston asetus edellyttävät, että työaikaan puututaan vain silloin, kun se on välttämätöntä koronapandemian hillitsemiseksi.

Puuttuminen työaikoihin ei saa Tehyn mukaan poikkeusoloissakaan vaarantaa työntekijöiden hyvinvointia, ja Turussa on jo aiemmin todettu keskustan terveysasemalla liiallinen psykososiaalinen kuormitus.

”Ajanvarauksessa ei ole toukokuun lopussa eikä sen jälkeenkään ollut koronaepidemiasta johtuvaa työvoimapulaa”, sanoo Tehyn lakimies Juho Kasanen tiedotteessa.

Tehyn mukaan työaikoja valvova aluehallintovirasto (avi) kieltäytyi ottamasta kantaa laittomaan ylityömääräykseen. Päätöstä avi perusteli sillä, että se ei valvo poikkeuslainsäädäntöä.

Kantelun mukaan työntekijältä puuttuvat oikeusturvakeinot, kun valmiuslaki on voimassa, ja tilanne on työntekijöille kohtuuton.

Torstaina myös lääkärikansanedustaja Mia Laiho (kok) vaati tiedotteessaan, että hallitus purkaisi valmiuslakiin liittyviä asetuksia, jos niiden käytölle ei enää ole välttämätöntä perustetta. Laiho viittasi asetuksiin, joilla on rajoitettu esimerkiksi hoitajien ja lääkärien vuosilomia sekä pidennetty työaikaa ja irtisanomisaikaa.

”Koronavirusepidemian alkuvaiheessa sääntelyä voitiin pitää välttämättömänä ja oikeasuhtaisena. Nyt tilanne on aivan toisenlainen, kun epidemian huippu on selätetty, tehohoitokapasiteettia on saatu nostettua ja tartuntamäärät ovat hyvin laskeneet”, Laiho sanoo.

”Valmiuslain käytön tarkoitus ei voi olla hoitojonojen purkaminen, koronan muiden lieveilmiöiden hoitaminen tai virkaehtosopimuksen löyhempi tulkinta. Lain tarpeellisuutta onkin syytä tarkastella pikaisesti.”

Laihon mukaan palvelussuhteen ehtoja on myös sivuutettu laajemmin kuin mitä asetus sallii ja irtisanomisaikoja on pidennetty ilman selkeää liitäntää koronaepidemiaan. Myös vuosilomia on siirretty ja peruttu vastoin asetuksen välttämättömyysedellytystä.

”Ohjeistus ja valvonta on ollut riittämätöntä”, Laiho arvioi väärinkäytösten pääsyiksi.

Tällä tietoa terveydenhuoltohenkilöstön vuosilomia, työaikoja ja irtisanomisaikaa rajoittavat asetukset ovat voimassa kesäkuun loppuun asti. Alun perin poikkeukset koskivat myös pelastustointa, hätäkeskuksia ja poliiseja, mutta toukokuun puolivälistä lähtien enää vain sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Maaliskuussa säädettiin myös erityisestä työvelvoitteesta, jolla alan koulutusta saaneet 18–67-vuotiaat terveydenhuollon ammattilaiset olisi voitu määrätä ”pakkotyöhön” kaksi kertaa kahden viikon jaksoksi.

Asetuksen oli määrä varmistaa työvoiman riittävyys terveydenhuollossa niin, ettei koronavirusepidemian aiheuttama työvoimapula vaaranna ihmishenkiä.

Rekisteriä töihin kutsuttavista ehdittiin jo kerätä, mutta ketään ei määrätty töihin. Työvelvoitteen käytöstä päätettiin luopua toukokuussa, kun koronatilanne alkoi helpottaa.

Hallitus käsittelee tarvetta valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamiselle ensi maanantaina 15. kesäkuuta. Pääministeri Sanna Marin (sd) ennakoi alkuviikosta, että hallitus pyrkii pääsemään eroon poikkeusoloista ja valmiuslain käytöstä.