Norja ilmoitti perjantaina, että se sallii matkustamisen maahan Suomesta ja Islannista.

Norja sallii matkustamisen myös Ruotsista, mutta ainoastaan Gotlannin saarelta, jossa koronaviruspandemia on sen mukaan paremmin hallinnassa kuin Manner-Ruotsissa.

Norjan pääministerin Erna Solbergin mukaan rajoituksia katsotaan uudelleen kahden viikon päästä.

Suomi ilmoitti torstaina luopuvansa matkustusrajoituksista Baltian maiden sekä Norjan, Tanskan ja Islannin osalta ensi maanantaista 15. kesäkuuta alkaen.

Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä rajavalvonta kuitenkin jatkuu länsinaapurin koronavirustilanteen takia.

Ruotsin sisäministeri Mikael Damberg pahoitteli torstaina uutistoimisto TT:n haastattelussa Suomen päätöstä. Myös ruotsalaismedia nosti esiin Suomen päätöksen ja kuvaili sitä porttikieltona ruotsalaisilla.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoi perjantaina Pohjoismaiden sisäministerien keskustelun jälkeen, että Ruotsi ymmärtää Suomen ratkaisun ja sen perustelut. Ohisalon mukaan Suomella on Ruotsin kanssa hyvä keskusteluyhteys.

”Ei ole kenenkään etu että tällaisiin rajoituksiin pitää lähteä. Niihin pitää olla hyvät perustelut eikä niitä voi pitää yllä ikuisesti”, Ohisalo sanoi.

Suomi aikoo katsoa rajaliikennettä Ruotsin kanssa uudelleen kahden viikon päästä. Ohisalon mukaan Suomen terveysviranomaiset eivät ole antaneet selkeitä raja-arvoja tai seurattavaa lukua.

”Seuraamme kokonaiskuvaa”, Ohisalo sanoi.

Ohisalo nosti erikseen esille Ahvenanmaan ja sanoi matkustusrajoitteiden hankaloittavan kansalaisten elämää. Hänen mukaansa Suomi haluaa päästä pian normaalitilanteeseen, jossa rajat ovat lähinnä ”viivoja kartassa”.

Sisäministerien asialistalla oli myös keskustelu koronaviruksen vaikutuksesta Pohjoismaiden sisäiseen turvallisuuteen.

Ohisalon mukaan viitteitä on, että nykytilanne voi lisätä ihmiskauppaa, radikalisoitumista ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Hänen mukaansa Suomessa on on jo havaittu nousua kotihälytysten määrässä ja nettirikollisuudessa.