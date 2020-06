Sosiaalinen media

Kansanedustaja Ano Turtiainen on perustanut oman eduskuntaryhmänsä sen jälkeen, kun hänet erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on määrännyt esitutkinnan suoritettavaksi kansanedustaja Ano Turtiaisen (ps) twiitistä, kertoo Demokraatti.

Turtiainen julkaisi viime viikolla viestipalvelu Twitterissä kuvan Yhdysvalloissa poliisin käsissä kuolleesta George Floydista. Julkaisu herätti pahennusta ja johti Turtiaisen erottamiseen perussuomalaisten eduskuntaryhmästä.

Poliisi sai asiasta useita tutkintapyyntöjä ja aloitti twiitistä esiselvityksen. Poliisi selvitti, onko Turtiaista syytä epäillä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tai kunnianloukkauksesta.

Esiselvityksen lopputulos oli, että asiassa ei ole syytä epäillä kumpaakaan rikosta.

Nyt valtakunnansyyttäjä Toiviainen on määrännyt esitutkinnan silti aloitettavaksi. Hän on tiedottanut asiasta Helsingin poliisilaitokselle.

”Koska tämä twiitti on ymmärrettävissä rasistiseksi, niin mielestäni on tärkeää, että tässä kuullaan myöskin Turtiaista itseään. Sen takia selvittämisintressi on tärkeä ja esitutkinta pitää aloittaa”, Toiviainen sanoi Demokraatille.

Toiviainen sanoo Demokraatissa itse tulkitsevansa, että on syytä epäillä, että asiassa ”voisi mahdollisesti olla kysymys kiihottaminen kansanryhmää vastaan -rikoksesta”.