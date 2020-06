Perussuomalaiset hakee nyt rajojaan siinä, mitä sen piiristä voidaan sanoa niin, että puolue säilyy hallituskelpoisena. Näin sanovat HS:n haastattelemat tutkijat puolueen alkuvuoden tapahtumista.

Perussuomalaiset on puheenjohtajansa Jussi Halla-ahon johdolla ottanut etäisyyttä puolueen sisältä ja ympäriltä tulleisiin kannanottoihin.

Helmikuussa perussuomalaiset katkaisi välinsä nuorisojärjestöön, kun järjestö ei hyväksynyt puolueen ehdottamaa sääntömuutosta, jonka mukaan nuorisojärjestön jäseneksi voitaisiin hyväksyä jatkossa vain puolueen jäsen. Taustalla oli puoluejohdon halu tehdä pesäero nuorisojärjestön rasistiseen etnonationalistisiipeen ja valvoa, keitä nuorisojärjestöön pääsee mukaan. Uusi nuorisojärjestö perustettiin maaliskuussa.

Viime viikolla perussuomalaiset erotti eduskuntaryhmästään kansanedustaja Ano Turtiaisen, joka oli Twitterissä pilkannut George Floydia, joka kuoli poliisin pidätystilanteessa käyttämän väkivallan seurauksena Yhdysvalloissa 25. toukokuuta.

Tällä viikolla puoluejohto otti etäisyyttä puolueen ajatuspajan Suomen Perustan julkaisemaan Jukka Hankamäen kirjaan Totuus kiihottaa. Kirjassa Hankamäki muun muassa kirjoittaa, että avioliitossa tapahtuvan raiskauksen kriminalisointi on ”vastoin avioliiton ideaa”. Kirjassa myös hyökätään rajuin sanankääntein seksuaalisen ahdistelun kokemuksista kertoneita Kallion lukion oppilaita vastaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tutkii, onko julkaisu ristiriidassa valtionavustuspäätöksen kanssa. Suomen Perusta sai tänä vuonna ministeriöltä 120 000 euroa tukea toimintaansa.

Halla-ahon ja varapuheenjohtaja Riikka Purran mukaan julkaisuprosessissa ”harkintakyky ja laadunvalvonta eivät toimineet toivotulla tavalla”. Purra kommentoi Twitterissä, että Hankamäen tekstin naisiin liittyvät kohdat ovat hänen mielestään ”kuraa”.

Perussuomalaisissa on meneillään kollektiivinen oppimisprosessi, sanoo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Puolueessa mietitään, millaisista mielipiteistä on hyötyä valtakunnanpolitiikassa.

Hän arvioi, että perussuomalaisia ohjaa nyt halu pysyä puolueena, joka voi kamppailla pääministeripaikasta ja hallituspaikasta. Silloin ”mahdottomien äänensävyjen siivoaminen” on taktisesti puolueen ainoa vaihtoehto.

”Kyllä tässä alkaa selvä kaava hahmottua. Tämä on aika systemaattista etnonationalistien ynnä muiden siirtämistä puolueen sisäpiiristä tai puolueen linjan ytimestä etäämmälle tai kokonaan pois”, Jokisipilä sanoo.

Jokisipilä kuitenkin muistuttaa, että kyseessä ei missään nimessä ole täysi irtautuminen puolueen aiemmasta linjasta. Puolue painottaa edelleen laajaa sananvapautta ja suoraa puhetta.

Jokisipilän mielestä alkuvuoden teoista merkittävin on ollut nuorisojärjestön erottaminen.

”Se on oikeastaan vahvin mahdollinen signaali, jonka puoluejohtaja voi antaa siitä, että puolueella on tietty linja. Vaikka monenlaiset äänet ovat sallittuja, jokin raja kuitenkin on jossain.”

”Nämä ovat vahvoja signaaleita. Sekä ulospäin että sisäänpäin.”

Myös populismitutkija Emilia Palonen Helsingin yliopistosta on sitä mieltä, että ”siivoamisessa” on kyse puolueen kannatuksen säilyttämisestä ja hallituskelpoisuudesta. Hänen mukaansa puolue haluaa selkeästi valtaan.

”Näyttää siltä, että Jussi Halla-aho ei halua vetää äärioikeistolaista puoluetta, joka voidaan tyrmätä hallitusneuvotteluissa.”

Ilmiö ei kuitenkaan ole uusi, sanoo Palonen. Perussuomalaisten taktiikkana on jo aiemminkin ollut niin sanottu kaksoispuhe, jossa eri ihmisryhmille puhutaan eri tavoilla. Puolue yrittää miellyttää samaan aikaan sekä äärilaitojaan että maltillisia mahdollisia hallituskumppaneita.

”Tämä on poliittista peliä ja aktiivinen strategia.”

Vaikka tuoreimpia kohuja voisi pitää puolueelle haitallisina, niistä on samanaikaisesti myös hyötyä, Palonen kertoo.

”He pystyvät irtisanoutumaan esitetyistä ajatuksista, mutta samaan aikaan se itse asia on esillä.”

Palonen muistuttaa, että myös median rooli on tärkeä. Kun kohusta kirjoitetaan, se samalla pitää esillä kohun aiheuttaneita ajatuksia ja jopa legitimoi niitä.

Halla-aho on nyt vaikeassa tilanteessa, sanoo Palonen. Hän haluaisi esiintyä yleispoliitikkona, joka voisi tulevaisuudessa jopa johtaa hallitusta pääministerinä.

Halla-aho joutuu pitämään äärilaitoja etäällä, jotta hänen oma hahmonsa menneisyyden kirjoituksineen ei näyttäydy liian ongelmallisena. Kuitenkin ihmiset, jotka äänestivät hänet puheenjohtajaksi, vaikuttavat nyt jokseenkin hämmentyneiltä.

”Saa nähdä, aiheuttaako tämä laajamittaista pettymystä Halla-ahoon vai ei.”

Toisaalta Palonen on havainnut samoissa piireissä halua testata puolueen rajoja. He testaavat, mitä on mahdollista sanoa niin, että se menisi myös perussuomalaisten valtavirrassa läpi.

Tuoreimmasta kirjakohusta Palonen sanoo, että vastaavia naisvihamielisiä ajatuksia on esiintynyt puolueen ympärillä aiemminkin.

”Tämä ehkä herättää ihmisiä ajattelemaan, mitä muuta kaikkea perussuomalaisten laitamilla velloo.”

Onko perussuomalaiset liikkumassa radikaaliin vai maltilliseen suuntaan?

”Luulen, että he ajattelevat, että koronakriisiä seuraava lama voi olla heille mahdollisuus päästä valtaan”, Palonen sanoo.

”Vaaleja ennen he luultavasti madaltavat äänenpainojaan. Sitä ei sitten tiedäkään, mitä he tekevät päästessään valtaan.”

Jokisipilän mukaan perussuomalaisten kannatuksen kehitykseen vaikuttaa paljolti se, mitä politiikassa ylipäätään tapahtuu koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen jälkeen.

EU-aiheet ovat jälleen nousseet keskustelussa esiin. Suunnitteilla on muun muassa unionin yhteinen, mittava elvytyspaketti.

”Siinä on paikka, johon EU:hun kriittisesti suhtautuvan puolueen tulisikin iskeä. Luulen, että jos perussuomalaiset onnistuu sen hyödyntämään, siinä on heille paljon kannatuspotentiaalia”, Jokisipilä sanoo.