Euroopan unioni

Bryssel

Suomalaiset europarlamentaarikot yli puoluerajojen suhtautuvat varauksellisesti Euroopan komission ehdotukseen 750 miljardin euron elpymisrahoituksesta koronaviruspandemiasta toipuvalle Euroopan unionille.

”Sisältö oli pieni pettymys”, kuvaa sosiaalidemokraattien Eero Heinäluoma, joka istuu EU-parlamentin budjettivaliokunnassa.

Eero Heinäluoma

Heinäluoman mukaan komis­sion esitys näyttää liikaa lihavoi­tetulta EU-budjetilta, vaikka sen pitäisi olla väline koronavirus­kriisin talous­vaikeuksien voittamiseen. Apu lähtee liikkeelle Heinäluoman mukaan liian myöhään.

Hänen mukaansa Suomen ei pidä hyväksyä esitystä sellaisenaan, vaan jatkaa neuvotteluita paremmasta kokonaisuudesta.

Komission esityksessä valtaosa 750 miljardin euron rahoituksesta jaettaisiin tukina. Noin 250 miljardia olisi lainaa. Rahoitusta jaetaan EU:n tulevien vuosien budjetin kautta, ja lisärahoitusta on tulossa esimerkiksi aluerahoitukseen sekä vihreän kasvun ohjelmaan.

Paketti rahoitettaisiin komission ottamalla lainalla, joka maksettaisiin takaisin tulevaisuudessa joko keräämällä jäsenmailta korkeampia jäsenmaksuja tai kehittämällä EU:lle uusia omia rahanlähteitä, kuten muovi- ja digiveroja.

Suomen hallituksen linjaus on, että paketista suurempi osuus pitäisi jakaa lainoina. Suomi linjaa myös, että rahojen käyttö- ja takaisinmaksuaikaa pitää lyhentää.

Moni europarlamentaarikko on tyytymätön erityisesti komission esittämään malliin, jolla rahoitus jaetaan jäsenmaittain.

Komission alustavien laskelmien mukaan suurimpiin hyötyjiin kuuluisi koronaviruksesta kärsineiden Italian ja Espanjan lisäksi myös esimerkiksi Puola, jossa tautitilanne on ollut monia muita maita parempi. Suomen osuus tuista olisi komission laskukaavan mukaan 3,5 miljardia euroa.

”Jaon pitää tapahtua koronaviruspandemian todellisten vaikutusten perusteella, eikä käyttää sellaista kaavaa, johon leivotaan mukaan myös maiden mennyttä taloushistoriaa”, kokoomuksen Petri Sarvamaa sanoo.

Petri Sarvamaa

Sarvamaa on jäsenenä EU-parlamentin valio­kunnassa, joka valvoo budjetin käyttöä.

Sarvamaan mukaan elpymis­rahoitus­päätös kannattaa tehdä, muttei ehdoitta. Jakomallin muutosten lisäksi Sarvamaa painottaa sitä, että rahanjako pitää sitoa oikeusvaltio­periaatteeseen.

Myös takaisin­maksu on Sarvamaan mukaan ”höttöisellä pohjalla”. Päätöksiä omien varojen keräämisestä ei ole tehty, joten on epäselvää, saadaanko EU:lle uusia tulonlähteitä vai nousevatko jäsenmaksut vuodesta 2028 lähtien.

Vihreiden europarlamentaarikko ja parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautala on huolissaan, että Suomi ja muut jäsenmaat tyrmäävät ajatuksen uusista EU:n varainkeruumalleista.

Heidi Hautala

”EU:n omat tulon­lähteet vähentäisivät myös jäsen­maihin kohdistuvaa rahoitus­painetta ja lisäisivät varain­käytön läpi­näkyvyyttä”, Hautala kirjoittaa vastauksessaan.

Hautala tukee paketin hyväksymistä.

”Mitä nopeammin yhteiset toimet saadaan käyntiin, sitä parempi. EU:n sisä­markkinoiden nopea elpyminen on viennistä riippuvaisen Suomen etu. EU:n voima on yhteistyössä, ja sisämarkkinat ovat EU:n talouden ja vakauden selkäranka”, hän sanoo.

Hautalan mukaan olisi järjetöntä jättää jäsenmaat selviämään yksin koronaviruskriisin seurauksista.

Laura Huhtasaari

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari on eri linjoilla. Hänen mukaansa ”elpymis­paketissa annetaan 500 miljardia euroa raha­lahjana pääosin Italiaan ja Espanjaan, joiden talous­ongelmat eivät alkaneet koronaviruksesta, vaan ovat seurausta vuosi­kymmeniä jatkuneesta holtittomasta talous­politiikasta”.

Huhtasaari vastustaa myös uusien tulonlähteiden etsimistä EU:lle.

”EU saisi oman verotusoikeuden. Tätä ei voida mitenkään hyväksyä”, Huhtasaari kirjoittaa.

Nils Torvalds

Rkp:n Nils Torvalds muistuttaa, että komission esitys on vasta ”kädenväännön aloitusehdotus”. Torvaldsin pelko on, että käsiteltävien lukujen suuruus on hämärtynyt, mikä voi vaikuttaa vaadittuihin ehtoihin.

”Jos numeroita on liikaa, kontrolli voi ehkä olla aika lepsua”, hän kuvaa.

Vasemmistoliiton Silvia Modig painottaa tukina jaettavien rahojen läpi­näkyvyyttä ja sitä, että ne noudattavat vihreän kasvun strategiaa.

Silvia Modig

”Meillä ei ole varaa jälleen­rakentaa vanhaa fossiili­maailmaa. Lisäksi tukien ja lainojen jaossa saajien on sitouduttava vakaasti oikeusvaltio­periaatteen ja ihmisoikeus­sopimusten noudatta­miseen.”

Suomen hallituksen tähänastiset toimet rahoitusneuvotteluissa jakavat mielipiteitä. Pääministeripuolueesta tuleva Heinäluoma sanoo, että Suomi saattoi myöhästyä liikkeellelähdössä.

”Etunojaa ottaneet maat olivat aktiivisesti liikkeellä vaikuttamassa jo komission esitykseen ja tämä näkyy selvästi myös ehdotuksessa.”

Sarvamaan mukaan hallitus ei ole onnistunut antamaan ulospäin kuvaa, että EU:n jättirahoitus olisi ”päällimmäisenä pöydällä”.

”Pitää olla tiukka ja armoton. Kesä tulee olemaan todella haastava Suomelle EU:ssa”, Sarvamaa sanoo. Samalla hän lisää, että pitää hyvänä kokeneen Matti Vanhasen (kesk) valintaa valtiovarainministerin tehtävään.

Keskustan Elsi Kataisen mielestä hallituksen linjan arvioiminen on vielä liian aikaista, koska neuvottelut ovat vasta edessä.

Elsi Katainen

”Hallitus on suhtautunut pakettiin rakentavasti, mutta samalla kriittisesti, mikä on mielestäni hyvä linja. Olen hallituksen linjauksen kanssa samaa mieltä myös siitä, että elvytys­paketti tarvitaan, mutta sitä ei voi komission ehdottamana tulon­siirtoihin perustuvana mallina hyväksyä.”

Huhtasaaren mielestä Suomen olisi pitänyt mennä osaksi nuivaa nelikkoa eli Hollannin, Ruotsin, Itävallan ja Tanskan kanssa vaatimaan alempaa budjettitasoa.

”Pääministeri Sanna Marinin hallitus ei ymmärrä, minkälaisen signaalin se lähettää Brysseliin, kun se esiintyy avokätisenä rahanjakajana.”

EU-maiden johtajat kokoontuvat paketin äärelle ensimmäistä kertaa ensi viikon perjantaina. Elpymisrahastopäätöksellä ja tulevien vuosien budjetin hyväksymisellä on kiire, sillä uusi, seitsemän vuoden budjettikausi alkaa jo ensi vuonna. Päätöksiä odotetaan myöhemmin kesällä.

Jäsenmaiden hyväksynnän jälkeen pitkän aikavälin budjetista äänestetään Euroopan parlamentissa.