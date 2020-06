”Uskoisin, että EU sai koronakriisistä ulkopuolisen tönäisyn miettiä asemaansa. Aika ajoin puhutaan sotilaallisesta yhdentymisestä, mutta minusta muu kriisivalmius ja yhteistyö on itse asiassa ollut tarpeellisempaa ja tärkeämpää”, presidentti Tarja Halonen sanoo.

Koronapandemia on lopullisesti paljastanut, että maailmanpolitiikan valtapeli on uudessa asennossa, arvioi presidentti Tarja Halonen.

”Tämä on ensimmäinen kriisi, jossa uskoa siihen, että Yhdysvallat johtaisi meidät kriisistä ulos, ei ole. Mutta toki vihollinenkin – tai haaste – on erilainen, ja pandemia koettelee kovalla kädellä Yhdysvaltoja”, Halonen sanoo HS:n haastattelussa.

Maailma ei enää järjesty kylmän sodan aikaisten jakolinjojen mukaan eivätkä Euroopan johtajat enää kuvittele Yhdysvaltain seisovan maailmanjärjestyksen keskellä. Post-amerikkalaisessa maailmassa Kiina vahvistuu niin talous- kuin sotilasmahtina, samoin kuin muut alueelliset autoritaariset vallat kuten Turkki ja Venäjä.

”On muodostumassa useita keskuksia. Tällaista multipolarisoitumista on vaikeampi hoidella, varsinkin, jos autoritaariset vallat kehittyvät. Niillä on halua myös suurempaan alueelliseen valtaan. Ja se näkyy jonkin ajan kuluttua myös globaalissa politiikassa.”

Euroopasta piirtyy kuva kuihtuvana talousalueena Yhdysvaltain ja Kiinan puristuksissa.

Koronakriisin alkuvaihe ei kuvaa kaunistanut.

Euroopassa virus iski ensimmäisenä Italiaan. Ainakin italialaisten omasta mielestä maa jätettiin kovin yksin. Muut keskittyivät omiensa suojelemiseen. Kun Italia helmikuussa aktivoi EU:n pelastuspalvelumekanismin ja pyysi EU:n hätäavun koordinointikeskuksen ERCC:n kautta apua, sitä ei alkanut tulla.

Räikeimmillään maat veivät toisiltaan suojavarustetilauksia ja suojasivat vientikielloilla lääkevarastojaan.

Alun kaaosta seurasi vilkas keskustelu solidaarisuudesta ja varsinkin sen puutteesta.

”Uskoisin, että EU sai koronakriisistä ulkopuolisen tönäisyn miettiä asemaansa. Aika ajoin puhutaan sotilaallisesta yhdentymisestä, mutta minusta muu kriisivalmius ja yhteistyö on itse asiassa ollut tarpeellisempaa ja tärkeämpää.”

Halonen ei sano, etteikö EU:lla olisi myös sotilaallisia uhkia.

”Mutta hyvin paljon on sellaista yhteistyön tarvetta ja kriisivalmiuden nostamista, joka ei ole sotilaallista. Nyt esimerkiksi terveysuhkiin vastaamiseen tuli herätys. Toinen muistutus on sitten se, että nämä terveyskriisit aiheuttavat aina taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Niitä varten pitää rakentaa turvaverkostoja.”

Solidaarisuus on käsite, joka on aina kuulunut vahvasti Tarja Halosen poliittiseen uraan ja identiteettiin. Termi kuuluu sosiaalidemokratian perussanastoon ja leimaa Halosen tehtäviä esimerkiksi hänen presidenttikaudellaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n asettaman Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomission puheenjohtajana vuosina 2002–2004.

Solidaarisuutta on tarkasteltava eri kulmista, Halonen sanoo. Se näyttäytyy erilaisena, jos tutkailee vaikkapa sitä, miten solidaarisia suomalaiset ovat toisilleen. Sitten on vauraan Euroopan solidaarisuus maailman köyhemmille alueille. EU:ssa solidaarisuudelle piirretään rajoja niin etelä–pohjois-suunnassa kuin itäisen ja läntisen Keski-Euroopan välille.

”Nyt käynnissä oleva keskustelu Euroopan unionin jäsenmaiden keskinäisestä taloudellisesta vastuusta voidaan toki nähdä solidaarisuuskeskusteluna. Mielestäni keskustelussa on kuitenkin edelleenkin enemmän kyse siitä, että vastustetaan mahdollista liittovaltiokehitystä.”

Keskustelu taakanjaosta ei sinänsä ole uutta, Halonen sanoo. ”Osa on vahvasti sitä mieltä, ettei haluta jatkuvasti syvenevää integraatiota. Euroopan unionin taloustilanne on kuitenkin syystä jatkuvan pohdiskelun aihe. Samoin se, mitä muuta nykyisen lisäksi euroalueen yhteisessä valvonnassa pitäisi olla, jotta valuuttaunioni toimisi.”

Pandemia korostaa jälleen kerran EU:n sisäisiä jakolinjoja.

Halonen muistuttaa, että EU on aina ollut kovin eriparisten maiden unioni. Politiikassa on hyvin usein kysymys siitä, ettei valittavissa ole paras mahdollinen vaihtoehto. ”Usein kohtuullisen hyvä on se paras vaihtoehto.”

Niin oli esimerkiksi silloin, kun EU 2000-luvun alussa laajentui voimakkaasti itään ja otti jäsenikseen entiset itäblokin maat. Sille ei Halosen mielestä ollut vaihtoehtoa, sillä mihinkään tyhjiöön entiset kommunistimaat eivät olisi jääneet.

Viime vuosina asetelma on kärjistynyt osin sellaiseksi, ettei aina tiedä, mikä unionin maita yhdistää. Halonen sanoo, että Unkarin ja Puolan oikeusvaltiokehitys on saanut hänet tuntemaan itsensä huijatuksi.

”Mutta eräs keskiaasialainen johtaja sanoi minulle kerran, ettei tässä kukaan ole huijannut. Nyt on vain eri miehet ja naiset johdossa – ja se on ihan totta. Näissä maissa on tapahtunut suuri sisäinen muutos sitten sen ajan, jolloin ne liittyivät ja hakivat unioniin.”

Nyt pohditaan vakavasti, onko Unkarin paikka enää EU:ssa. Halonen ei pidä ajatuksesta eristää erimieliset. ”Tässä asiassa olen kuitenkin joutunut vaihtamaan vuosikymmenien mittaan kantaa. Nuorena radikaalina poliitikkona olin usein sitä mieltä, että eristäminen toimisi. Nyt olen aina sitä mieltä, että integrointi on eristämistä parempaa.”

Eristäminen toimii vain, jos maassa on johto, joka kärsii eristämisestä, Halonen huomauttaa. ”Nyt meillä on ympäri maailmaa tilanteita, joissa itse asiassa eri kokoisten maiden johtajat ovat ihan vain tyytyväisiä, että heitä ei häiritä liikaa.”

Viruksella ei ole ideologiaa, eikä luonnolla muutenkaan. Toinen kysymys Halosen mielestä on se, että erilaiset ideologiat ottavat pandemian eri tavalla käyttöönsä ja myös eri tavalla vastaan. Koronakriisin keskellä muuttuja on kuitenkin myös aika.

”Kun me nyt tarvitsemme yhteistyötä toipuaksemme, toiset ovat vasta ottamassa pandemiaa vastaan.”

Pandemian varjossa tapahtuu myös paljon, eikä vähiten Venäjällä, jonka kehityksen Halonen tuntee hyvin. Geopoliittinen asetelma on saanut Venäjän ja Kiinan tiivistämään yhteistyötään, mutta maiden lähestyminen ei ole mikään uusi asia, Halonen sanoo.

”Venäjä tulee kurottamaan niin itään kuin länteen.”

Tasavallan presidentti Tarja Halonen ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat vuonna 2004 Konstantinin palatsissa Pietarissa. Tuolloin mediassa keskusteltiin paljon Suomen ja Venäjän suhteista, sillä Putinin EU-erityisedustaja Sergei Jastrzhembski oli väittänyt, että EU:n sisälle olisi syntynyt Venäjää kammoavien maiden blokki, johon kuuluisivat kymmenen uutta EU-maata sekä Tanska ja Suomi.

Tasavallan presidentti Tarja Halonen tapasi helmikuussa 2005 Brysselissä EU:n ja Yhdysvaltain huippukokouksessa Yhdysvaltain presidentin George W. Bushin. Halonen käytti kokouksessa Suomen puheenvuoron, jossa käsiteltiin hyvin tiiviisti muutamassa minuutissa Venäjän demokratisoitumista ja Länsi-Balkanin rauhoittamista.

Kun EU:ssa nyt puhutaan solidaarisuudesta ja yhteisvastuusta, kyse ei ole vain lainsäädännön tuomista velvoitteista. Enemmän nyt keskustellaan symbolisesta yhteisvastuuta. Tarkoituksena on osoittaa, että EU pysyy yhdessä – ja näyttää, mitä seuraisi, jos keskinäistä solidaarisuutta ei löytyisi.

Koronapandemia ei jakanut Eurooppaa talouskurimaiden pohjoiseen ja yhteisvastuuta kannattavaan etelään, Halonen muistuttaa.

”Jako pohjautuu euron syntyaikoihin ja sellaisiin rakenteellisiin heikkouksiin, joita jo tuolloin oli joissakin eteläisissä EU-maissa. Jakoa on syventänyt Välimeren yli tullut muuttoliike, josta tuli etelälle painolasti. Kun tähän vielä yhdistää Italian kohdalla koronan, niin siinä on taakkaa yhdelle maalle enemmän kuin kylliksi.”

Halonen ymmärtää niitä, jotka vetoavat siihen, että nyt pitäisi olla solidaarinen ”edes tämän kerran”. ”Sitten toinen puoli on se, jäävätkö tällaiset sääntöjä venyttävät mekanismit pysyviksi.”

Se, että EU-aluetta elvytetään nyt jaloilleen talouskriisistä yhteisvoimin on Halosen mielestä tärkeää. ”Kaikki ymmärtävät sen, että elvytys EU:n laajuisesti on tarpeen. Kun on pakko elvyttää, niin elvytys voitaisiin käyttää hyvinkin järkevästi. Nyt saadaan myös sysäys suunnata talouskehitys kestävämpään suuntaan. EU ei ole ollut mitenkään kiitettävän nopea kestävässä kehityksessä.”

Kun EU:ssa keskustellaan solidaarisuudesta, kyse ei ole vain omasta piiristä, vaan myös myös EU:n yhteisestä tuesta kumppanimaille Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. EU tukee viruksen pahimmin koettelemia maita noin 33 miljardilla eurolla.

Tämän avun kokoaminen ja koordinointi on yksi kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin Jutta Urpilaisen (sd) töistä. Halosta ärsyttää se tapa, jolla Urpilaisen salkkua on Suomessa vähätelty. Keskustelu kuvaa Halosen mukaan sitä, ettei Afrikan merkitystä Euroopalle ole Suomessa ymmärretty.

”Afrikka on Euroopan unionin tärkein kohdealue, ja EU:n taloussalkuista Jutta Urpilaisella on kolmanneksi painavin. Silti sitä ei sitten pidetty meille riittävänä.”

Suomalaisten kriisinsietokykyä Halonen kehuu.

”Suomi on ollut nyt poikkeuksellisen tervejärkinen. Salaliittoteorioita on ollut aika vähän esillä.”

Kriisi yhdisti myös poliitikot, Halonen arvioi. ”Mutta normaali oppositiopolitiikka kaikkine väreineen tulee nyt aika vauhdilla takaisin.”

Halosen mielestä on mielenkiintoista, miten pandemia muovaa niin Suomen kuin kansainvälistä politiikkaa. Vaikka toisinkin sanotaan, historia vain harvoin toistaa itseään, hän sanoo.

”Paluuta vanhaan ei ole. Koronan jälkeinen maailma on toisenlainen. On kuitenkin myös niin, että uutta maailmaa ei päästä aloittamaan puhtaalta pöydältä.”

Pandemian keskellä sanotaan, että globalisaation rajat tulivat vastaan. Osin väite on totta, presidentti Tarja Halonen sanoo. ”Globalisaatio lähti aikoinaan liikkeelle hyvin loogisesti. Kyse oli työnjaon tehokkuudesta. Nyt globalisaatio on kehittynyt niin pitkälle, tavallaan kuin omaksi toiminnakseen, että se on hyvin herkkä häiriöille. Maailma on sitoutunut yhteen odottamattomilla tavoilla.”