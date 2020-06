Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen suurin koulutuspoliittinen uudistus on oppivelvollisuusiän nosto 18 vuoteen ja toisen asteen koulutuksen eli ammattikoulun ja lukion muuttaminen täysin maksuttomaksi.

Hallituksen lähes 400 sivun luonnospaketti uudeksi oppivelvollisuuslaiksi palasi maanantaina laajalta lausuntokierrokselta. Lausuntoja pyydettiin sadoilta tahoilta, kuten koulutuksen järjestäjiltä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen suurin koulutuspoliittinen uudistus on oppivelvollisuusiän nosto 18 vuoteen ja toisen asteen koulutuksen eli ammattikoulun ja lukion muuttaminen täysin maksuttomaksi.

Maksuttomuus tarkoittaa, että opetuksen ja ruoan lisäksi myös oppikirjat, tietokoneet, työasut, retket ja yli viiden kilometrin koulumatkat olisivat opiskelijalle ilmaisia aina sen kalenterivuoden loppuun asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta.

Tosin maksuttomuuden ulkopuolelle rajattaisiin ”erityistä harrastuneisuutta” painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet, kuten kalliit soittimet ja urheiluvälineet.

Uudistus tulisi voimaan syksyllä 2021 eli koskisi ensimmäisenä peruskoulusta keväällä 2021 valmistuvia.

Oppivelvollisuuslain lisäksi säädettäisiin uusi laki tutkintoon valmentavasta koulutuksesta, ja muutoksia tehtäisiin myös lukuisiin muihin lakeihin, koska hallitus on luomassa uudenlaista ”oppivelvollisuuskoulutusta”.

Lausunnoissa korjattavaa löytyi paljon. Esimerkiksi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan esitys pirstaloi entisestään koululainsäädäntöä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tulisi välttää sellaista tilannetta, että oppilaan opiskeluun sovellettava laki vaihtuisi jopa kesken päivän sen mukaan, mitä koulutuksen osaa hän suorittaisi.

Myös oikeusministeriö näkee pykälissä paljon perusoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia. Ehdotuksessa ei ole juuri perusteltu opetuksen maksuttomuuden rajaamista ainoastaan tietylle ikäryhmälle.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ sinänsä kannattaa uudistusta, mutta esittää 14 kohdan muutoslistaa, jossa vaaditaan muun muassa perusopetuksen vahvistamista ja rahoituksen siirtoa oppimateriaaleista ja matkoista oppimiseen ja oppilaanohjaukseen.

Lakipaketista annetuissa lausunnoissa kannatusta saa päätavoite, jonka mukaan kaikki suorittaisivat vastedes toisen asteen tutkinnon. Nyt sitä vaille jää noin 15 prosenttia kustakin ikäluokasta, vaikka opinnot heistä aloittaa jopa 99 prosenttia.

Kritiikkiä saa maksuttomuuden kallis hinta ja uudistuksen tiukka aikataulu. Varsinkin kuntien ja Kuntaliiton toiveena on ainakin vuoden aikalisä. Koronakriisi on lisännyt entisestään pelkoja valtion uudistusta varten varaamien varojen riittävyydestä.

”Pakottaminen ei ole se tapa, jolla saadaan parhaat tulokset.”

Hallituksen mukaan kustannukset olisivat vuonna 2024 lähes 130 miljoonaa euroa. Kuntaliiton arviossa summa ylittyy 20 miljoonalla eurolla ja Sivistystyönantajien Sivistan arviossa 50 miljoonalla eurolla.

Työmarkkinajärjestöistä esimerkiksi Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK kannattaa oppivelvollisuusiän nostoa ja maksuttomuutta, mutta Elinkeinoelämän keskusliitto EK ei säätäisi oppivelvollisuuslakia, vaan satsaisi osaamistakuuseen ja ohjaamiseen ja toisi mielenterveyspalvelut jo peruskouluun.

Useissa lausunnoissa pidetäänkin oppivelvollisuusiän nostoa tehottomana ja liian myöhäisenä keinona, ja mieluummin rahaa pantaisiin varhaisempaan tukeen.

HS kävi läpi maanantaihin puoleen päivään mennessä tulleita lausuntoja ja poimi niistä kommentteja.

Pro Lukio:

”Maksuttomien oppimateriaalien ja laajentuvan koulumatkatuen osuus uudistuksen kustannuksista on noin 88 prosenttia. Kyseessä on siis hyvin vahvasti uudistus, jonka taloudelliset resurssit jaetaan sosiaalipoliittisin perustein.”

”Opintokäynneissä, vierailuissa ja ulkomaan opintomatkoissa tulisi jatkossa ottaa huomioon, että niiden tulisi olla maksuttomia oppivelvollisille opiskelijoille, mutta muilta eli yli 18-vuotiailta voisi periä kohtuullisia maksuja. Opetusryhmissä olisi siis eri oikeusasemassa olevia nuoria. On selvää, että tämä rajoittaisi, ellei jopa lopettaisi, opetukseen liittyvien vierailujen ja matkojen järjestämisen.”Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke:”Rahoitusta tulee suunnata erityisesti niihin toimiin, joilla on vaikuttavuutta koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyssä ja tutkinnon suorittamisessa. Nyt oppivelvollisuuden rahoituksesta suuri osa menee koulumatkoihin sekä oppimateriaaleihin ja -välineisiin, joilla on vain vähän vaikutusta tutkinnon suorittamiseen.”

Paimion kaupunki:

”Jokainen teini-ikäistä lasta kasvattanut tietää, että pakottaminen on viimeinen keino, jota kannattaa käyttää ohjattaessa nuorta käyttäytymään järkevästi. Pakottaminen oppivelvollisuuslain avulla ei myöskään ole se tapa, jolla saadaan parhaat tulokset.”

Satakunnan koulutuskuntayhtymä:

”Perusopetuksessa syntynyttä osaamisen vajetta tai haasteita hyvinvoinnissa ei ratkaista vain laajentamalla oppivelvollisuutta. Ammatillinen koulutus ei voi paikata perusopetuksen puutteita.”

”Uudistuksen toteuttamisen kustannukset on aliarvioitu. Työelämän tarvitsema ajantasainen koulutus edellyttää ajantasaisia opetus- ja oppimisympäristöjä myös koulutuksen järjestäjillä. Kustannukset on tarkistettava oikealle tasolle ja kustannukset on korvattava täysimääräisesti.”

Savonlinnan taidelukio:

”Maksuttomuus uhkaa tasapäistää lukiot. Se ei mahdollista lukioiden omien vahvuuksien ylläpitämistä eikä omaleimaisuutta eikä tue opiskelijoiden vapautta valita tai kasvattaa kokemusmaailmaa lukiokoulutuksen aikana.”

Koulutuskeskus Salpaus:

”Maksuttomuus tulisi mielestämme rajata oppivelvollisuusikään. Muussa tapauksessa tutkinnon suorittamista voi tulla kiusaus venyttää, jolloin tavoite nopeasta työelämään tai jatko-opintoihin siirtymisestä ei täyty.”

”Toisen asteen keskeyttämisen syy on vain harvoin koulutuksen kustannukset. Yleisin syy liittyy opiskelijan henkilökohtaiseen elämään, kykyyn opiskella ja terveydellisiin haasteisiin.”

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:

”Oppivelvollisuuden pidentäminen on välttämätön ratkaisu, mutta sitä on siirrettävä tulevaisuuteen, ellei lainsäädäntöön sisälly riittäviä kirjauksia toimenpiteistä, joilla nimenomaan ikäluokan viimeisetkin saadaan tuetuiksi jatkamaan opintojaan ja suorittamaan toisen asteen tutkinnon loppuun.”

OAJ:n muutoslistalla lakiluonnokseen on 14 kohtaa, joissa vaaditaan muun muassa perusopetuksen vahvistamista ja rahoituksen siirtoa oppimateriaaleista ja matkoista itse oppimiseen, oppilaanohjaukseen ja tukeen.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies:

”Pidän uudistuksen taustalla olevia koulutukselliseen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä tavoitteita perusteltuina perus- ja ihmisoikeuksina turvattujen sivistyksellisten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämisen kannalta. Luonnoksessa perus- ja ihmisoikeuksia ja uudistuksen kytkeytymistä niihin ei kuitenkaan ole juurikaan kuvattu, mitä pidän merkittävänä puutteena.”

”Kokonaisuus on lainsäädäntöteknisesti haastava.”

”Uudistuksen valmistelu- ja voimaantuloaikataulu vaikuttaa sen laajuus huomioiden varsin kireältä. Pidän yleisesti ottaen tärkeänä sitä, että lainsäädäntöuudistuksille varataan riittävät resurssit, että ne valmistellaan huolellisesti ja toteutetaan hallitusti.”

”Yleisenä havaintona esityksestä totean, että kokonaisuus on lainsäädäntöteknisesti haastava. Uudistuksen myötä koulutusta koskeva sääntely pirstoutuu yhä useampaan lakiin, joita täytyy monissa kohtaa lukea ja soveltaa rinnakkain.”

Lastensuojelun keskusliitto:

”Keskusliitto pitää hyvänä ja tärkeänä sitä, ettei uudistus ole vain mekaaninen oppivelvollisuusiän nostaminen, vaan siihen sisältyy niin opinto-ohjauksen kuin nivelvaiheen tuen ja valmentavan koulutuksen kehittäminen ja vahvistaminen.”

”Esitys ei poista toisen asteen koulutuksen saavutettavuuteen liittyvää eriarvoisuutta. Osa nuorista joutuu jo nyt muuttamaan vanhempien luota (erityisesti ammatillisen) toisen asteen opintojen vuoksi, mitä ei voida pitää ihanteellisena tai tarkoituksenmukaisena tilanteena.”

Tampereen kaupunkiseutu -kuntayhtymä:

”Oppivelvollisuuden laajentamisella ei saavuteta tavoiteltuja vaikutuksia, mikäli toimenpiteitä ei voimakkaammin suunnata myös oppivelvollisuuden alkuvuosiin. Ne haasteet, joita oppivelvollisuuden suorittamiseen tai toisen asteen keskeytyksiin liittyy, kehittyvät useassa tapauksessa jo varhaisemmassa vaiheessa oppimispolkua.”

Sivistystyönantajat Sivista:

”Uudistuksen hintalappu on karkeasti alimitoitettu. Oppimateriaalien osalta Kuntaliiton näkemys poikkeaa OKM:n laskelmasta 20 miljoonaa euroa. Lisäksi huomautamme, että opiskelijamäärien lisäykseen ei ole varattu lisärahaa. Arviomme mukaan lisäresurssin tarve siltä osin on noin 50 miljoonaa euroa vuodessa.”

”Aliresursoituna uudistusta ei pidä tehdä. Tällöin opetuksen järjestäjät joutuvat hakemaan säästöjä muualta ja käy niin, että uudistuksen myötä opetusryhmien koot nousevat, opiskelijoiden valinnan mahdollisuudet kapenevat ja henkilökohtaisen tuen määrä laskee. Tämä ei ole uudistuksen tavoitteiden hengen mukaista.”

Kuntaliitto:

”Oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutuksia on pääosin arvioitu vain yksittäisten toimenpiteiden osalta. Sen sijaan uudistuksen vaikutusten arviointi koko koulutusjärjestelmän osalta jää ohueksi. Avoimeksi jää esimerkiksi se, miten uudistukseen esitetyn rahoituksen riittämättömyys heikentää mahdollisuuksia saavuttaa yhteiskunnan koulutukselle asettamia tavoitteita.

”Vaikutusten arvioinnissa ei myöskään juurikaan arvioida uudistuksen aiheuttamia käyttäytymismuutoksia.”