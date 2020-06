Presidentti Sauli Niinistö toivoo, ettei valmiuslain soveltamiselle enää vastaisuudessa ole tarvetta.

”Me kaikki olemme ehdottomasti sitä mieltä, että sitä parempi tulevaisuus, mitä varmemmin voimme olla käyttämättä valmiuslakia, koska se todellakin antaa varautumia aika ikäviin asioihin”, Niinistö sanoi tiistaina politiikan toimittajien ja presidentin videotapaamisessa.

Hallitus kertoi maanantaina, että koronavirusepidemian vuoksi käyttöön otettujen valmiuslakien soveltamisesta luovutaan. Samalla poikkeusolot todettiin päättyneiksi.

Niinistö haluaa muistuttaa, että poikkeusolojen päättymisestä huolimatta Suomi ei vielä elä normaaleja aikoja. Varovaisuuteen on edelleen syytä.

”Sanomani ylipäätään on se, että ei tässä tarvitse tuntea olevansa kahlittu, mutta kannattaa koko ajan muistaa, että varovaisuus on valttia. Ja minusta se on mennyt jo alun alkaen aika hyvin perille suomalaisille”, hän sanoi.

Artikkeli päivittyy.