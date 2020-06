Pertti Voutilainen viettää kesäänsä Juojärvellä Outokummussa, josta hän on kotoisinkin.

Vuorineuvos Pertti Voutilainen on hiljattain ostanut itselleen veneen. Mikäpä sen hienompi tapa viettää kauniita kesäpäiviä Juojärvellä Outokummussa. ”Se on 4,2-metrinen soutuvene, ei mikään muskeli”, Voutilainen naurahtaa.

Vene on ostettu kuntoilua varten. Aiemmin Voutilainen on pitänyt fysiikastaan huolta hoitamalla ja raivaamalla metsää. Sitä hän pitää parhaana hyötyliikuntana. Soutaminen on nyt hieman rauhallisempi vaihtoehto.

Järven rannalla syntyneelle ja eläneelle Voutilaiselle vesi on tuttu elementti. Siellä hän on tehnyt myös töitä. Yksi vanhempien elinkeinosta oli muikun kalastus.

Kotoaan Voutilainen kertoo oppineensa työn arvostamisen. Ahkera piti olla ja itsensä elättää, etsi sitten malmia, työskenteli kaivoksella tai pankin pääjohtajana.

Voutilaisen vanhemmat olivat pienviljelijöitä. Poika kävi koulua omalla Viuruniemen kylällä. Sodanjälkeinen aika oli köyhää ja ensimmäisten luokkien opetusta oli tarjolla supistetusti.

Läksynsä Voutilainen luki öljylampun valossa – sähköt saatiin kotiin 40-luvun lopussa.

Kansakoulun opettaja oli suositellut vanhemmille, että Voutilainen jatkaisi opiskelua. Suvussa ei ollut muita oppikoulun käyneitä. ”Äiti ei ollut vain innoissaan. Hän oli huolissaan siitä, kuka tilaa hoitaisi. Minulla oli kolme sisarta, mutta olin vanhin lapsi ja poika.”

Voutilainen kertoo, että kodissa vallitsi liberaali ilmapiiri. Lapset olivat vanhempien mukana peltotöissä, mutta muuten kasvatus oli vapaata. ”Isän mielestä lasta ei pidä liikaa kurittaa tai sitoa kaavoihin, eikä meitä pantu lukemaan pelkästään Raamattua. Isä sanoi, että kyllähän herrana on hyvä olla, joten opiskele.”

Kotiseudulla Voutilainen näki paljon geologeja ja kaivosinsinöörejä. Parina kesänä hän oli keräämässä malmia ja työskenteli kaivoksessa maan alla. Työ miellytti. ”Se oli reipasta, raavaan miehen hommaa, ja vei mennessään.”

Kaivosalan diplomi-insinööriksi Voutilainen valmistui Teknillisestä korkeakoulusta 1964, ja meni heti Outokumpu Oy:n Kotalahden kaivokselle käyttöinsinööriksi.

Pian Voutilainen siirrettiin kuitenkin kirjoituspöytähommiin, ja hän muutti Helsinkiin 1969. Silloinen toimitusjohtaja, vuorineuvos ja keksijä Petri Bryk näki Voutilaisessa potentiaalia.

”Legendaarinen Bryk oli lukenut, että tietokone valtaa maailmaa. Hän halusi selvittää, voisiko laitetta hyödyntää teknisessä suunnittelussa, ja komensi minut siihen hommaan.”

Vaikka IBM:n ensimmäinen tietokone täyttikin kokonaisen hallin, siitä oli pääasiassa hyötyä vain palkanlaskennassa.

70-luvulla Voutilaisesta alettiin kouluttaa Outokummun johtajaa. Yritys lähetti hänet muun muassa opiskelemaan kaivosalan tutkinnon Yhdysvaltoihin Pennsylvanian yliopistoon.

Ja kun toimitusjohtaja Kauko Kaasila jäi eläkkeelle 1980, Voutilasta tuli uusi toimitusjohtaja. Voutilainen uskoo, että hänen valttinsa oli hyvä ”kaivosalan anatomian tuntemus”. Hän onnistui myös vastaamaan 80-luvun haasteisiin.

”Suomen malmivarojen ehdyttyä malmia piti hakea ulkomailta. Se tarkoitti kansainvälistymistä ja Outokummun toiminnan siirtämistä aivan uusille raiteille.”

Kymmenen toimitusjohtajavuoden jälkeen Voutilainen alkoi pelätä, että hänestä tulee jarru yrityksen kehitykselle.

Ennen kuin hän ehti puhua mietteistään kenellekään, häntä pyydettiin Kansallis-Osake-Pankkiin. Talous ja pankit olivat kriisissä, samoin KOP, ja uutta johtajaa tarvittiin. Voutilainen empi. ”En pitänyt itseäni pankkimiehenä. Ajatus myytiin minulle isänmaallisena tehtävänä: pankkimaailman kulttuuri piti muuttaa ja johtajat pudottaa jalustoiltaan.”

Ajan trendinä oli Voutilaisen mukaan johtajien hakeminen finanssimaailman ulkopuolelta. Ja se kyllä muutti kulttuuria, mutta 90-luvusta tuli raskaampi kuin hän oli osannut ajatella.

”Uusia ongelmia kaatui päälle joka päivä ja jouduin itsekin käräjille muutamien osakeantien takia. Löysässä hirressä roikkumista kesti viisi vuotta, kunnes vapauduin kaikista syytteistä.”

Voutilainen sanoo, ettei hänestä koskaan tullut pankkieksperttiä. Työ oli enemmän hallinnollista. Pankkikriisin aikaan suhteet valtiovaltaan piti olla hyvät. ”[Valtiovarainministeri] Iiro Viinasesta tuli melkein jokapäiväinen työtoveri.”

Kolme kuukautta sitten Voutilainen mietti, millainen maailma on koronan jälkeen. Tuleva epäilytti. Nyt hän sanoo olevansa paljon optimistisempi – Suomi selviää kyllä.

Silti häntä pelottaa, että rahaa poltetaan suuria määriä ”hurlumhei-meiningillä” ehtimättä selvittää mihin. Rahojen syytäminen pelkästään vanhojen rakenteiden ylläpitoon voi estää tärkeät muutokset.

”On totta, että rapatessa roiskuu, mutta taitavalta rappaajalta roiskuu vähemmän kuin huonolta.”