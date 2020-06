Koronapandemia sotki osin sotilasliitto Naton agendan ja siirsi myös sotilasliiton etätöihin, mutta ei hidastanut keskustelua euroatlanttisen alueen strategisesta puolustamisesta.

Vaikka Naton jäsenmaiden puolustusministerien kokous järjestetään keskiviikkona ja torstaina videokokouksien sarjana, puolustusministerit käyvät hyvin merkittävää keskustelua Naton pelotteesta ja puolustuksesta. Kyse on periaatteista, joilla Nato jatkossa puolustaa omaa ydintään eli euroatlanttista aluetta.

Nato on ollut Krimin miehityksestä ja vuoden 2014 Walesin-huippukokouksesta lähtien keskellä suurta strategiamuutosta. Nyt Naton huomio on muun muassa siinä, miten vastataan Venäjän ohjusuhkaan ja millaisilla rakenteilla ja tavoilla Nato puolustaa omaa aluettaan seuraavat parikymmentä vuotta.

Erikseen koolla ovat myös Naton ydinpuolustukseen keskittyvä ryhmä ja kokous, jossa käsitellään Naton Afganistanin- ja Irakin-operaatioita.

Suomi on Naton kumppanimaa, ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) osallistuu kokouksen kahteen osioon. Suomen ja Ruotsin puolustusministerien sekä EU:n korkean edustajan Josep Borrellin kanssa Nato-maiden puolustusministerit keskustelevat Naton ja EU:n yhteistyöstä.

Suomi, Ruotsi ja Australia on kutsuttu myös neuvotteluun, jossa linjataan koronapandemian seurauksia Natolle. Australia on mukana ensimmäistä kertaa, mikä osaltaan kertoo siitä, että paljon Naton pöydissä keskustellaan nyt Kiinasta.

Nato lähtee siitä, että koronapandemiasta nähdään vielä toinen aalto. Pandemia herätti myös valmistautumaan tosissaan muihin biologisiin uhkiin kuten bioaseisiin.

Pandemia yllätti Naton siinä missä kaikki muutkin, eikä Nato heti ymmärtänyt, että se joutuisi terveyskriisissä itse toimijaksi. Nopeasti kuitenkin ymmärrettiin, että pandemia voisi tehdä liittokunnan jäsenet sotilaallisesti toimintakyvyttömiksi. Sotilaita tarvittiin myös siviilikriisinhallintaan. Monissa maissa, kuten Italiassa ja Espanjassa, sotilaat olivat keskeisessä roolissa auttamassa koronakriisin hoidossa.

Euroopan unioniin verrattuna Nato on koronakriisin keskellä vaikuttanut yllättävän yhtenäiseltä. Pääsihteeri Jens Stoltenberg on korostanut kansainvälisen yhteistyön tarvetta. Suomelle ja muille kumppanimaille korona-aika on kuitenkin ollut hankalaa, sillä Naton huomio on muualla. Toisaalta uudeksi kumppanimaaksi on juuri otettu Ukraina, jonka kanssa Nato tiivistää suhdetta.

Ennen pandemiaa Nato-maat olivat keskellä poikkeuksellisen rajua riita, jossa Ranskan presidentti Emmanuel Macron tuli jo julistaneeksi Naton aivokuolleeksi.

Yhteenottojen keskiössä ovat varsinkin Yhdysvallat, Turkki ja Ranska.

Riitaisuus johtuu monesta syystä. Vähäisin niistä ei ole Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin alkuun hyvin vihamielinen suhde Natoon ja sen eurooppalaisten jäsenmaiden halukkuuteen kasvattaa puolustusmenojaan.

Natolle Krimin miehitys oli ratkaiseva havahtumisen hetki. Nato on Walesin huippukokouksesta alkaen tehnyt paljon töitä palauttaakseen puolustuksen painopisteen liittokunnan omalle alueelle. Venäjän uuteen uhkaan oli vastattava, ja uusi konsepti saa poliittisen siunauksensa nyt puolustusministereiltä.

Venäjän ja Yhdysvaltojen kiista ohjuksista ja keskimatkan ohjukset kieltävän INF-sopimuksen raukeaminen ovat jo vuosia synkistäneet eurooppalaisten Nato-maiden tunnelmia. Ydinaseet ovat taas Naton pöydällä. Kokouksessa puhuttaa myös Yhdysvaltojen irtautuminen Avoin taivas -sopimuksesta. Sopimus on mahdollistanut siinä mukana olevien maiden tarkkailulennot myös Venäjän ilmatilassa.

Natolla on vastassaan sotilasmahdit Kiina ja Venäjä sekä jatkuva suurvalojen nokittelu.

Nato kärsii yhä huomattavasti Trumpin kroonisesta arvaamattomuudesta. Viime syksynä Nato-kumppanit järkyttyivät todella, kun Trump muita varoittamatta veti viime vuoden lopulla Yhdysvaltain joukot Koillis-Syyriasta. Samalla aukesi tie Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin sotatoimille Syyrian Turkin-vastaisella rajalla.

Juuri tämä sai Macronin raivostumaan.

Eräällä tavalla koronapandemia kuitenkin rauhoitti Naton – tai ainakin antoi perusteltuja syitä sille, ettei Trumpia päästetä murentamaan lisää Naton arvovaltaa.

Yhdysvalloissa on kuitenkin pian presidentinvaalit, mikä vaikuttaa Natossa joka asiaan. Trump saattaa tehdä äkkiliikkeitä, ja niihin Nato yrittää kulisseissa valmistautua. Yksi esimerkki voisi olla se, että Trump vaalien alla päättäisi kotiuttaa amerikkalaissotilaat Afganistanista – vaikkei Afganistanin tilanne tätä puolla.

Stoltenberg on pitänyt kevään aikana laajasti esillä Afganistanin poliittista ja turvallisuustilannetta. Myös Suomi on mukana Naton Afganistanin Resolute Support -operaatiossa.

Irakin tilanne on oma lukunsa, ja siitäkin puolustusministerit keskustelevat, vaikka operaatioista ei tehdä päätöksiä.

Irakissa käynnissä olevan kansainvälisen OIR-koulutusoperaation tulevaisuus on avoinna. Operaatiota yritetään siirtää Yhdysvaltain vetovastuun alta Natolle, toiveena se, että näin Irakin johto saattaisi suhtautua operaation jatkoon myönteisemmin.

Irakin ja Yhdysvaltain välit kriisiytyivät todella viime vuodenvaihteessa, kun Yhdysvallat tappoi iskussa Irakissa Iranin vallankumouskaartin keskeisen komentajan Qassim Suleimanin.

Sahelin alue on myös aiempaa enemmän koko Naton eikä vain Ranskan kokoaman Sahel-koalition seurannassa, ja uutiset alueelta ovat hyvin vakavia. Hyökkäykset turvallisuusjoukkoja ja siviilejä kohtaan ovat päivittäisiä. Kun terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus vahvistuvat alueella, kasvavat myös Euroopan turvallisuusriskit.

Naton on valmistauduttava sekä siihen, että Trump jatkaa presidenttinä kuin myös siihen, että presidentiksi valitaan demokraattien ehdokas Joe Biden. Bidenin työ ei ala puhtaalta pöydältä. Trumpin jälkeen Yhdysvaltain hallinto on aika lailla raunioina, ja kestänee oma aikansa, että uusi hallinto saadaan vauhtiin ja kehittämään Natoa.

Osin Trumpin ansiosta Nato-maat ovat kasvattaneet puolustusmenojaan ja myös ymmärtäneet geopoliittisen pelin hengen.

Koronan tuoma talouskriisi tuonee monelle hallitukselle paineen taas leikata puolustusmenoista – niin kävi näyttävästi finanssikriisissä. Taloudet supistuvat kuitenkin nyt niin vauhdilla eikä suuria puolustusinvestointeja pysty nopeasti perumaan, joten ensialkuun puolustusmenojen osuus bkt:sta kasvanee kaikkialla.

Varsinkin Saksan ja Yhdysvaltojen suhde on ollut puolustusmenojen vuoksi koetuksella. Nyt Nato-kokouksessa puhuttanee paljon Trumpin päätös vähentää Yhdysvaltojen joukkoja Saksasta. Se olisi sikäli poikkeuksellista, että sitten Krimin miehityksen Yhdysvallat on vain vahvistanut läsnäoloaan Euroopassa, ja Saksassa olevat joukot ovat Saksassa siksi, että ne on hyvä siirtää sieltä kohti Naton itärajaa ja laajemminkin sinne, missä Nato milloinkin operoi.

Yhdysvalloilla on Saksassa kaikkiaan noin 52 000 amerikkalaissotilasta, ja näistä Trump on omien sanojensa mukaan aikeissa siirtää noin puolet.

Jos Trump todella pitää päänsä, Yhdysvaltain ja Saksan suhde saa syvän särön.