Helsingin Sanomat

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan perussuomalaiset pysyy aiemmassa kannassaan ja aikoo estää eduskunnan suostumuksen kansanedustaja Juha Mäenpään (ps) syytteeseen asettamiselle.

Perustuslakivaliokunta kertoi aiemmin keskiviikkona esittävänsä, että suostumus syytteeseen asettamiselle annetaan.

Halla-aho painottaa, että syyttämisluvan antamiselle pitäisi olla erittäin painavat perusteet, sillä perustuslaki painottaa kansanedustajien sananvapautta valtiopäivillä.

”Sellaisia perusteita ei ole Suomen satavuotisen itsenäisyyden historian aikana vielä löydetty”, Halla-aho sanoo.

”Me vastustamme totta kai kansanedustajan syytesuojan murtamista mitä tulee salissa pidettyihin puheenvuoroihin.”

Valtakunnansyyttäjä esitti tammikuussa eduskunnalle pyynnön saada asettaa Mäenpää syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Poliisin esitutkinnan mukaan Mäenpäätä on syytä epäillä rikoksesta, sillä hän rinnasti eduskunnassa viime kesäkuussa pitämässään puheessa turvapaikanhakijat ja vieraslajit.

Mäenpää on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Perussuomalaisten näkemys asiassa on merkittävä, koska kysymys syyttämisluvan antamisesta ratkaistaan perustuslakivaliokunnan kannan jälkeen eduskunnan suuressa salissa, missä luvan antamiseen tarvittaisiin viiden kuudesosan enemmistö. Perussuomalaisten ryhmä pystyy yksin estämään asian etenemisen.

Syytteen nostaminen edellyttää eduskunnan suostumusta, koska kyse on kansanedustajan valtiopäivillä lausumasta mielipiteestä, ja sananvapauden suoja eduskunnassa on poikkeuksellisen laaja.

Perustuslakivaliokunta ei päässyt yksimielisyyteen kysymyksessä syyttämisluvasta, mikä on poikkeuksellista. Valiokunnan perussuomalaiset jäsenet ja kaksi kokoomuslaista jäsentä esittivät vastalauseensa asiassa.

Valiokunta pyrkii yksimielisyyteen, jottei perustuslain tulkinta politisoituisi.

Halla-aho katsoo, että nyt näin kävi.

”Tämä on tietyllä tapaa vedenjakaja, koska tähän asti perustuslakivaliokunta on pyrkinyt välttämään kysymysten politisoitumista ja pyrkinyt voimakkaasti hakemaan konsensusta, jotta perustuslakivaliokunta ei alkaisi näyttäytyä poliittista tulkintaa tekevänä valiokuntana. Nyt kun tämä kynnys on ylitetty, niin tämä ei varmaankaan jää viimeiseksi kerraksi”, hän sanoo.

Halla-ahosta nimenomaan hallituspuolueiden edustajat, eivät vastalauseen esittäneet perussuomalaiset, politisoivat päätöksen. Tätä näkemystään hän perustelee sillä, ettei eduskunta ole yhtään kertaa Suomen satavuotisen historian aikana antanut syyttmäislupaa kansanedustajan valtiopäivillä lausumasta mielipiteestä.

”Hallituspuolueet ovat poliittisesti harkinneet, että ne puoltavat syytesuojan murtamista ja näkisin, että tämä on aika häpeällistä”, Halla-aho sanoo.

Perustuslakivaliokunta on kuitenkin kerran aiemmin puoltanut nyt nähtyyn tapaan syyttämisluvan antamista, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) muisteli keskiviikkona. Tällöin määräenemmistöä päätökselle ei löytynyt suuressa salissa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo, ettei puolueessa ole vielä tehty linjausta siitä, miten ryhmä aikoo suhtautua syyttämislupa-asiaan suuressa salissa. Osa puolueen edustajista yhtyi perustuslakivaliokunnan mietintöön sisältyneeseen vastalauseeseen.

Kai Mykkänen (kok)

”En osaa vielä sanoa, otetaanko tähän ryhmässä yhteinen kanta vai katsotaanko, että tämä on omantunnon kysymys, jollainen tämä tietysti luonteeltaan on. Eli omaatuntoa ja arvoja koskeva kysymys”, Mykkänen sanoo.

Mykkänen itse pitää perustuslakivaliokunnan arviota kysymyksestä riittävänä perusteena sille, että syyttämislupa voidaan myöntää.

”On tärkeää vetää selvä viiva sille, että tällainen ihmisarvoa tai jonkun ominaisuuksia halveeraava puhe ei ole Suomessa oikein ja että silloin myös kansanedustajaa esimerkin näyttäjänä voidaan syyttäjän toimesta syyttää. Se on sitten toinen asia, miten tuomioistuin punnitsee sananvapauden ja kiihottamis- tai leimaamistarkoituksen välillä.”

Itse Mäenpää seurasi keskiviikkona perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuutta ja perusteluja. Hän ei kadu puheitaan vieraslajeista. Hänestä asia on saanut valtavat mittasuhteet.

Juha Mäenpää (ps)

”Sanottu mikä sanottu, sille ei voi mitään. Pitää yrittää jatkossa puhua kriittisesti, mutta käyttää erilaisia sanoja, ettei niitä päästä sillä lailla tulkitsemaan.”

Mäenpäästä valiokunnan työ ei vaikuttanut politisoituneelta, vaikka yksimielisyyttä ei löytynyt.

”En välttämättä koe, että siellä meidän edustajat olivat minun puolellani. Näkisin, että he olivat sananvapauden puolella. Siitä tässä on enimmäkseen kyse”, hän sanoo.