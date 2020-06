Helsingin Sanomat

Valtioneuvosto totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin Sauli Niinistön kanssa 16. maaliskuuta, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronavirustilanteen vuoksi. Poikkeusolot mahdollistivat sen, että käyttöön voitiin ottaa valmiuslain pykäliä. Valmiuslaki keskittää valtaa hallitukselle, rajaa kansalaisten oikeuksia ja vapauksia sekä lisää viranomaisten valtuuksia.

Valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottoasetukset ehtivät olla voimassa kolme kuukautta. Maanantaina 15. kesäkuuta hallitus päätti viimeisten käyttöönottoasetusten kumoamisesta. Samalla todettiin poikkeusolojen päättyneen.

Kevät on kiistatta ollut historiallinen, mitä poikkeusolojen julistaminen on korostanut. Nykyinen vuonna 2011 säädetty valmiuslaki oli käytössä ensimmäistä kertaa.

Presidentti Niinistö kuvasi tiistaina tilanteen dramaattisuutta sanomalla, että poikkeusolot olivat viimeksi voimassa sotien aikana.

Presidentti Sauli Niinistö

”Onhan se aika dramaattinen asia, sotien aikana elettiin viimeksi”, hän sanoi politiikan toimittajien yhdistyksen haastattelutilaisuudessa.

Myös HS:n artikkeleista on voinut saada kuvan, että poikkeusolot olisivat vallinneet Suomessa viimeksi sotien aikaan. Suomessa oli sekä sotatila että poikkeusolot vuonna 1918 ja uudestaan vuosina 1939–1947.

Mutta eikö poikkeusoloja tosiaan ole Suomessa julistettu koskaan aiemmin sotien jälkeen?

Korkeimman oikeuden esittelijäneuvoksena työskentelevä Ville Hinkkanen twiittasi maanantaina, että Suomessa vallitsivat poikkeusolot myös 20. joulukuuta 1973 alkaen seuraavan vuoden toukokuun loppuun asti.

Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen toteaa olevansa samaa mieltä Hinkkasen kanssa.

”Tänä keväänä hätätilaoikeutta on popularisoitu siihen malliin, että on vedetty mutkia suoraksi. On virheellistä väittää, että poikkeusolot olivat viimeksi sota-aikana”, Rautiainen sanoo.

Myös presidentti Niinistö tarkensi sanomaansa HS:n kysyttyä asiasta presidentin kansliasta.

”Se oli virhe. Mielessäni oli varmaan ennemminkin henkilökohtaiseen vapauteen puuttuminen”, presidentti Niinistö kommentoi esikuntansa kautta.

Viime maaliskuussa poikkeusolojen syynä oli koronaepidemia.

Vuonna 1973 poikkeusolot aiheutti öljykriisi.

Ennen öljykriisin alkua oli säädetty laki väestön toimeentulon ja maan talouselämän turvaamisesta poikkeuksellisissa oloissa.

”Öljykriisin aikana Suomessa oli talousperusteiset poikkeusolot. Silloin poikkeusolot on todettu viimeksi, jos käytämme poikkeusolojen käsitettä siinä oikeudellisessa merkityksessä kuin sitä on tänä keväänä käytetty”, Rautiainen sanoo.

Maailmaan iski öljykriisi vuonna 1973, kun Lähi-idän öljymaat rajoittivat tuotantoa saadakseen Yhdysvallat ja sen liittolaiset lopettamaan tukensa Israelille. Suomessa valtioneuvosto määräsi ihmiset vähentämään energiankulutusta. Esimerkiksi moottoriteiden valaistus sammutettiin, asuinhuoneistojen sisälämpötila piti laskea 20 asteeseen, autotalleja ei saanut lämmittää ja näyteikkunoiden valaistus piti sammuttaa yöksi.

Kauppa- ja teollisuusministeriö oli ostanut mainospaikan Helsingin Sanomista valistaakseen kansalaisia energiansäästötalkoissa 23. helmikuuta 1974.

Myös koronakevään poikkeusolot julistettiin tartuntataudin lisäksi taloussyistä.

Valmiuslaki tunnistaa viisi erilaista poikkeusolojen muotoa. Hallitus ja presidentti katsoivat, että koronaviruskriisi on sekä väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva vakava tapahtuma että suuronnettomuutta vastaava, hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.

Kaikki valmiuslain käyttöönottoasetukset annettiin kuitenkin lopulta tartuntatautiperusteella.