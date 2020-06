Helsingin Sanomat

Bryssel

Kilpailu koronarokotteen kehittämiseksi ja hankkimiseksi kiihtyy Euroopassa. Useat erilaiset yhteenliittymät toivovat nyt varmistavansa rokotteen saannin.

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona oman rokotestrategian, jonka avulla EU toivoo saavansa etuosto-oikeuden koronarokotteisiin. Lauantaina Ranska, Itävalta, Italia ja Hollanti kertoivat tehneensä sopimuksen brittivalmistaja Astra Zenecan kanssa 400 miljoonasta rokoteannoksesta. Maiden mukaan muut EU-maat ovat tervetulleita mukaan.

Komissio toivoo, että jäsenmaat liittyisivät sen ohjelmaan, jossa varmistetaan EU:n oma rokotetuotanto. Ehdotuksen mukaan rokotevalmistajien kanssa tehdään ennakkohankintasopimuksia, jotka rahoitetaan EU-budjetin hätätilarahoituksesta ja Euroopan investointipankin lainojen avulla.

Samalla komissio toivoo, etteivät yksittäiset jäsenmaat neuvottelisi sen ohi tai rinnakkain omia rokotesopimuksiaan. Näin on kuitenkin juuri tapahtumassa, sillä esimerkiksi neljän EU-maan joukko toimi rokotehankinnoissaan itsenäisesti.

Suomi on tähän mennessä seurannut rokotekilpaa sivusta, ja odottaa vielä komissiolta lisätietoja. Päätöstä osallistumisesta hankintasopimuksiin ei ole tehty.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei vastannut HS:n kommentointipyyntöön keskiviikkoiltapäivään mennessä.

Suomi lähti aiemmin Euroopan unionin suojavarusteiden yhteishankintaan myöhässä.

Asiantuntijoiden mukaan Euroopan unioniin tarvitaan 300–600 miljoonaa rokoteannosta. Rokotetekniikasta ja päivittyvästä tautitiedosta riippuu, tarvitaanko rokotuksia yksi vai kaksi annosta, ja kannattaako rokote antaa kaikille väestöryhmille.

Eurooppa lähtee kilpaan viime hetkellä, sillä monet maailman maat ovat sijoittaneet rokotekehitykseen suuria summia.

Maaliskuussa julkisuudessa nousi kohu presidentti Donald Trumpin väitetystä aikeesta hankkia yksinoikeus saksalaisyritys Curevacin koronarokotteeseen. Saksan hallitus tuomitsi Yhdysvaltojen ostoyrityksen, ja Trump kielsi, että olisi tehnyt tarjousta. Tällä viikolla Saksan hallitus kertoi sijoittaneensa yritykseen 300 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön Päivi Sillanaukeen mukaan maailmassa on meneillään yli 180 yksittäistä rokotehanketta, joista vain muutama on edennyt ensivaiheen ihmistestaukseen. Viime viikon lopulla tiedotustilaisuudessa Sillanaukee arvioi, että ensimmäiset rokotteet saadaan aikaisintaan tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa.

Suomi on jo tehnyt 110 miljoonan euron budjettivarauksen rokotetta varten.

”Rokotteen lopullista hintaa ei tässä vaiheessa tiedetä”, Sillanaukee sanoi.

Suomi on luopunut omasta kansallisesta rokotetuotannostaan 2000-luvun alussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntijan, ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan uudenlaisten yhdistelmärokotteiden valmistus olisi vaatinut sellaisia lisäinvestointeja, ettei oman rokotetuotannon jatkaminen olisi enää kannattanut.

”Hyvin harva maa tuottaa enää kansallisesti omia rokotteitaan joitain väkirikkaita maita, kuten Kiinaa, Intiaa ja Brasiliaa, lukuun ottamatta”, Nohynek sanoi tiedotustilaisuudessa viime viikolla.

Suomessa kehitetään parhaillaan muutamaa koronavirusrokotetta. Lääke- ja rokoteluvista Suomessa vastaavan Fimean yksikköjohtajan Esa Heinosen mukaan Suomessa on yrityksiä, joilla on rokotetuotantoon vaadittavaa kokemusta biologisesta tuotannosta sekä tietoa virusten käytöstä.

Mikäli Suomeen haluttaisiin rokotetuotantoa, tarvitaan sopimus rokotteen kehittäjän kanssa. Komission rokotestrategian kautta on mahdollista saada tukea tuotantokapasiteetin kehittämiseen.

On todennäköistä, että komission osto-ohjelma painottuu isoihin eurooppalaisiin toimijoihin. Komission arvion mukaan ennakko-ostosopimuksia voitaisiin tehdä viisi tai kuusi. Tärkeimmät kriteerit ovat rokotteen luotettava tieteellinen kehitystyö, sijainti, nopeus ja kustannukset.

Komission ohjelma ei takaa rokotteen saatavuutta, sillä vielä ei tiedetä, mikä rokote tulee toimimaan koronaviruksen päihittämisessä. Tämä on riski, komission asiantuntija myöntää.

Astra Zenecan virusrokote perustuu Oxfordin yliopiston rokoteaihioon, johon yritys on ostanut lisenssin. Se on Maailman terveysjärjestön WHO:n rokotelistauksen mukaan yksi pisimmällä olevista rokotteista. Italian terveysviranomaiset ovat arvioineet uutistoimisto Reutersin mukaan, että rokote maksaisi noin 2,5 euroa annokselta. Astra Zeneca on ilmoittanut, ettei aio kerätä rokotteella voittoa.

Brittiläis-ruotsalainen lääkeyhtiö on arvioinut, että rokote voisi olla valmis jo syyskuussa. Se on tehnyt sopimuksia useiden eri maiden kanssa.

Yhdysvallat aikoo käynnistää heinäkuussa kymmenientuhansien ihmisten massatestaukset rokotteen saamiseksi, Reuters kertoo.

Euroopassa testaamisen pullonkaula saattaa olla se, että tautitilanne on odotettua parempi. Luonnollista altistusta on vaikea saavuttaa, joten altistus pitäisi tehdä laboratorio-olosuhteissa, THL:n asiantuntija Nohynek sanoo.