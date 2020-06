Helsingin Sanomat

Hallitus kokoontui keskiviikkona iltapäivällä pohtimaan voimassaolevien suositusten ja rajoitusten kokonaisuutta.

Neuvotteluiden pituudesta ei ole vielä tietoa eikä mahdollisen tiedotustilaisuuden ajankohtaa ole kerrottu.

Päällimmäisinä asialistalla ovat kokoontumisrajoitukset, hoivakotien vierailukäytännöt ja ravintoloiden rajoitukset. Etätyön tarkastelu ei etukäteistietojen mukaan ollut vielä tällä viikolla listalla.

Hallitus päätti maanantaina siirtyä poikkeusoloista normaalioloihin ja poistaa valmiuslain käytöstä. Koronaviruksen takia asetetut poikkeusolot olivat voimassa kolme kuukautta.

Jäljellä on edelleen normaalilakien perusteella asetettuja rajoituksia, joita hallitus on luvannut tarkastella säännöllisesti.

Suomi aukeni koronaviruksen jäljiltä laajemmin 1. kesäkuuta, jolloin muun muassa ravintolat saivat jälleen avata ovensa, mutta usein rajoituksin.

Ravintolat, kahvilat ja baarit saavat olla auki kello 6–23 ja alkoholin myynti on sallittua kello 9–22. Noutomyynti on sallittua myös muina aikoina.

Nykyrajoitusten mukaan ravintolan asiakaspaikoista saa olla käytössä vain puolet normaalista. Ulkoterasseja asiakaspaikkarajoitus ei koske.

Juomat ja ruoat saa noutaa tiskiltä, mutta buffetit on toistaiseksi kielletty. Jokaisella asiakkaalla täytyy olla istumapaikka.

Toimitusjohtaja Timo Lappi matkailu- ja ravintola-alan yritysten etujärjestöstä Marasta sanoo, että ala on toivonut erityisesti buffet-pöytien kiellon poistamista, anniskelu- ja aukioloaikojen myöhentämistä sekä asiakaspaikkarajoituksen lieventämistä.

”Buffet-pöytien kielto on erittäin hankala erityisesti hotellien aamiaispalveluiden ja liikenneasemien kannalta, ja myös lounasravintoloissa. Olen saanut valtavan määrän viestejä, miksi elintarvikekaupoissa buffetit saavat olla toiminnassa, mutta ravintoloissa eivät”, Lappi sanoo.

Lapin mukaan ala toivoo selvää myöhentämistä aukiolo- ja anniskeluaikoihin.

”Kun ravintolat menevät kiinni, ihmiset pyrkivät puistoihin ja jokirantoihin jatkamaan iltaa, ja siellä voi ilman mitään sääntelyä olla niin pitkään kuin haluaa.”

Mara on toivonut, että asiakaspaikkarajoitus nostettaisiin mahdollisimman nopeasti 75 prosenttiin normaalista ja purettaisiin lopulta kokonaan.

”Meidän tiedossamme ei ole yhtään tapausta 1. kesäkuuta jälkeen, että koronavirus olisi ravintoloissa levinnyt. Ravintolat ja asiakkaat ovat toimineet vastuullisesti.”

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan yhteinen tahto on, että ravintoloiden toimintaa päästäisiin avaamaan entistä enemmän. Lintilän mukaan hallitus keskustelee tänään osana kokonaisuutta ravintoloitsijoiden esittämistä toiveista.

”Tosi vaikea nähdä, että alueellisia rajoituksia tulisi”, Lintilä sanoi.

Voimassa on edelleen kielto vierailla hoitolaitoksissa ja sairaaloissa.

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon yksiköille on suositeltu vierailukieltoa kansallisesti.

”Käsittääkseni vierailukieltoa on pääsääntöisesti noudatettu. Nyt on kannustettu huolehtimaan omaisten tapaamisista ja toimintakyvyn ylläpitämisestä muilla tavoin”, sanoo neuvotteleva virkamies Satu Karppanen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Kiellon juridinen perusta on tartuntatautilaissa, jonka mukaan toimintayksikön on huolehdittava potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan tarkoituksenmukaisesta suojauksesta. Yhtenä keinona on ollut se, että yksiköihin eivät ole päässeet kuin työntekijät.

Hallitus nosti kokoontumisrajoituksen 1. kesäkuuta 10 hengestä 50 henkeen.

Rajoitus koskee sisä- ja ulkotiloissa järjestettyjä julkisia tilaisuuksia eli yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Rajoitus ei koske yksityisiä tilaisuuksia, mutta hallitus suosittelee, ettei yksityistilaisuuksia järjestettäisi yli 50 hengelle.

Näitäkin henkilörajoja saatetaan nyt tarkastella uudestaan.

Matkustusrajoituksia hallitus tarkastelee ensi viikon tiistaina, sanoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) saapuessaan Säätytalolle keskiviikkona.

Suomesta saa matkustaa Baltian maihin ja kolmeen pohjoismaahan eli Norjaan, Tanskaan ja Islantiin vapaasti. Muualle hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista.

Omaehtoista karanteenia suositellaan kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu edelleen sisä- tai ulkorajavalvonta. Omaehtoista karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu Virosta, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Tanskasta tai Islannista.