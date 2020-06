Helsingin Sanomat

Opetusministeri Li Andersson (vas) varoittaa kuntia päästämästä yksityisten tuottajien osuutta varhaiskasvatuksessa liian suureksi. Muun muassa Oulussa ja Rovaniemellä noin 40 prosenttia varhaiskasvatuksessa on yksityisten yritysten järjestämää.

Tämän nurja puoli nähtiin keskiviikkona, kun yrityssaneerauksessa oleva Touhula ilmoitti sulkevansa 43 päiväkotia eri puolilla Suomea. Yhtiö jatkaa toimintaa noin 140 päiväkodissa, joiden se sanoo olevan taloudellisesti vakaita.

Touhula on perustanut toimintansa pääosin palvelusetelimalliin, jossa kunta on ulkoistanut varhaiskasvatustaan yksityiselle yritykselle. Kunnan palvelusetelin saanut perhe voi valita lapselleen hoitopaikan myös yksityisistä päiväkodeista.

”Jos yksityisen osuus on suuri, ainakin palvelusetelijärjestelmässä tulee niin sanotusti tarjoajan markkinat. Se voi vaikuttaa kunnan kustannuksiin”, Andersson sanoo.

”Kun kunnat tekevät ulkoistuspäätöksiä, se sisältää aina riskin. Olen itse ollut huolissani Touhulan esimerkistä siinä mielessä, että aika vähän kunnissa on tietääkseni tehty varautumissuunnitelmia tämänkaltaisten tilanteiden varalle. Kunnat ovat aina vastuussa siitä, että päivähoitopaikat järjestyvät kaikille lapsille.”

Andersson toivoo kuntien säätelevän varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmää niin, että lasten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat. Hän toivoo kuntapäättäjien miettivän tarkoin ulkoistamissuunnitelmia.

Anderssonin mukaan opetusministeriössä on käynnissä selvitystyö, jossa tavoitteena on selvittää, pitäisikö yksityisten varhaiskasvatuspalveluntuottajien toiminta olla luvanvaraista. Samoin selvitetään, voidaanko voitontavoittelun rajoittaminen perusopetuksen tavoin ulottaa varhaiskasvatukseen.

Molemmat tavoitteet ovat hallitusohjelmassa.

”Ennakollinen lupajärjestelmä toisi varhaiskasvatuksen lähemmäksi sitä, mikä meillä on perusopetuksessa käytössä. Meillä on yksityisiä perusopetuksen järjestäjiä, mutta toiminta on luvanvaraista ja valvottua”, Andersson sanoo.

Anderssonin mielestä kunnat voisivat toimia varhaiskasvatuksessa luvan antajina.

”Se olisi loogista ja antaisi kunnille parempia välineitä asettaa laatuvaatimuksia ja -kriteereitä. Tiedossani on esimerkiksi yksittäisiä tapauksia, joissa erityisen tuen tarpeessa olevat lapset eivät ole päässeet yksityiselle puolelle.”

Perusopetuksessa opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi, mutta varhaiskasvatuksessa tämä on mahdollista.

Voitontavoittelun rajoittamisen Andersson myöntää juridisesti haastavaksi.

”Se on olemassa olevaa elinkeinotoimintaa tällä hetkellä. Lainsäädännön suora muuttaminen sellaiseksi kuin perusopetuksen puolella ei ole ihan yksinkertaista, koska elinkeinonvapaus on niin voimakkaasti turvattu”, Andersson sanoo. ”Mutta erilaiset vaihtoehdot ovat selvityksessä.”

Anderssonin mukaan varhaiskasvatus tulkittiin aiemmin sosiaalipalveluksi, ja siihen liittyvä sääntely kuului ennen opetusministeriöön siirtymistä sosiaali- ja terveysministeriölle. Tämä on yksi selitys siihen, miksi varhaiskasvatuksen sääntely poikkeaa muusta koulutusjärjestelmästä.