Helsingin Sanomat

Käräjäoikeus on tuominnut ehdolliseen vankeuteen miehen, joka uhkasi tappaa kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon ja hänen puolisonsa.

Lapin käräjäoikeus tuomitsi miehen laittomasta uhkauksesta 60 päivän ehdolliseen vankeuteen. Päätös ei ole lainvoimainen.

Käräjäoikeuden mukaan mies lähetti Facebookin Messenger-viestipalvelun kautta viestin, jossa hän uhkasi tappaa Orpon ja hänen puolisonsa. Viesti lähetettiin Orpon puolisolle syyskuussa 2017. Tuolloin Orpo toimi valtiovarainministerinä ja hänen puolisonsa hallinto-oikeuden tuomarina.

Tappouhkauksen lisäksi viestissä kirjoitettiin, ettei uhkaajalla ollut enää mitään menetettävää ja että rikosoikeudelliset seuraukset eivät häneen enää vaikuttaisi.

Syytetty kiisti syytteen ja vetosi siihen, että viestin olisi lähettänyt joku hänen asunnossaan käyneistä vieraista. Käräjäoikeus piti väitettä kuitenkin epäuskottavana.

Oikeus katsoi, että Orpolla ja hänen puolisollaan oli perusteltu syy pelätä turvallisuutensa olevan vakavassa vaarassa. Tuomion mukaan ”Petteri Orpo on muun muassa ollut ministerinä ja hänen puolisonsa on käsitellyt maahanmuuttoon liittyviä asioita ja siten he kumpikin ovat olleet sellaisessa julkisessa ja poliittisessa luottamus- ja työtehtävässä, että uhkaukset ovat olleet omiaan aiheuttamaan pelkoa”.

Petteri Orpo sanoo, että viesti oli poikkeuksellisen uhkaava, vaikka hän sai vuonna 2017 paljon vihapostia.

”Olen tyytyväinen, että tapauksesta tuli päätös. Olen julkisessa tehtävässä ja vuonna 2017 olin ministerinä, vaimoni hallinto-oikeustuomarina. Vihapostia tuli silloin molemmille paljon, mutta tämä oli poikkeuksellinen tappouhkaus ja uhkaavuudessaan suora. Valtioneuvoston turvallisuuden ammattilaiset arvioivat, että uhkaus oli poikkeuksellinen.”

Orpon mukaan tapaus vaikutti perheen elämään ja arjen järjestelyihin. Joku raja täytyy olla myös julkisessa työssä, Orpo sanoo.

”Tappouhkauksella pyrittiin vaikuttamaan työhömme, mutta enemmän se vaikutti arkeen. Työn tekemiseen emme anna tällaisten vaikuttaa.”

Hän sanoo, että poliitikonkin täytyy ymmärtää, missä raja menee.

”Kun seuraan keskusteluja ja sosiaalista mediaa, vaikuttaa siltä, että uhkailu ja maalittaminen ovat yleistyneet valtavasti. En hätkähdä vähästä, vuosia julkisena henkilönä on sen verran takana, mutta tämä ylitti kynnyksen.”