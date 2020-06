Yli 70-vuotiaat ovat riskiryhmää siksi, että heillä on muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin iän myötä seuraavan puolustuskyvyn alenemisen takia.

Hallitus neuvottelee huomenna tiistaina mahdollisesta matkustusrajoitusten höllentämisestä. Lisäksi hallitus on HS:n tietojen mukaan purkamassa yli 70-vuotiaita koskevat jäljellä olevat suositukset.

Nykyisten suositusten mukaan ikääntyneiden on syytä noudattaa yleisiä suosituksia koronaviruksen välttämiseksi, huolehdittava käsihygieniasta ja pidettävä esimerkiksi kaupassa asioidessaan kahden metrin turvaväli muihin ihmisiin. Ikääntyneille on suositeltu asioinnin välttämistä ruuhka-aikaan.

Myös kasvotusten tapaamisissa ikääntyneille on suositeltu kahden metrin turvaväliä.

Yli 70-vuotiaat ovat riskiryhmää siksi, että heillä on muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin iän myötä seuraavan puolustuskyvyn alenemisen takia. Suurin osa Suomessa koronavirustautiin kuolleista on ollut yli 70-vuotiaita.

Hallitus päätti viime viikolla purkaa suosituksensa vierailujen välttämisestä sairaaloissa. Hoivakotien suhteen hallitus toivoi, että asukkaille tulisi mahdollisuus tavata läheisiään esimerkiksi ulkona tai järjestämällä erillisiä suojattuja tapaamistiloja.

Hallitus suositteli, että ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden asiakastiloihin ei jatkossakaan pääsisi tartuntariskin takia kuin pääsääntöisesti yksikön henkilökunta.

Kun hallitus kaksi viikkoa sitten päätti helpottaa matkailua Suomen lähialueille, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) sanoi, että juhannuksen jälkeen tilannetta tarkastellaan uudelleen.

”Kun nyt ensimmäinen askel on ollut Baltia plus, niin sitten katsomme olisiko edellytyksiä, että seuraava askel olisi Schengen miinus”, hän sanoi tiedotustilaisuudessa tuolloin.

Baltia plussalla Harakka viittasi siihen, että Norjasta, Tanskasta, Islannista, Virosta, Latviasta ja Liettuasta sallittiin matkustaminen Suomeen ilman rajoituksia. Näistä maista Suomeen tulevien ja palaavien ei liioin tarvitse olla kahden viikon karanteenissa.

Schengen miinus taas tarkoittaa sitä, että matkustusrajoitusten purkamista laajennettaisiin muihinkin Euroopan vapaan liikkuvuuden eli Schengen-sopimuksen piirissä oleviin maihin.

HS:n tietojen mukaan valmistelu on kuitenkin vielä kesken. Hallituslähteistä saatujen tietojen mukaan on jo selvää, että Ruotsi ei koronatilanteensa takia ole vielä tässäkään vaiheessa mukana niiden maiden joukossa, joiden matkustusrajoituksia Suomi on valmis höllentämään.

EU:n komissio suositteli jo aiemmin kesäkuussa, että Schengen-maiden väliltä poistettaisiin rajatarkastukset 15. kesäkuuta mennessä. Sen sijaan EU:n ulkopuolelta tulevaa ei-välttämätöntä matkustusta komissio suositteli rajoittamaan kesäkuun loppuun asti.

Rajatarkastukset palautettiin maaliskuussa, kun koronaepidemia levisi Euroopassa. Suomen kansalaisella on kuitenkin aina oikeus poistua maasta ja palata Suomeen.

Harakka arvioi aiemmin kesäkuussa, että tilanteen selkiyttäminen matkustusrajoitusten suhteen on tärkeää paitsi lentoyhtiö Finnairille myös suomalaisille, jotka suunnittelevat lomamatkojaan.

”Tavoittelemme tilannetta, jossa tautitilanteen näin salliessa yhä useampia vaihtoehtoja reissuihin olisi tarjolla”, hän sanoi.

Hallitus neuvottelee tiistaina myös muista koronaepidemiaan liittyvistä asioista.

Neuvottelussa käsitellään myös etätyösuositusta. Lisäksi asialistalla on jatkosuunnitelma valtiovarainministeriön valtiosihteerin Martti Hetemäen exit- ja jälleenrakennustyöryhmän toisen vaiheen raportin pohjalta tehtävistä toimista.