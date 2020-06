Pääministeri Sanna Marin (sd) ei usko, että matkustusrajoituksia Ruotsin suhteen voidaan höllentää, jos koronatilanne on nykyisenkaltainen.

”Jos se (Ruotsin tautitilanne) on nykyisenkaltainen ja paheneva, en usko, että matkustusrajoituksia höllennetään. Mutta tietenkin me kaikki toivomme, että tautitilanne paranisi Ruotsissa ja pääsisimme palaamaan normaalimpaan kanssakäymiseen myös tältä osin”, Marin sanoi mennessään hallituksen neuvotteluun Säätytaloon. Neuvotteluissa käsitellään matkailurajoitusten purkamista.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) korosti, että Ruotsi on Suomelle tärkeä kumppani.

”Tilanne on haasteellinen, koska tautitilanne ei ole Ruotsissa vielä hyvä”, hän sanoi.

Nyt matkustamista suositellaan vain Baltiaan, Tanskaan, Norjaan ja Islantiin. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) on sanonut aiemmin, että hallitus tutkii mahdollisuutta purkaa matkustusrajoituksia muitakin Schengen-maita koskien.

Sanna Marin kehotti tiistaina ihmisiä yhä tarkkaavaisuuteen, koska riski on olemassa.

”Me katsomme nimenomaisesti epidemiatilannetta ja siihen pohjaten teemme päätöksiä”, hän sanoi.

”Toisen aallon uhka on todellinen, ja siihen on syytä suhtautua vakavasti. Syksyyn valmistaudumme lainsäädännön osalta. Suojavarusteiden osalta on paljon parempi kuin epidemian alussa. Sote-valiokunnan käsittelyssä on myös ollut jäljityssovellus. Toivon mukaan pärjäämme näillä toisen mahdollisen aallon tapahtuessa.”

Viime viikolla ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) arvioi, että rajoitusten helpotuksia jatketaan joidenkin maiden osalta, jos vain tautitilanne pysyy maltillisena. Sellaisten maiden välillä ei hänen mukaansa ole syytä pitää rajoituksia, joissa tautitilanne on jo parempi tai kontrollissa. Ainakin Saksasta on kyselty Suomen aikeista laajentaa matkustussuositustaan nykyisestä.

Venäjän vastaisella rajalla rajoitukset jatkuvat aiemmalla päätöksellä 14. heinäkuuta saakka.

Hallituksen neuvotteluissa käsitellään tänään myös yli 70-vuotiaille annettuja koronaohjeita sekä etätyösuositusta. Tällä hetkellä ohjeistuksena yli 70-vuotiaille on, että läheisiä kannattaa tavata ulkotiloissa.

”Jokainen käyttää omassa elämässään harkintaa huomioiden oman ja kanssaihmisten terveyden. Valitettavasti tauti on ikääntyneille mahdollisesti vaarallinen ja voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavat oireet”, Marin sanoi.

HS:n tietojen mukaan hallitus on purkamassa yli 70-vuotiaita koskevat jäljellä olevat suositukset.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) ei vielä neuvotteluihin mennessään ottanut kantaa siihen, päättääkö hallitus etätöistä.

”Etätyöt ovat olleet suositus”, hän muistutti.

”Suomalaiset ovat käyttäneet etätyömahdollisuutta, meillä käydään etätöissä eniten EU:ssa. Uskon, että moni kaipaa normaaliin työhön. Turvallisuus menee kuitenkin edelle.”

Ministerit harkitsevat myös, mihin toimiin he ryhtyvät kansliapäällikkö Martti Hetemäen exit-työryhmän antamien suositusten pohjalta. Hetemäen ryhmä on pohtinut Suomen talouden tervehdyttämistä koronakriisistä. Marin toivoi aiemmin, että ryhmä antaisi konkreettisempia esityksiä ennen juhannusta.

”Olisin toivonut, että olisimme jo saaneet ehkä konkreettisempiakin esityksiä näihin neuvotteluihin. Mutta ymmärrän hyvin myös sen, että koska näkymä on vielä sumea ja usvainen ja toimintaympäristössä on paljon epävarmuuksia, jatkotyötä tarvitaan.”