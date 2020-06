Useampi puolue aikoo luopua ryhmäkurista kansanedustaja Juha Mäenpään (ps) vieraslajipuheita koskevassa syyttämislupa-asiassa.

Puolueiden kansanedustajat voivat siis harkita äänestyspäätöstään itse toisin kuin useimmiten on tapana.

”Asian oikeudellisen luonteen takia emme tee sitovaa ryhmäpäätöstä äänestysmenettelystä, vaan kukin edustaja tekee oikeudellisen harkintansa ryhmän keskustelun pohjalta”, viestittää eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen HS:lle.

Kokoomus käsitteli asiaa tiistaina ryhmäkokouksessaan. Eduskunta keskustelee syyttämisluvan antamisesta täysistunnossa keskiviikkona ja äänestää siitä perjantaina.

Perustuslakivaliokunta ei viime viikolla valmistuneessa mietinnössään onnistunut löytämään yksimielisyyttä Mäenpään syyttämisluvasta. Valiokunta päätyi vasta äänestyksen jälkeen kantaansa, että eduskunnan tulisi antaa suostumuksensa Mäenpään syytteeseen asettamiselle.

Valiokunnan kolme perussuomalaista jäsentä ja kaksi kokoomuslaista, Wille Rydman ja Heikki Vestman, vastustivat valiokunnan enemmistön hyväksymää linjaa myöntää syyttämislupa.

Kokoomuksen Mykkäsen mukaan kokoomusryhmän selvän enemmistön mielestä eduskunnan tulisi antaa syyttämislupa.

Myös esimerkiksi keskustan ryhmä on luopunut ryhmäkurista Mäenpää-tapauksessa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoo, että asiassa on kysymys niin isoista periaatteista, että harkintavalta halutaan jättää jokaiselle kansanedustajalle.

”Toisaalta kyse on perusoikeuksista ja jakamattomasta ihmisarvosta, toisaalta sananvapaudesta. Kyse on myös valtioelinten suhteesta ja siitä, voiko syyttäjälaitos siis puuttua lainsäätäjän toimintaan ja keskusteluun. Myös yhdenvertaisuudesta lain edessä on kysymys”, Kurvinen pohtii.

Hänellä ei ole vielä tuntumaa ryhmän kannoista asiassa. Itse hän sanoo vielä haluavansa perehtyä tapauksen oikeudellisiin ulottuvuuksiin ennen äänestyspäätöksen tekemistä.

Kristillisdemokraateista sen sijaan kerrotaan jo, että ryhmästä luultavasti tulee tukea perussuomalaisille ja vastalauseen esittäneille kokoomuslaisille.

”Äänestän syytesuojan säilymisen puolesta, toisin sanoen perustuslakivaliokunnan vastalauseen mukaisesti. Uskoisin enemmistön ryhmän jäsenistä äänestävän näin”, viestittää eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen.

Valtakunnansyyttäjä esitti tammikuussa eduskunnalle pyynnön saada asettaa Mäenpää syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Syytteen nostaminen edellyttää eduskunnan suostumusta, koska kyse on kansanedustajan valtiopäivillä lausumasta mielipiteestä. Sananvapauden suoja eduskunnassa on poikkeuksellisen laaja.

Poliisin esitutkinnan mukaan Mäenpäätä on syytä epäillä rikoksesta, sillä hän rinnasti eduskunnassa viime kesäkuussa pitämässään puheessa turvapaikanhakijat ja vieraslajit.

Mäenpää on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Tapaus on periaatteellisesti merkittävä muun muassa siksi, että siinä on kyse siitä, mitä eduskunnassa saa sanoa ja millä tavoin siihen on mahdollista puuttua.

Lisäksi se on historiallisesti kiinnostava, koska nykyisen vuonna 2000 voimaan tulleen perustuslain aikana valtakunnansyyttäjä ei ole kertaakaan aiemmin pyytänyt lupaa syyttää kansanedustajaa rikoksesta hänen valtiopäivillä esittämästään mielipiteestä.

Perjantain täysistunnossa eduskunta tuskin antaa lupaa nostaa syyte.

Sen antaminen edellyttäisi, että vähintään viisi kuudesosaa eduskunnassa annetuista äänistä kannattaisi asiaa. Perussuomalaisten ryhmä pystyy yksin kaatamaan syyttämisluvan, minkä puolue on myös kertonut aikovansa tehdä.

Perussuomalaisetkaan ei kuitenkaan aio noudattaa äänestyksessä ryhmäkuria, kertoo puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.

”Eduskuntaryhmä aikoo äänestää kansanedustajan sananvapauden puolesta eli syyttämislupaa vastaan. Äänestyspäätös on silti jokaisen edustajamme oma, eli ryhmäkuria ei ole.”