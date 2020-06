Yksi virkamies on epäiltynä tällä hetkellä liittyen Katri Kulmunin (kesk) viestintäkoulutushankintoihin, tiedottaa Helsingin poliisi.

Helsingin poliisilaitos on saanut päätökseen työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön viestintäkoulutushankintoihin liittyvän esiselvityksen. Koulutushankinnoista tehtiin poliisille useita tutkintapyyntöjä.

”Esiselvityksen perusteella asiassa on syytä epäillä rikosta, ja poliisi aloittaa esitutkinnan. Epäiltynä on tällä hetkellä yksi virkamies, joka on esiselvityksen perusteella laajasti osallistunut koulutushankintoihin. Esiselvityksen perusteella asiassa on syytä epäillä petosta ja virkavelvollisuuden rikkomista”, kertoo esiselvityksen tehnyt rikoskomisario Teemu Jokinen tiedotteessa.

Poliisi korostaa tiedotteessa, että kyseessä on vasta rikosprosessin ensimmäinen vaihe eli rikosepäily. Esiselvityksessä löytyi kuitenkin konkreettiset perusteet esitutkinnan aloittamiselle.

Tapauksessa on kyse viestintäkoulutuksesta syntyneestä keskustelusta, joka johti Kulmunin eroon valtiovarainministerin paikalta 5. kesäkuuta.

Kulmuni sai viime syksynä ja tänä keväänä viestintätoimisto Tekiriltä esiintymisvalmennusta, josta kertyneen yli 56 000 euron laskun maksoivat työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö, vaikka koulutukset eivät kaikilta osin liittyneet hänen ministerintehtäviinsä.

Osa koulutuksista tuki Kulmunin ehdokkuutta keskustan puheenjohtajaksi ja sen jälkeen puheenjohtajan tehtävää.

Erotessaan Kulmuni sanoi harjoitelleensa ministeriöiden maksamissa koulutuksissa myös puoluekokouspuhetta. Hänen mukaansa harjoituksissa ei olisi pitänyt olla osioita, jotka liittyivät puoluejohtajan tehtävään.

Ennen eroaan Kulmuni kertoi maksavansa rahat takaisin.

Hankintalain mukaan julkiset eli veronmaksajien rahoilla tehtävät hankinnat on kilpailutettava, jos niiden arvo ylittää 60 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Valtioneuvoston hankintaohje kuitenkin asettaa kynnyksen matalammaksi.

Sen mukaan suorahankinta eli kilpailuttamatta ostaminen voi ohjeen mukaan olla perusteltu, jos hankinta on arvoltaan vähäinen eli alle 20 000 euroa.

Ministeriöt eivät siis noudattaneet hankintasuosituksia, kun ne tilasivat Kulmunille valmennuksia viestintätoimisto Tekiriltä.

Aiemmin kesäkuussa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sisäinen tarkastus suositteli, että ministeriö ryhtyy jatkotoimiin Kulmunin viestintäkoulutusten laskutuksessa ja palveluiden tilaamisessa ilmenneiden epäselvyyksien vuoksi. Toimet kohdistuisivat koulutusta tarjonneeseen viestintätoimisto Tekiriin ja Kulmunin avustajaan Kari Jääskeläiseen. Selvityksessä ei oteta kantaa siihen, millaisia jatkotoimia ministeriön pitäisi tehdä.

TEM ryhtyi selvittämään Kulmunin viestintätoimisto Tekiriltä saamien koulutusten ajankohtia ja sisältöjä sen jälkeen, kun media kertoi koulutuksiin liittyvistä epäselvyyksistä. Selvityksessä tarkasteltiin ministeriön toiminnan oikeellisuutta hankinnassa sekä viestintäpalveluiden sisältöjä, ajoitusta ja tilaajatietoja. Selvitykseen pyydettiin lisätietoja niin Kulmunilta, Jääskeläiseltä kuin Tekiriltäkin.

Selvitys löysi epäselvyyksiä Tekirin ja Jääskeläisen toiminnassa. Osa Tekirin laskuttamista töistä oli tehty ennen sopimuksen solmimista.

”Tekir on laskuttanut työstä, jota on tehty jo ennen kuin tarjoustakaan on saatu. Heidän mukaansa heillä on ollut suullinen sopimus, mutta me emme tunnista suullista sopimusta”, sanoi ministeriön tarkastuksesta ja auditoinnista vastaava johtaja Antti Joensuu Helsingin Sanomissa 16. kesäkuuta.

Lisäksi yritys on laskuttanut työstä, josta Kulmuni ei ole ollut selvityksensä mukaan tietoinen. Joensuun mukaan kyse on puhelinkeskusteluista. Raportin mukaan puhelinkeskustelut on käynyt Jääskeläinen, eikä Kulmuni ole ollut omien sanojensa mukaan näistä tietoinen.

Selvityksen mukaan Tekir on myös ylilaskuttanut ministeriötä, kun se laskutti lisätyötä valmennushankkeina, vaikka sopimuksen mukaan lisätyö olisi pitänyt tehdä tuntityönä.

Tekirin toimitusjohtaja Mikko Hämeenniemi kiisti raportin väitteet, joiden mukaan yhtiö olisi toiminut asiassa moitittavalla tavalla.

TEMin selvitys ei nähnyt moitittavaa virkamiesten toiminnassa.

Kulmunin erottua ministerin tehtävistä uudeksi valtiovarainministeriksi valittiin Matti Vanhanen (kesk).