Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n professori Roope Uusitalo pyysi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL ”henkilötunnuksellista rivilistaa kaikista Covid-19 tapauksista”, jotka on ilmoitettu tartuntatautirekisteriin, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM) oikeuskanslerille antamassaan kirjeessä.

Ministeriön kirjeen mukaan Uusitalo olisi halunnut yhdistää henkilötunnukset Tilastokeskuksen muihin rekistereihin, jotta näin voitaisiin arvioida muun muassa ”vaikutusta työssäkäyntiin erilaisessa sosioekonomisessa asemassa olevien väestöryhmien välillä”. Yhdistämisen olisivat tehneet VATT:n tutkijat, STM kertoo.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska sen toteuttaminen ei lain mukaan ole mahdollista. Tämän jälkeen THL ohjasi Uusitalon pyytämään anonymisoitua tietoa Finadatan kautta, sosiaali- ja terveysministeriö kertoo kansliapäällikön sijaisen, osastopäällikkö Kari Hakarin allekirjoittamassa kirjeessä oikeuskanslerille.

Sosiaali- ja terveysministeriön kirje on vastaus oikeuskanslerille, joka pyysi toukokuussa selvitystä koronavirustietojen julkaisematta jättämisestä ministeriöltä ja THL:ltä.

Muun muassa Helsingin Sanomat kirjoitti huhtikuun lopulla, että tietoa ei pihdattu vain kansalaisilta, vaan myös koronakriisin talousvaikutuksia selvittelevällä työryhmällä oli vaikeuksia saada tietoa koronavirusepidemiaan liittyvistä laskelmista. Kyse on ollut muun muassa epidemian kulkuun liittyvistä mallinnuksista.

Taloustieteilijä Vesa Vihriälän johtamaan taloustyöryhmään kuuluva Helsingin yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n professori Roope Uusitalo kertoi tiedonsaannin vaikeuksista huhtikuun lopulla MTV:n haastattelussa.

Ministeriö kertoo kirjeessään oikeuskanslerille, että kieltäytymisessä oli kyse juuri henkilötunnuksellista listoista. STM:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila puolusti julkisuudessa juuri tätä päätöstä.

”Julkisessa keskustelussa on nähtävästi mennyt sekaisin usea eri tieto ja tietopyyntö”, ministeriö selvittää sotkua.

Ministeriö korostaa kirjeessään oikeuskanslerille, että THL:llä oli jälkeen päinkin arvioiden lakisäteinen peruste olla antamatta professori Uusitalolle henkilötunnuksellisia tietoja.

Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää oikeuskanslerille myös väitettä, että THL ei ole julkaissut kaikkia käyttämänsä mallin parametrejä. Asia oli esillä Vihriälän selvitysryhmän raportissa.

STM:n mukaan THL on kuitenkin pitänyt mallinnuksesta ja sen parametreistä webinaarin 20. huhtikuuta, mikä on edelleen julkisesti saatavilla. Ministeriön mukaan THL on tämän jälkeen julkaissut useita tiedotteita mallinnuksista.

Helsingin Sanomat ei tavoittanut Roope Uusitaloa kommentteja varten.

Uutinen päivittyy.