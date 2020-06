Eduskunnan täysistunnossa aletaan tänään käsitellä perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta sitä, saako valtakunnansyyttäjä luvan nostaa syytteen kansanedustaja Juha Mäenpäätä (ps) vastaan.

Istunto alkaa kello 12. HS näyttää sen suorassa lähetyksessä.

Tapaus on periaatteellisesti merkittävä muun muassa siksi, että siinä on kyse siitä, mitä eduskunnassa saa sanoa ja millä tavoin siihen on mahdollista puuttua.

Lisäksi se on historiallisesti kiinnostava, koska nykyisen vuonna 2000 voimaan tulleen perustuslain aikana valtakunnansyyttäjä ei ole kertaakaan aiemmin pyytänyt lupaa syyttää kansanedustajaa rikoksesta hänen valtiopäivillä esittämästään mielipiteestä.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on pyytänyt eduskunnalta lupaa syytteen nostamiseen Mäenpäätä vastaan. Syyttämislupa vaatii taakseen viisi kuudesosaa kansanedustajista. Perussuomalaisten ryhmä pystyy estämään sen tarvittaessa yksin. Perussuomalaiset ovat sanoneet äänestävänsä syyttämisluvan antamista vastaan.

Syyttämisluvasta keskustellaan tänään ja äänestetään perjantaina.

Mäenpää rinnasti eduskunnan täysistunnossa vuosi sitten pitämässään puheenvuorossa turvapaikanhakijat ja vieraslajit.

Puheenvuorosta tehtiin Helsingin poliisille neljä rikosilmoitusta. Esitutkinnan jälkeen poliisi katsoi, että on syytä epäillä Mäenpään syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan ja toimitti asian syyttäjälle syyteharkintaa varten.

Perustuslakivaliokunta antoi asiasta mietinnön viime viikolla.

Valiokunta ei onnistunut löytämään yksimielisyyttä Mäenpään syyttämisluvasta. Se päätyi vasta äänestyksen jälkeen kantaansa, että eduskunnan tulisi antaa suostumuksensa Mäenpään syytteeseen asettamiselle.

Valiokunnan kolme perussuomalaista jäsentä ja kokoomuslaisista kaksi vastustivat valiokunnan enemmistön hyväksymää linjaa myöntää syyttämislupa.

Perustuslakivaliokunta korosti mietinnössään, ettei syyttämisluvan myöntämisessä ole kysymys kansanedustajan syyllisyyden vahvistavasta lausumasta. Eduskunta ei tutki syyllisyyskysymystä eli sitä, onko syyttämislupaa koskevassa pyynnössä tarkoitettu teko luettava edustajan syyksi rikoksena, mietinnössä todetaan.

Lisäksi perustuslakivaliokunta painotti poliittisen sananvapauden merkitystä ja kansanedustajan puhevapauden laajuutta. Valiokunnan mielestä perustuslaissa turvattua kansanedustajan koskemattomuutta ja puhevapautta ei kuitenkaan ole tarkoitettu siihen, että eduskunnan valtiopäivätoimintaa käytettäisiin ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden loukkauksiin.

Kansanedustajille on perustuslaissa turvattu tavallista laajempi puheoikeus, ja nyt käsittelyssä oleva tapaus linjaa osaltaan sitä, missä sen rajat kulkevat.