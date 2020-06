Korkeakoulutettujen palkansaajien keskusjärjestön Akavan nykyisen puheenjohtajan Sture Fjäderin, 62, haastaja Maria Teikari, 33, sai keskiviikkona tuekseen psykologit, kun taas viime viikolla insinöörit kertoivat asettuvansa kokemuksen eli Fjäderin taakse.

Aiemmin Fjäderiä ovat kertoneet tukevansa elokuun puheenjohtajavaalissa äänimäärältään suurin jäsenliitto Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja neljänneksi suurin Suomen Ekonomit. Myös Upseeriliitto seisoo Fjäderin takana.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (Yka) palvelujohtajana nyt toimivan Teikarin taakse ovat asettuneet Ykan lisäksi aiemmin Tieteentekijöiden liitto ja Talentia. Akavan Erityisalat järjestää jäsenkuulemisen puheenjohtajavalinnasta elokuun alussa.

Akavan puheenjohtaja valitaan seuraavalle neljän vuoden kaudelle 25. elokuuta. Fjäder on johtanut Akavaa vuodesta 2011.

Psykologiliiton puheenjohtajan Annarilla Ahtolan mukaan kumpikin ehdokas vakuutti tapaamisessa osaamisellaan, ja Fjäderin kokemus ja ansiot huomioitiin, mutta vaaka kallistui lopulta Teikarin puoleen.

Erityisesti uudistuvan työelämän tuntemus ja osallistava keskusteluote vahvistivat päätöstä, liitto perustelee.

”Meille liittona on tärkeää näkemys, että tulevaisuuden työelämää rakennetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla, ja uskomme, että Teikarin johdolla Akava on aktiivisesti tätä toteuttamassa”, Ahtola sanoo tiedotteessa.

Insinööriliittokin löysi puheenjohtaja Samu Salon mukaan kummastakin ehdokkaasta ansioita, eikä valinta ollut helppo.

”Keskusjärjestöllä ei kuitenkaan voi olla kuin yksi puheenjohtaja. Insinööriliiton hallitus päätyi siihen, että akuutissa, varsin poikkeuksellisessa tilanteessa on hyvä, että Akavan johdossa on Fjäderin tapainen kokenut neuvottelija ja asioiden hoitaja”, Salo perusteli kallistumista Fjäderin puolelle.

Silti liitto odottaa, että Akava kirkastaa rooliaan suomalaisessa työmarkkinakentässä, kun keskusjärjestöjen rooli on murroksessa.

Akavassa on kaikkiaan 36 liittoa, joissa jäseniä on yhteensä yli 600 000. Puheenjohtajan valitsee Akavan liittokokous, jossa liitoilla on ääniä niiden jäsenmäärien mukaan.

Suurimmalla eli OAJ:lla on 170 ääntä yhteensä 877:stä. Insinööriliiton äänimäärä on 91, Suomen Ekonomien 53, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön Talentian 52, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen 20 ja Tieteentekijöiden liiton 13 ja Upseeriliiton 10.