Kuntavaalit

Ensi vuoden keväällä järjestettävien kunnallisvaalien ehdokasasettelu on poikkeusolojen jälkeen piristymässä. HS kysyi eduskuntapuolueilta, kuinka paljon niillä on tähän mennessä ehdokkaita ja miten tilanne vertautuu vastaavaan aikaan ennen vuoden 2017 vaaleja.

Koronavirus hidasti ehdokkaiden asettamista, sillä monia puolueiden paikallisyhdistysten kevätkokouksia on siirretty kesälle. Kevätkokouksissa tyypillisesti nimetään ensimmäiset ehdokkaat.

Tästä syystä osa puolueista ilmoitti HS:lle ehdokkaiden virallisen määrän, osa epävirallisten ”tiedossa olevien” ehdokkaiden määrän ja osa ei ilmoittanut lukua lainkaan.

Myös yleisötilaisuuksien puuttuminen hidasti ehdokashankintaa. Kesän myötä ehdokasasettelu on virkistynyt, mutta yleisötilaisuuksien järjestämisen on aloittanut vasta perussuomalaiset.

Kuntavaalien tulokseen vaikuttaa paljon se, paljonko puolueilla on ehdokkaita tarjolla.

Antton Rönnholm (sd)

Sosiaali­demokraa­teilla on tällä hetkellä noin 1 200 ehdokasta. Puolue­sihteeri Antton Rönnholmin mukaan puolue on hieman jäljessä viime kuntavaalien vastaavasta ajankohdasta, mutta ei merkittävästi. Eroa on noin 150 ehdokkaan verran.

”On selvää, että tämän kevään aikana olemme varmaan pystyneet puhuttelemaan ihmisiä luontaisissa kohtaamisissa vähän vähemmän kuin aiemmin”, Rönnholm sanoo viitaten koronaviruskriisiin.

Rönnholm ei kuitenkaan pidä tilannetta huolestuttavana. Sdp:n tavoitteena on yltää viime vaalien ehdokasmäärään, joka oli 6 132.

Sdp:n kanssa samat lukemat, 1 200 ehdokasta, ilmoittaa keskusta. Puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen mukaan ehdokkaita on tällä hetkellä jopa hieman enemmän kuin vastaavaan aikaan ennen viime kuntavaaleja, vaikka koronavirusepidemia hidasti ehdokashankintaa.

Riikka Pirkkalainen (kesk)

”Olemme aloittaneet puolueen kuntavaalityön hyvissä ajoin heti kesän 2019 jälkeen”, Pirkkalainen kertoo sähköpostitse.

Edellisissä kuntavaaleissa keskustalla oli 7 461 ehdokasta, mikä oli eniten kaikista puolueista. Jos kokonaismäärä säilyisi ensi vaaleissa samana, keskustalla olisi nyt koossa noin kuudesosa ehdokkaista.

Kovimmassa vauhdissa vaikuttaa olevan ruotsalainen kansanpuolue. Rkp ilmoittaa, että se on saanut kerättyä tähän mennessä noin 400 ehdokasta, joista kaikkia ei tosin ole vielä virallisesti nimetty. Viime kuntavaaleissa vastaavaan aikaan ehdokkaita oli 200, eli määrä on kaksinkertainen.

Fredrik Guseff (r)

”Mielestäni olemme saaneet paikallistoimijat hyvin liikkeelle. Olemme olleet kuntavaalien suhteen vähän aiemmin liikkeellä kuin ehkä joskus ennen”, sanoo puoluesihteeri Fredrik Guseff.

Rkp:n tavoitteena on saada noin 1 300 ehdokasta eli yhtä paljon kuin vuonna 2017, jolloin ehdokkaita oli 1 324. Kasassa on siis tuosta lähes kolmasosa.

Antti Ahonen (kok)

Kokoomuksen kuntavaalipäällikkö Antti Ahonen sanoo, että puolueella on virallisia kunnallisvaaliehdokkaita ”useita satoja”. Nimeämistä on hidastanut kevätkokousten siirtyminen, joten tarkkaa lukua ei ole saatavilla.

Ahosen mukaan löydettyjen ehdokkaiden kokonaismäärässä puolue on aikataulussa, vähintään viime vaalien tilanteessa.

Esimerkiksi Tampereella, Espoossa ja Vantaalla on nimetty ensimmäinen kolmasosa kokoomuksen ehdokkaista, ja näin tehdään monissa muissakin suurimmissa kaupungeissa kesän mittaan, kertoo Ahonen.

Edellisissä kuntavaaleissa kokoomuksella oli 5 739 ehdokasta.

Vihreistä, vasemmistoliitosta, perussuomalaisista ja kristillisdemokraateista kerrotaan, että tarkkoja lukuja tai lukumäärällisiä arvioita ehdokkaista ei ole saatavilla. Syynä ovat myöhästyneet kevätkokoukset, joissa nimityksiä tehdään.

Simo Grönroos (ps)

”Paikoittain kuulee, että olisi hyvälläkin mallilla listojen kerääminen”, kommentoi perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos.

”Alkuvuonna yhdistykset olivat jo lähtökuopissaan keräämään ehdokkaita, mutta nyt tuli sitten tätä viivästystä.”

Perussuomalaisilla oli vuoden 2017 kuntavaaleissa 3 831 ehdokasta.

Veli Liikanen (vihr)

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen sanoo, että koronakriisi hidasti ehdokashankintaa erityisesti alussa. Toisaalta touko-kesäkuussa on tapahtunut muutos.

”Meillä on useita kuntia, varsinkin isoja kaupunkeja, joissa on edetty jopa nopeammalla tahdilla kuin edellisissä vaaleissa. Esimerkiksi Tampereella nimettiin toukokuun lopussa 40 ehdokasta sadasta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin näin aikaisin.”

Liikanen arvioi, että koko maassa tilanne on samankaltainen kuin neljä vuotta sitten tähän aikaan. Vihreiden tavoitteena on uusi ehdokasennätys. Viime kuntavaaleissa puolueen riveistä oli 2 600 kuntavaaliehdokasta.

Mikko Koikkalainen (vas)

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen sanoo, että vahvistettujen ehdokkaiden määrässä puolue ei ole viime vaaleja edellä.

Ennen koronakriisiä puolueessa oli kuitenkin Koikkalaisen mukaan jopa aiempaa suurempi innostus vaaleihin. Koikkalainen uskoo, että vasemmistoliitolla on mahdollisuus kasvattaa ehdokkaiden määrää. Vuonna 2017 ehdokkaita oli 3 203.

Asmo Maanselkä (kd)

Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä arvioi, että ehdokashankinta on lähtenyt käyntiin hitaammin yleisötilaisuuksien puuttuessa. Edellisissä kuntavaaleissa kristillisdemokraateilla oli 1 971 ehdokasta, ja se on puolueen tavoite myös tulevissa vaaleissa.

Eduskuntapuolueista nyt-liike ei ole vielä nimennyt ensimmäisiin kuntavaaleihinsa yhtään ehdokasta tai avannut ehdokashakuaan.

Kuntavaaleissa ehdokkaita haalitaan perinteisesti kasvokkaisissa kohtaamisissa ja toreilla.

Koronakriisissä puolueet joutuivat perumaan kuntavaaliehdokkaiden koulutuksia ja laittamaan tauolle ministerikiertueitaan.

Lue lisää: Kunnallisvaaleista povataan etätapahtumavaaleja, kun digiloikka on jo tehty – ”Tämä on ollut iso muutos”

Perussuomalaiset on aloittanut yleisötilaisuuksien järjestämisen jälleen. Esimerkiksi puheenjohtaja Jussi Halla-ahon on tarkoitus vierailla Vantaalla ja Hyvinkäällä vielä kesäkuussa.

Muissa eduskuntapuolueissa ollaan varovaisempia. Vastaavia tapahtumia suunnitellaan järjestettäväksi vasta loppukesästä, elo-syyskuusta lähtien.