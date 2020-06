Eduskunnan syksystä on tulossa kiireinen, ennakoi eduskunnan puhemiehenä kolmisen viikkoa toiminut Anu Vehviläinen.

Koronakriisin hoidossa on puhemiehen mukaan aika siirtyä syksyllä terveydestä talouteen. Edessä on myös suuria lainsäädäntöhankkeita, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistus.

Vehviläinen toivoo, että syksyllä eduskunta pääsee täydellä painolla normaaliin lainsäädäntötyöhön, mutta myös etä-äänestyksen salliminen väliaikaisesti tulisi sallia, mitä onkin jo esitetty.

Mikäli tautitilanne pysyy kurissa, tarkoitus on, että syksyn istuntokausi alkaisi kuitenkin niin sanotusti täydellä salilla, eli kaikki kansanedustajat voisivat olla fyysisesti paikalla.

”Tilanne arvioidaan vielä elokuun puolivälissä”, Vehviläinen sanoi. Syysistuntokausi alkaa 1. syyskuuta.

Vehviläinen piti medialle perinteisen kevätkatsauksen eduskuntatyöstä torstaina. Mukana oli myös eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola.

Vehviläinen aloitti puhemiespestinsä 9. kesäkuuta. Kevätkauden viimeinen istunto pidetään perjantaina, jolloin on historiallinen äänestys kansanedustajan syytesuojasta. Vehviläinen ei halunnut kommentoida syyteasiaa vielä torstaina.

Etäpäätöksenteossa eniten on puhuttanut tietoturva, mikä tuli Vehviläisen mukaan esiin jo puhemiesneuvostossa ja myös lähetekeskustelussa.

Paavolan mukaan valiokunnissa etä-äänestäminen on helpompaa kuin salissa. Esimerkiksi Teams-järjestelmää eivät tietoturva-asiantuntijat kuitenkaan pidä tarpeeksi turvallisena.

Suuren salin etä-äänestyksiä varten on kaavailtu puhelinjärjestelmää, jossa eduskunnan virkamiehet soittaisivat edustajille. Paavolan mukaan puhelinsoittojen avulla voitaisiin turvata vahva tunnistus, vaikka toiminta olisi hidasta.

Vehviläisen mukaan lähtökohta on, että ”tässä talossa” tehdään päätöksiä fyysisesti, mutta on hyvä varautua väliaikaisesti myös etä-äänestykseen.

”Etä-äänestäminen on vielä monen lukon takana, esimerkiksi perustuslakivaliokunta ottaa siihen kantaa. Kevään opetus on kuitenkin ollut, että jos on todella hankala tilanne, pitää silloinkin voida turvata eduskunnan päätöksentekokyky”, Vehviläinen painotti.

Koronapandemia on vaikuttanut tuntuvasti eduskunnan työhön ja työtapoihin kevätistuntokaudella. Esimerkiksi etätyötä on lisätty, ja paikalla on ollut vain osa kansanedustajista.

Vehviläisen mukaan olennaista on ollut, että lainsäädäntötyö ei ole keskeytynyt. Ruuhkaa valiokuntiin ja suureen saliin ovat tuoneet koronakriisiin liittyvät esitykset, joihin nyt on keskitytty ja myös käsitelty niitä pikavauhtia.

Kaikkiaan esityksiä ja asetuksia on käsitelty Vehviläisen mukaan noin 60.

Vireillä on kaikkiaan yli sata hallituksen esitystä, ja osan suunnitteilla olleista esityksistä hallitus on itse jättänyt antamatta.

Yhtään välikysymystä ei ole esitetty, vaikka yhtä jo perussuomalaiset harkitsivat. Ajankohtaiskeskusteluita on ollut vain yksi. Esimerkiksi kansalaisaloitteita ei ole viety eteenpäin.