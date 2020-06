Eduskunnan täysistunnossa on keskusteltu tänään kiivaasti tämän vuoden neljännestä lisätalousarviosta. Lisätalousarviossa esitetään noin neljän miljardin euron määrärahalisäyksiä pääosin koronakriisin aiheuttamien ongelmien hoitoon, muun muassa yritystukiin, korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseen ja kuntien palveluiden järjestämiseen.

Oppositio arvosteli hallituksen velanottoa, pitkän aikavälin suunnitelmia sen hoitamiseen ja työllisyystoimien vähäisyyttä. Hallituspuolueiden edustajat taas korostivat useissa puheenvuoroissa sitä, että ”velkalinkojen” ja ”konkurssipesän rosvoamisten” siivittämästä kritiikistä huolimatta oppositiopuolueet eivät juuri esittäneet leikkauksia lisätalousarvion määrärahoihin

Ainoa opposition leikkausesitys oli perussuomalaisten ehdotus 2,9 miljoonan euron vähentäminen hallituksen valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkauksista.

Kokoomuksen Timo Heinonen arvosteli hallituksen rahankäyttösuunnitelmaa siitä, ettei sen yhteydessä ole tehty tai suunniteltu riittäviä työllisyystoimia. Siksi hän sanoi kokoomuksen esittävän epäluottamusta pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitukselle.

”Meidän kritiikkimme ei kohdistu siihen, että koronakriisin aikaan ei olisi ollut tarpeen ottaa velkaa. Kyllä, yrityksiä on pitänyt pelastaa, ihmisiä auttaa koronakriisin yli ja lapsia ja vanhuksia auttaa tässä tilanteessa. Kritiikkimme kohdistuu siihen, että tämä hallitus ei ole pystynyt päättämään yhdestäkään työllisyystoimesta, ja siksi se ei nauti eduskunnan luottamusta”, hän sanoi.

Heinosen mukaan velkarahan varaan rakennettu yhteiskunta ei ole kestävä, eikä Suomi tule pärjäämään sillä, että palveluita rahoitetaan suurella velanotolla.

Vastauspuheenvuorossaan Sdp:n Pia Viitanen halusi muistuttaa, että valtiovarainvaliokunnan mietintöön jättämässään vastalauseessa kokoomus ei esittänyt muutoksia tai leikkauksia määrärahoihin.

”Ymmärrän sinänsä, että kokoomuksesta voi parranpärinää tulla, kuten oppositiolta ehkä edellytetäänkin. Sitä en ymmärtänyt, että mikä on opposition ja erityisesti kokoomuksen todellinen vaihtoehto. Toisaalta sanotte, että holtitonta menoa ja velkaa otetaan. Mutta käytännössä te ette esitä yhtään konkreettista toimea, mihin te tätä rahaa ette holtittomasti jakaisi”, hän vastasi.

”Ettekö tukisi yrityksiä, ettekö tukisi lasten ja nuorten hyvinvointia, ettekö lisäisi koulutuksen aloituspaikkoja? Arvoisa puhemies, minä olen tutkinut kokoomuksen vastalauseen, mutta tähän en saa vastausta.”

Useat välihuudot opposition puolelta taas yrittivät palauttaa huomion tästä lisätalousarviosta pidemmän aikavälin toimiin.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) korosti tyytyväisyyttään siihen, että liki koko eduskunta on yksimielinen tämän lisäbudjetin pääsisällöstä. Hän kuitenkin sanoi myös yhtyvänsä kaikkeen työllisyystoimenpiteistä sanottuun.

”Syksyn budjettikäsittelyssä huolellisen valmistelun jälkeen työllisyystoimia täytyy tehdä ja asettaa vielä aikaisempaa korkeampi tavoite.”

Tavoite pitää Vanhasen mukaan mitoittaa sen mukaan, minkä mittakaavan toimia velkasuhteen kääntämiseen tarvitaan, mutta sen suuruutta ei vielä voida kovinkaan varmasti arvioida.

”Tällä hetkellä se mittakaava-arvio on 5 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä, mutta tämä on kyllä liikkuva maali. Tämä vaatii sitä, että emme lyö lukkoon tiettyjä parametrejä, minkä mukaan toimimme, vaan valitettavasti hyväksymme sen, että tässä on aika paljon vielä liikettä tapahtumassa”, hän sanoi.