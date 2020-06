Perussuomalaiset

Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä erotettu Ano Turtiainen haluaa palata takaisin puolueen eduskuntaryhmään.

Turtiainen kertoi asiasta Facebook-päivityksessään torstaina.

”Puoluehallitus on kysynyt minulta, onko minulla tavoitteena palata takaisin Perussuomalaisten Eduskuntaryhmään. He ovat pyytäneet kysymykseen vastausta 1.7. mennessä. Kysymykseen oli helppo vastata. Kyllä, tavoitteeni on palata Perussuomalaisten Eduskuntaryhmään”, hän kirjoitti.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä erotti Turtiaisen ryhmästä 4. kesäkuuta. Turtiainen voi halutessaan anoa ryhmän jäsenyyttä uudelleen ensi vuonna.

Turtiainen on perustanut oman eduskuntaryhmänsä.

Erottamisen syynä oli Turtiaisen Twitterissä jakama kuva, jossa yhdysvaltalainen George Floyd on painettu maahan poliisin kuristaessa tätä. Kuvassa Floydin kasvot oli värjätty vaaleanpunaiseksi ja kuvaan oli lisätty teksti ”Pink Floyd”.

Floyd kuoli tilanteessa saamiinsa vammoihin, ja tapaus johti Yhdysvalloissa levottomuuksiin. Floydia kuristanut poliisi on syytteessä murhasta.

Turtiainen poisti myöhemmin twiittinsä.

Viime viikolla poliisi tiedotti aloittavansa esitutkinnan Turtiaisen Twitter-julkaisusta.

Turtiainen on aiemminkin koetellut sosiaalisen median kirjoituksillaan hyvän maun ja lain rajoja. Vuonna 2018 Turtiainen sai sakot julkisesta kehottamisesta rikokseen.

Turtiainen kutsui joulukuussa 2015 Facebook-seinällään turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksiin kohdistuneita tuhopolton yrityksiä ”eliminointitehtäviksi”, jotka ovat olleet tärkeitä ”itsenäisyytemme ja turvallisuutemme puolustamisessa”. Turtiainen myös kirjoitti, että hänen jakamastaan blogitekstistä ”selviää pahin vihollisemme (SPR), joka hurraa yksittäisen kansalaisen pelolle”.

Turtiainen ei ole katunut kirjoitustaan tai tuomiotaan.

”Olisi eri asia, jos tuomio olisi tullut jostakin muusta asiasta. Tässä porukassa tämä tuomio on vain sulka hattuun”, Turtiainen kommentoi tuomiotaan Länsi-Savo-lehdelle.

Tammikuussa Turtiainen haukkui Helsingin poliisin rikoskomisariota Twitterissä ”munattomaksi nillittäjäksi”. Komisario teki kirjoituksesta tutkintapyynnön.