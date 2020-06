Koronapandemia uhkaa liberaalin demokratian tulevaisuutta, julistaa tuore vetoomus.

Kymmenet järjestöt ja noin 500 entistä valtionjohtajaa, nobelistia ja lainsäätäjää ovat allekirjoittaneet ruotsalaisen Institute for Democracy and Electoral Assistancen eli Idea-instituutin avoimen kirjeen. Suomesta allekirjoittajina ovat europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr) ja eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Demo Finland.

”Autoritääriset hallinnot ovat kriisin varjolla vaientaneet kriitikoita, eivätkä edes kovin yllättäen”, Hautala sanoo.

Kriisiä on käytetty hyväksi ja on syntynyt riski siitä, että rajoituksista tai valvontakäytännöistä tulee pysyviä. Koronan vuoksi on esimerkiksi lykätty vaaleja kymmenissä maissa.

Vetoomuksesta kertova Reuters nostaa korona-ajan huonoiksi esimerkeiksi Filippiinit, Unkarin, El Salvadorin ja Turkin.

”Demokratia on viime vuosina heikentynyt monissa maissa. Pandemian poikkeusolot ovat tuoneet huolen trendin vahvistumisesta. Puhutaan perus- ja kansalaisoikeuksien rajoittamisesta tai vallan keskittymisestä”, Demon asiantuntija Jussi Kanner sanoo.

Demon kumppanimaita ovat muun muassa Sri Lanka ja Etiopia. Kannerin mukaan Sri Lankan tilanne on koronakriisissä pahentunut.

”Maassa piti olla keväällä parlamenttivaalit. Parlamentti hajotettiin maaliskuussa, mutta vaalit lykättiin epidemian varjolla. Nyt maassa ei ole parlamenttia, joka vahtisi presidenttiä ja pääministeriä.”

Sri Lankan presidentinvaalit viime vuonna voittanut Gotabaya Rajapaksa nimitti aiemmin pääministeriksi oman veljensä Mahinda Rajapaksan.

”Uudet parlamenttivaalit on määrätty järjestettäväksi elokuussa. Riski on siinä, miten järjestää reilut vaalit, kun ei ole parlamenttia valvomassa hallituksen ja presidentin toimintaa”, Kanner sanoo.

Unkarin parlamentti hyväksyi maaliskuussa poikkeuslain, joka lisäsi pääministeri Viktor Orbánin hallituksen valtaa. Lain nähtiin antavan Orbánille valtuudet johtaa maata oman mielensä mukaan. Unkari päätti kesäkuun puolivälissä purkaa poikkeuslait. Kannerin mukaan lakien purku voi toimia Orbánin markkinointikikkana.

Opiskelijat osallistuivat mielenosoituksiin akateemisen vapauden rajoittamista vastaan Unkarin pääkaupungissa Budapestissa viime viikolla.

”Poikkeuslain purkamiseen liittyy siirtymälainsäädäntö, joka edelleen jatkaa valtaoikeuksien siirtämistä Orbánille. Käytännössä tilanne jatkuu hyvin samankaltaisena”, Kanner sanoo.

Etiopia aikoi järjestää parlamentti- ja aluevaalit elokuussa, mutta vaalit lykättiin maaliskuussa. Nyt linjaus on, että vaalit järjestetään 9–12 kuukauden päästä siitä, kun terveysviranomaiset antavat vihreää valoa. Maan demokratiakehitys on ollut positiivista ennen koronakriisiä. Pääministeri Abiy Ahmed sai lokakuussa Nobelin rauhanpalkinnon.

”Siellä on ollut vahva momentum viedä demokratiaa eteenpäin, mutta nyt koronasokki tuli väliin.”

Etiopian pääministeri, Nobelin rauhanpalkinnon viime vuonna saanut Abiy Ahmed istutti puun Maailman ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta. Seremonia oli osa projektia, jossa on tarkoitus istuttaa viisi miljardia puuta alueelle tänä vuonna.

Myös vähemmistöjen tilanne voi huonontua kriisissä. Hautala sanoo, että esimerkiksi naisten seksuaaliterveyteen liittyviä hoitoja on rajoitettu ja osassa maita abortin saaminen on vaikeutunut.

”Heikoimmassa asemassa olevat ihmiset ovat joutuneet luopumaan oikeuksistaan, mutta he eivät silti pääse riittävien terveyspalvelujen äärelle”, Kanner sanoo.

Koronakriisin vaikutukset demokratiaan eivät yllä vain kehittyviin maihin. Kaikkien maiden on syytä ottaa viesti vakavasti.

”Huoli koskee myös Yhdysvaltoja ja monia muita vakiintuneina pidettyjä demokratioita.”

Suomessakin pitää hänen mukaansa käydä avoin keskustelu siitä, miten oikeuksia on rajoitettu.

”Keskustelu on aloitettu, ja sitä on hyvä jatkaa. Suomessa oppositiolla ja parlamentilla on koko ajan ollut mahdollisuus tarkastella hallituksen tekemisiä. Ei silti pidä luoda kuvaa, että kaikki on ollut tosi hyvin ja ensi kerralla poikkeusoloihin voidaan siirtyä kevyemmällä harkinnalla.”

Osassa maista journalisteja on pidätetty tai häiritty. Brasilia rajoittaa epidemiaan liittyvien tietojen julkistamista ja maan journalistiliitto on syyttänyt hallitusta median vaientamisesta. Demokratiassa tiedonvälitys on vapaata ja luotettavaa.

”Positiivinen huomio kirjeessä liittyy sosiaaliseen luottamukseen, jossa pohjoismaiset yhteiskunnat ovat omassa luokassaan. Suomessa viranomaistahoihin voi luottaa, mikä on iso asia”, Hautala sanoo.

Miten demokratiaa polkevia valtioita voidaan painostaa?

”Euroopassa EU on se toimija, joka tähän pystyisi voimakkaimmin puuttumaan. Suomi käynnisti syksyllä keskustelun siitä, että EU-rahoituskehykseen osallistuminen sidottaisiin oikeusvaltioperiaatteiden noudattamiseen. EU:n neuvoston tulevat puheenjohtajamaat Saksa ja Portugali ovat sitoutuneita tähän”, Kanner kertoo.

Hautala korostaa julkisen keskustelun merkitystä ja kansainvälisten järjestöjen kuten Maailman terveysjärjestön WHO:n vahvistamista.

Euroopan ulkopuolella demokraattisten maiden tulee pitää asiaa esillä maiden välisissä neuvotteluissa, Kanner sanoo. Myös vaaleihin liittyvä tuki on tarpeen kehittyvissä demokratioissa.

”Demokratiaa voi tukea rahallisella ja symbolisella tuella perus- ja ihmisoikeuksien sekä demokratian parissa toimiville kansalaisjärjestöille.”